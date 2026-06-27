Rockstar kan följa samma upplägg med GTA 6 som med Red Dead Redemption 2 – här är vad det kan innebära för trailer 3, gameplay-hintar och mer

Red Dead Redemption 2 är ett av många suveräna spel på Xbox Game Pass.

Nu när förbokningarna av Grand Theft Auto 6 är igång undrar många när nästa stora trailer kommer. Hittills har vi bara fått två stycken och även om båda visar upp spelets grafik på ett imponerande sätt har ingen av dem egentligen visat ordentlig gameplay eller förklarat vilka nya spelmekaniker vi kan förvänta oss.

Normalt sett hade det varit ganska ovanligt – när fick du senast möjlighet att förboka ett spel utan att först ha sett någon gameplay? – men när det gäller Rockstar Games är det kanske inte särskilt förvånande.

Faktum är att marknadsföringen av GTA 6 hittills har följt ett väldigt liknande mönster som studions förra spel, Red Dead Redemption 2. Därför kan en titt bakåt eventuellt ge oss en ganska bra uppfattning om vad vi kan förvänta oss under året.

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GTA 6-trailer 3 kan vara nära

(Image credit: Rockstar Games)

Efter några kryptiska teasers släpptes den första trailern för Red Dead Redemption 2 den 20 oktober 2016. Den avslöjade inte särskilt mycket, utan fokuserade främst på spelvärlden och gav oss en första titt på den öppna världen.

Trailern avslutades dessutom med ett lanseringsfönster under hösten 2017 – ett datum som Rockstar inte lyckades hålla, eftersom spelet till slut släpptes först 2018.

Likheterna med GTA 6 är redan ganska tydliga. Den första GTA 6-trailern släpptes i december 2023 och fokuserade framför allt på Vice City, samtidigt som den presenterade ett lanseringsfönster under 2025. Precis som med Red Dead Redemption 2 sköts dock lanseringen senare upp med ungefär ett år.

Det tog nästan ett helt år innan nästa trailer för Red Dead Redemption 2 visades upp, ett långt uppehåll som vi såg upprepas när GTA 6 Trailer 2 dröjde hela 518 dagar.

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Därefter var väntan mellan Red Dead Redemption 2:s andra och tredje trailer betydligt kortare – omkring sju månader – och vi misstänker att Rockstar kan följa ett liknande upplägg även den här gången. Det har nu gått drygt 400 dagar sedan GTA 6 Trailer 2 släpptes, så en tredje trailer med fokus på gameplay under de kommande veckorna skulle fortfarande innebära ett kortare uppehåll än de tidigare 518 dagarna.

Vi skulle inte bli förvånade om Rockstar redan har en ny trailer färdig och väntar med att släppa den tills intresset kring förbokningarna börjar svalna, som ett sätt att ge försäljningen ytterligare en skjuts.

Innan vi går vidare ska vi titta närmare på hur du kan förboka GTA 6, om du inte redan har gjort det.

Hur blir det med gameplay?

(Image credit: Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 fick två omfattande gameplay-trailers: den första 85 dagar före lanseringen och den andra bara 25 dagar innan spelet släpptes.

Det verkar som att Rockstar gärna väntar så länge som möjligt innan de visar upp faktisk gameplay. Om GTA 6 följer samma mönster lär vi få vår första ordentliga titt på spelet ungefär tre månader före lanseringen.

Det skulle innebära att den första gameplay-trailern sannolikt dyker upp någon gång i början av augusti. Den andra skulle sedan kunna följa i slutet av oktober eller rent av i början av november, när lanseringen den 19 november 2026 närmar sig.

Räkna med att GTA 6 Online släpps efter lanseringen

(Image credit: Rockstar Games)

GTA Online lanserades den 1 oktober 2013, bara några veckor efter att GTA 5 kom ut.

Red Dead Online följde ett liknande upplägg. Betaversionen blev tillgänglig den 30 november 2018, eller några dagar tidigare för spelare som köpt Ultimate Edition.

Båda onlinelägena fick senare egna fristående versioner flera år efter den ursprungliga lanseringen.

I PlayStation Store beskrivs GTA 6 som en renodlad "single-player experience", vilket i praktiken utesluter att GTA 6 Online finns tillgängligt redan vid lanseringen. Min gissning är att onlineläget dyker upp någon gång i december, även om det till en början bara handlar om en beta med tidig åtkomst.

Om Rockstar följer samma upplägg som tidigare spel lär det därefter följas av en fullständig lansering under 2027 och en fristående version några år senare.

Och till sist – PC-versionen ungefär ett år senare

(Image credit: Rockstar Games)

PC-versionen av Red Dead Redemption 2 släpptes ungefär ett år efter konsolversionen, i november 2019. Eftersom det är Rockstars senaste stora spel tror vi att det ger en bra fingervisning om när GTA 6 kan komma till PC.

Vår gissning är att PC-versionen lanseras i december 2027 om Rockstar följer samma mönster. Det skulle dessutom kunna sammanfalla med den fullständiga lanseringen av GTA 6 Online för att skapa ännu större uppmärksamhet.

Naturligtvis bygger allt detta på spekulationer utifrån hur Rockstar har agerat tidigare, och lanseringsplanen kan utvecklas på många olika sätt. Vi får helt enkelt vänta och se om Rockstar har några överraskningar kvar att bjuda på.

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