De bedste gaming-telefoner i 2020

De bedste telefoner til gaming i 2020 har top-specs, skarpe skærme og lang batterilevetid for at kunne holde dampen kørende igennem lange spilsessioner. 3D-spil som de vi kender fra konsollerne er blevet normen på telefoner, såsom Fortnite og PUBG Mobile, men det kræver en enhed af høj kvalitet for at få den bedste spiloplevelse.

De bedste mobiler til gaming, afspiller ikke bare de nuværende mobilspil uden problemer og med den flotteste grafik, men vil også kunne afspille spil der udkommer over de næste par år. De gaming-mobiler vi gik rundt med for omkring tre år siden, kan slet ikke hamle op med nutidens mobilspil, så se på telefonerne herunder som en fremtidsinvestering, der skal holde langt ind i 2020.

Vores anbefalinger går på processor og GPU-hastigheder, mængden af RAM og andre ting. Vi tager også app-økosystemet med i overvejelserne, hvilket er en af de primære grunde til, at Apples telefoner ofte ligger i top på vores lister. De har flere spil end Android og får ofte multiplatformtitlerne først.

Til sidst har vi undersøgt alle mulighederne og valgt de bedste mobiler til gaming ud fra de ovenstående kriterier.

Her er de bedste gaming-mobiler netop nu:

1. iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro Den bedste gaming-mobil netop nu Lanceringsdato: September 2019 | Vægt: 226g / 188g | Mål: 158 x 77.8 x 8.1mm / 144 x 71.4 x 8.1mm | OS: iOS 13 | Skærm: 6.5-tommer / 5.8-tommer | Opløsning: 1242 x 2688 / 1125 x 2436 | CPU: A13 Bionic chip | RAM: 4GB | Lagerplads: 64/256/512GB | Batteri: 3,969mAh / 3,046mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 12MP | Frontkamera: 12MP

IPhone 11 Pro Max er den større, bedre bror til Apples nyeste flagskibstelefon på nogle få men vigtige områder. Men hvis du vælger en af dem til spil, kan du lige så godt gå efter det bedste.

Den 6,5-tommer store skærm på iPhone 11 Pro Max er større end den, der sidder på den mindre 5,8 tommer model, og det større batteri formår at holde telefonen i live og arbejde længere end standardudgaven af iPhone 11 Pro.

Disse funktioner vil give dig flere fordele end med iPhone 11 Pro, men begge modeller nyder godt af denne Apple-generations sande styrke: A13 Bionic-processor.

I vores testt indlæstes Clash Royale og PUBG endnu hurtigere (sammenlignet med iPhone X), og særligt hastighed er afgørende i online spil. Alt dette får du i en Apples mest elegante og moderne telefoner til dato - skønt det også er den dyreste mainstream-telefon på markedet.

Læs vores anmeldelser: iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro

2. OnePlus 8 Pro Den bedste OnePlus til dato Lanceringsdato: April 2020 | Vægt: 199g | Mål: 165.3 x 74.35 x 8.5mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.78-tommer | Opløsning: 3168 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Lagerplads: 128/256GB | Batteri: 4,510mAh | Kamera: 48MP+48MP+5MP+8MP | Frontkamera: 16MP

OnePlus 7 Pro har tidligere ligget højt på denne liste, men den er nu blevet erstattet af den på alle måder bedre OnePlus 8 Pro, en telefon, der både har alle de kræfter, du har brug for til spil, og en skærm, der sørger for, at de tager sig bedst muligt ud.

Du får det bedste Snapdragon 865-chipset samt op til 12 GB RAM – dette er et ægte flagskib. Hvad angår skærmen har OnePlus 8 Pro en 6,78 tommer skærm og en opløsning på1440 x 3168 med en 120Hz opdateringsfrekvens - så den er stor, skarp og flydende. 5G understøttes naturligvis også, så du kan spille online uden forsinkelse, uanset hvor du er (når vi altså får mulighed for et 5G-signal), og med det store batteri på 4,510 mAh kan du spille i lang tid mellem opladninger.

Når det er tid til at oplade, er OnePlus 8 Pro også noget for sig, da den understøtter både hurtig og trådløs opladning.

