Elon Musk fyrer hele Twitters bestyrelse

Elon Musk indsætter officielt sig selv om CEO for Twitter, hvor han nu overtager ledelsen af selskabet, som han købte torsdag.

Her fyrede han omgående topchef Parag Agrawal og en række andre direktører.

I en indberetning til det amerikanske finanstilsyn meddeler Elon Musk, at han har sat Twitters bestyrelse på porten, ligesom han nu officielt indsætter sig selv som CEO.

“De følgende personer, der har været bestyrelsesmedlemmer i Twitter frem til opkøbet, er ikke længere bestyrelsesmedlemmer i Twitter: Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li and Mimi Alemayehou,” skriver han ifølge Computerworld i indberetningen.

Elon Musk skriver på Twitter, at opløsningen af bestyrelsen kun er ‘midlertidig.’

På Twitter skriver han desuden, at det ser ud til, at Twitter har ‘10 ledere for hver eneste udvikler’ i organisationen.

Elon Musk er kendt for sin arbejdsmani. Men det vækker alligevel nogen bekymring, at nu også overtager den daglige ledelse af Twitter med en åbenlys plan om at rydde op og ændre mange ting meget hurtigt.

Elon Musk er nemlig i forvejen administrerende direktør i fire ret forskellige selskaber, nemlig bilkæmpen Tesla, raket-selskabet SpaceX, biotech-startuppen Neuralink og boreselskabet Boring Company. Det skriver Computerworld.

Tesla står lige nu overfor en stor udbygning af produktions-faciliteterne med nye mega-fabrikker i Tyskland og Texas, ligesom hele bilbranchen er ved at skifte over med el-biler.

Det er noget, som man normalt vil sige kræver en CEO’s fulde opmærksomhed.

Teslas aktiekurs er raslet ned siden Elon Musk i april meddelte, at han var interesseret i at købe Twitter.

Han har tidligere sagt, at han planlægger at nedlægge tusindvis af arbejdspladser, hvilket efterlader Twitters omkring 7.500 ansatte bekymrende over deres fremtid.

Han sagde også torsdag, at han ikke købte Twitter for at tjene flere penge, men "for at prøve at hjælpe menneskeheden, som jeg elsker."

Inden Musk lukkede opkøbet gik Elon Musk onsdag ind på Twitters hovedkvarter med et stort grin og bar på en porcelænsvask, og tweetede efterfølgende "lad det synke ind."

Han ændrede også sin beskrivelse på sin Twitter-profil til "Chief Twit", skriver Computerworld.