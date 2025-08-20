Volkswagen vil at du skal betale et Netflix-lignende abonnement for å få tilgang til ekstra elbilkraft

Volkswagen tilbyr «valgfri kraftoppgradering mot betaling» i to biler

Ytelsesøkning øker effekten med 27 hestekrefter

Abonnementspakker har tidligere blitt kritisert av kjøpere

Det har blitt avslørt at Volkswagen vil kreve en ekstra avgift for å gi tilgang til den fulle kraften til ID 3 Pro- og ID 3 Pro S-modellene. Det vil koste £16,50 (rundt 230 kroner) per måned å få tilgang til bilens fulle 228 hestekrefter.

Auto Express oppdaget begge modellene oppført som 150 kW eller 201 hk på selskapets britiske konfigurator, og den lille skriften avslører at eierne bare kunne få tilgang til hele 228 hk (170 kW) via en «valgfri effektoppgradering mot et gebyr».

Kjøpere kan velge å betale månedlig, i så fall vil kjøretøyet gå tilbake til sin lavere effektinnstilling ved salg, eller betale £649 (rundt 9 000 kroner) som en engangsavgift som vil gjelde for bilens levetid.

I en uttalelse til Auto Express sa en Volkswagen-talsperson at det ikke er noe nytt å tilby mer kraft til kunder, og at de som ønsker å kjøpe en ID 3 kan velge en «sportsligere kjøreopplevelse» uten å måtte punge ut med en dyrere bil fra starten av.

Volkswagen er heller ikke den første eller eneste produsenten som tilbyr ekstra ytelse som kan låses opp mot et gebyr. Polestars Engineered Optimization-program kan for eksempel forbedre effekten i både Polestar- og Volvo-modellene.

Programvareoppgraderingen «omprogrammerer» motoren, justerer gassresponsen og forbedrer hastigheten på de automatiske girskiftene for å gi en mer aggressiv kjøreopplevelse, men uten risiko for å ugyldiggjøre produsentgarantien.

Veien til en abonnementsbasert fremtid

Å låse opp litt ekstra ytelse er ikke noe nytt, og det finnes hundrevis av ettermarkedsselskaper som kan presse ut noen ekstra hestekrefter fra en motor hvis du er villig til å gi avkall på produsentgarantien.

Når det er sagt, går vi inn i en ny æra med programvaredefinerte kjøretøy, hvor en rekke oppgraderinger og forbedringer nå kan gjøres via en enkel oppdatering online.

Tesla, for eksempel, lar kundene sine dra nytte av sine svært automatiserte kjøremodi mot et gebyr, mens Polestar tilbyr ytelsesoppgraderinger på Polestar 2-modeller.

Mange bransjeeksperter vi har snakket med, innrømmer åpent at det å tilby både digitale og fysiske funksjoner via abonnement er en lukrativ forretningsmodell for produsenter, spesielt ettersom de prøver å hente inn tap fra tregt elbilsalg og sikre fremtidig lønnsomhet.

Men tilnærmingen har ikke blitt godt mottatt av alle kunder. BMW, for eksempel, møtte sterk kritikk da de krevde at kundene skulle betale et ekstra gebyr for funksjoner som oppvarmede seter. Selskapet sa at eierne bare ville bruke teknologien når det var nødvendig (for eksempel om vinteren), men kundene krevde tilgang til en funksjon de mente burde vært inkludert i prisen.

Selv om det kan høres fristende ut å kunne låse opp ekstra ytelse når det er nødvendig, vil noen kjøpere være skeptiske til at bilprodusenter tar en gjentakende avgift for funksjoner som tidligere var standard eller et engangsalternativ når man kjøper en ny bil.

Det kan også vise seg at en liten månedlig avgift for å låse opp en funksjon er dyrere enn om kundene kunne kjøpe den direkte, spesielt med Netflix-lignende prisøkninger som gjør bileierskap unødvendig dyrt.