Læs vores anmeldelse: OnePlus 8 Pro

3. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus Samsungs nuværende flagskib Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 163g/186g | Mål: 151.7 x 69.1 x 7.9mm/161.9 x 73.7 x 7.8mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.2-tommer/6.7-tommer | Opløsning: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8GB/12GB | Lagerplads: 128GB (S20) or 128GB/256GB/512GB (S20 Plus) | Batteri: 4,000mAh/4500mAh | Kamera: 12MP + 64MP + 12MP | Frontkamera: 10MP

Det er ret indlysende, at Samsung Galaxy S20 og Samsung Galaxy S20 Plus fortjener en plads på denne liste, idet de generelt er at finde blandt de bedste og dyreste Android-flagskibe. De hviler dog ikke på laurbærrene, men er faktisk fremragende til spil, takket være den kraftige indmad fra øverste skuffe. Du får enten et Snapdragon 865-chipset, hvis du er i USA, eller et Exynos 990, som her i Danmark, og i begge tilfælde er dette flagskibssmartphoneschipset. Du får også 8 GB RAM, så der er rigeligt med fart på disse telefoner. Og særligt spil vil tage sig godt ud på dem, da begge modeller har en QHD + -skærm med en opdateringshastighed på op til 120Hz. De har også begge store batterier, på henholdsvis 4.000mAh eller 4.500mAh, så der er masser af tid til at lege med Galaxy S20 og Galaxy S20 Plus.

Læs vores anmeldelser: Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus

4. Black Shark 2 Den bedste billige gaming-mobil Lanceringsdato: Marts 2019 | Vægt: 205g | Mål: 163.6 x 75 x 8.8mm | OS: Android 9.0 Pie | Skærm: 6.39-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Lagerplads: 128/256GB | Batteri: 4,000mAh | Kamera: 48MP + 12MP | Frontkamera: 20MP

Black Shark 2 er anden generation af spiltelefoner fra det kinesiske firma Xiaomi, og det bygger på forgængeren, men har fået tilføjet flere kræfter og en bedre skærm.

Ved at kombinere et fantastisk kamera, fremragende indmad og forbedrede spilfærdigheder i forhold til originalen, er Black Shark 2 en tredobbelt trussel, der overgår de fleste af sine spiltelefon-rivaler.

Den er dog ikke helt perfekt og der er et par småfejl og lidt ujævn ydelse, men det til trods får du utrolig meget for pengene. Desværre kan den være lidt svær at opstøve, og forhandles eksempelvis slet ikke i USA.

Læs hele anmeldelsen: Black Shark 2

5. Nubia Red Magic 5G Magisk til gaming og ikke så meget andet Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 218g | Mål: 168.6 x 78 x 9.8mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.65-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Lagerplads: 128/256GB | Batteri: 4,500mAh | Kamera: 64MP + 8MP + 2MP | Frontkamera: 8MP

Nubia Red Magic 5G har verdens første 144Hz smartphone-skærm, hvilket gør den ideel til spil – skærmen er silkeblød takket være den høje opdateringsfrekvens.

Men det er ikke det eneste, der gør denne telefon ideel til spil. Faktisk er den designet specielt til netop dette tidsfordriv, takket være skulderknapperne, der giver dig øget kontrol, en indbygget blæser og et flydende kølesystem, der holder telefonen kølig under belastning, et dedikeret 'Game Space', så du kan tilpasse din spiloplevelse og en '4D Shock' -funktion, der tilføjer vibrationer til spil.

Den sidste funktion understøttes i skrivende stund ikke af mange spil, heller ikke 144Hz-skærmen, men hvis spiludviklerne tager det til sig, kan dette være med til at fremtidssikre telefonen gevaldigt.

Den understøtter naturligvis også 5G og har masser af kræfter. Det eneste der skuffer lidt, er opløsningen på skærmen. 1080 x 2340 pixels er ikke blandt de skarpeste, ligesom vi oplevede et par softwarefejl. Det sidste er designet, som nok også vil dele vandene.

Læs hele anmeldelsen: Nubia Red Magic 5G

6. Asus ROG Phone 2 Bygget til gamere Lanceringsdato: September 2019 | Vægt: 240g | Dimensioner: 171 x 77.6 x 9.5mm | Styresystem: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,59 tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 12GB | Lagerplads: 512GB/1TB | Batteri: 6.000 mAh | Bagsidekamera: 48MP + 13MP | Frontkamera: 24MP

Asus ROG Phone 2 har næsten alle de funktioner, som mobil-gamere har brug for, inklusiv et svimlende stort 6.000 mAh-batteri (til lange spil-sessioner) og en lynhurtig 120Hz AMOLED-skærm på hele 6,59-tommer.

