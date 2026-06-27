Rockstar ser ud til at markedsfør GTA 6 på samme måde som Red Dead Redemption 2 – og det giver os et fingerpeg om, hvad der venter

Red Dead Redemption 2 er et af de mange fremragende spil på Xbox Game Pass.

Nu hvor forudbestillingerne af Grand Theft Auto 6 er i gang, spekulerer mange på, hvornår den næste store trailer kommer. Indtil videre har vi kun fået to stykker, og selvom begge viser spillets grafik på en imponerende måde, har ingen af dem egentlig vist ordentlig gameplay eller forklaret, hvilke nye spilmekanismer vi kan forvente.

Normalt ville det have været ret usædvanligt – hvornår har du sidst haft mulighed for at forudbestille et spil uden først at have set noget gameplay? – men når det drejer sig om Rockstar Games, er det måske ikke særlig overraskende.

Markedsføringen af GTA 6 har indtil videre fulgt et mønster, der minder meget om studiets forrige spil, Red Dead Redemption 2. Derfor kan et tilbageblik muligvis give os en ret god fornemmelse af, hvad vi kan forvente frem imod udgivelsen.

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GTA 6-trailer 3 kan være på vej

(Image credit: Rockstar Games)

Efter nogle kryptiske teasere blev den første trailer til Red Dead Redemption 2 udgivet den 20. oktober 2016. Den afslørede ikke særlig meget, men fokuserede primært på spilverdenen og gav os et første indblik i den åbne verden.

Traileren sluttede desuden med et lanceringsvindue i efteråret 2017 – en dato, som Rockstar ikke formåede at overholde, da spillet i sidste ende først udkom i 2018.

Lighederne med GTA 6 er allerede ret tydelige. Den første GTA 6-trailer blev udgivet i december 2023 og fokuserede især på Vice City, samtidig med at den præsenterede et udgivelsesvindue i løbet af 2025. Ligesom med Red Dead Redemption 2 blev udgivelsen dog senere udskudt med cirka et år.

Der gik næsten et helt år, før den næste trailer til Red Dead Redemption 2 blev vist. Noget af en lang pause, som gentog sig, da GTA 6-trailer 2 lod vente på sig i hele 518 dage.

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Derefter var ventetiden mellem Red Dead Redemption 2’s anden og tredje trailer betydeligt kortere – omkring syv måneder – og vi formoder, at Rockstar måske følger et lignende mønster også denne gang. Der er nu gået godt 400 dage siden GTA 6-trailer 2 blev udgivet, så en tredje trailer med fokus på gameplay i de kommende uger ville stadig betyde en kortere pause end de tidligere 518 dage.

Det ville ikke overraske os, hvis Rockstar allerede har en ny trailer klar og venter med at udgive den, indtil interessen omkring forudbestillingerne begynder at aftage, som en måde at give salget endnu et skub på.

Inden vi går videre, skal vi se nærmere på, hvordan du kan forudbestille GTA 6, hvis du ikke allerede har gjort det.

Hvordan bliver det med gameplayet?

(Image credit: Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 fik to omfattende gameplay-trailere: den første 85 dage før udgivelsen og den anden blot 25 dage før spillet udkom.

Det ser ud til, at Rockstar gerne venter så længe som muligt, før de viser egentlig gameplay. Hvis GTA 6 følger det samme mønster, får vi sandsynligvis vores første ordentlige indblik i spillet omkring tre måneder før udgivelsen.

Det ville betyde, at den første gameplay-trailer sandsynligvis dukker op engang i begyndelsen af august. Den anden kunne så følge i slutningen af oktober eller endda i begyndelsen af november, når udgivelsen den 19. november 2026 nærmer sig.

Vi forventer, at GTA 6 Online udkommer efter lanceringen

(Image credit: Rockstar Games)

GTA Online blev lanceret den 1. oktober 2013, blot et par uger efter udgivelsen af GTA 5.

Red Dead Online fulgte et lignende mønster. Betaversionen blev tilgængelig den 30. november 2018, eller et par dage tidligere for spillere, der havde købt Ultimate Edition.

Begge onlinetilstande fik senere deres egne, selvstændige versioner flere år efter den oprindelige lancering.

I PlayStation Store beskrives GTA 6 som en ren »single-player-oplevelse«, hvilket i praksis udelukker, at GTA 6 Online er tilgængeligt allerede ved lanceringen. Mit gæt er, at onlinetilstanden dukker op engang i december, selvom det i starten kun drejer sig om en beta med tidlig adgang.

Hvis Rockstar følger samme mønster som tidligere spil, vil det efterfølgende blive efterfulgt af en fuldstændig lancering i 2027 og en selvstændig version et par år senere.

Og til sidst – PC-versionen cirka et år senere

(Image credit: Rockstar Games)

PC-versionen af Red Dead Redemption 2 udkom cirka et år efter konsolversionen, i november 2019. Da det er Rockstars seneste store spil, mener vi, at det giver en god indikation af, hvornår GTA 6 kan komme til PC.

Vores gæt er, at PC-versionen udkommer i december 2027, hvis Rockstar følger det samme mønster. Det kunne desuden falde sammen med den fulde lancering af GTA 6 Online for at skabe endnu større opmærksomhed.

Det er selvsagt spekulation – men Rockstars tidligere adfærd giver en rimelig pejling. Vi må vente og se, om de har flere overraskelser i ærmet.

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