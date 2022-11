Elon Musk med hardcore ultimatum til Twitter-ansatte

Et ultimatum signeret af Elon Musk landede denne uge i samtlige Twitter-medarbejderes indbakke.

Under overskriften ’Vejene splittes’ detaljerede rigmanden, hvad der skulle til, for at fortsætte med at arbejde hos Twitter.

Godkendes indholdet ikke i mailen inden fristen den 17 november klokken 23.00 dansk tid, vil det udløse en fyreseddel. Det skriver Computerworld.

I mailen detaljerer Elon Musk sin vision for et banebrydende Twitter version 2.0. Denne afhænger dog af ’ekstremt hardcore’ medarbejdere, hvor alt andet en exceptionel performance vil blive dumpet.

”Fremadrettet, for at kunne bygge et banebrydende Twitter version 2.0 i en stadig mere konkurrencepræget verden, skal vi være ekstremt hardcore. Det er ensbetydende med lange kontordage med høj intensitet. Kun exceptionel performance vil udløse en bestået karakter,” lyder det i mailen, skriver The Washington Post ifølge Computerworld.

I sin besked beskriver Elon Musk hvordan Twitter under hans ejerskab skal være en langt mere ingeniørdreven virksomhed.

”Design og produktledelse er stadigvæk meget vigtig for mig, men de der skriver glimrende kode vil udgøre størstedelen af vores team og vil have mest indflydelse. Grundlæggende er Twitter en software og server-virksomhed, så jeg synes det giver mening,” lyder det i beskeden.

I en tidligere mail til alle ansatte har Elon Musk inddraget eventuel hjemmearbejde-muligheder, ved at kræve at medarbejdere stempler ind på kontoret mindst 40 timer om ugen. Kan dette krav ikke efterleves, ’er opsigelsen modtaget’, som han formulerer det.

Her han samtidig advaret, at virksomheden ikke nødvendigvis ville kunne overleve den globale økonomiske afmatning og potentielle recession forude.

Twitter har allerede afskediget omtrent halvdelen af selskabets 7.500 ansatte, siden Elon Musk overtog virksomheden sidst i oktober, skriver Computerworld.