Tilføj absolutte top-specifikationer, med kombinationen af



et Snapdragon 855 Plus-chipset, 12 GB RAM og masser af lagerplads. Så er det tydeligt, hvorfor Asus ROG Phone 2 er på vores liste.

Da den er designet specielt til gamere, har den også funktioner, som du ikke finder på de fleste andre telefoner. Såsom en den ekstra køling, der følger med telefonen, og en række andet tilbehør (såsom en gamepad), der kan købes separat.

Der er også indbygget software, der hjælper dig med at skræddersy din spiloplevelse. F.eks. ved at overclocke den kraftfulde processor og justere kølerhastigheden.

Der er ganske få problemer med Asus ROG Phone 2, men de fleste af dem påvirker ikke spil. Den har for eksempel ikke trådløs opladning eller vandafvisning, og designet deler helt sikkert vandene. Hvis du alligevel kun bruger din telefon til at spille, og du enten kan lide designet, eller ikke er lidt ligeglad, er Asus ROG Phone 2 svær at slå.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG Phone 2

7. Razer Phone 2 Funktioner specifikt til gaming, der overskygger dagligdagsfunktioner Lanceringsdato: Oktober 2018 | Vægt: 205g | Dimensioner: 158.5 x 78.9 x 8.5mm | Styresystem: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 5.72 tommer | Opløsning: 2560×1440 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8GB | Lagerplads: 64/256GB | Batteri: 4.000 mAh | Bagsidekamera: 12MP f/1.75 wide angle / 12MP f/2.6 telephoto | Frontkamera: 8MP

Den første Razer-telefon var et hæderligt forsøg på at bringe det gamer-specifikke brand til en mobilenhed. Telefonen havde dog en række mangler, der placerede den længere nede på listen. Den anden version kommer til gengæld med nogle rettelser, der gør den til en meget stærkere enhed - omend stadig henvendt til gamere.

Hvad betyder det? Kameraet og skærmen er ikke i nærheden af andre telefoner i samme prisklasse. Det betyder selvfølgelig, at hvis man ikke går op i gaming, så skal man måske kigge i en anden retning. Men hvis man er mere seriøs med mobilspil, og har råd til Razer Phone 2, så er den et udmærket valg.

Udadtil har Razer Phone 2 ikke ændret sig meget fra sin forgænger, skønt den er opgraderet til Snapdragon 845 og har fået glasbagside til trådløs Qi-opladning. Der er også tilføjet ekstra køling.

I sidste ende gør det kraftige chipset, 8 GB RAM, gode højttalere, 120 Hz-skærm og 4.000 mAh batteri, samt omfattende indstillinger til justering af batteriets levetid og ydeevne, Razer Phone 2 til en god gaming-telefon.

Læs den fulde anmeldelse: Razer Phone 2

8. Samsung Galaxy S10 Plus/S10 Stadig med på listen Lanceringsdato: Februar 2019 | Vægt: 175g | Dimensioner: 157.6 x 74.1 x 7.8mm | Styresystem: Android 9 | Skærmstørrelse: 6.4 tommer | Opløsning: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Lagerplads: 128GB/512GB/1TB (op til 1,5TB med kort) | Batteri: 4.100mAh | Bagsidekamera: 12MP + 12MP + 16MP | Frontkamera: 10MP + 8MP

Ingen bør være overrasket over at se Samsung så højt på listen. Producentens seneste serie af Galaxy S-smartphones er de første, der kommer med det kraftfulde Exynos 9820-chipset, hvilket bragte dem direkte ind på vores tredjeplads.

Men det er ikke kun chipsettet, der gør duoen til fremragende gaming-telefoner. De har skarpe Super AMOLED-skærme med understøttelse af høj dynamisk rækkevidde, så du får fremragende billeder i både film og spil.

Fronten er også bedre udnyttet, så du har så meget mere skærm til rådighed. Med Galaxy S10 får du både en top-telefon og en kraftfuld enhed til spil i samme telefon.

Endnu bedre er det for tilhængere af Virtual Reality, da de nye telefoner kan bruges med eksisterende Gear VR-headset.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy S10 Plus