Volkswagen vill att du ska betala en Netflix-liknande prenumeration för att låsa upp extra elbilskraft

Volkswagen erbjuder en ”valfri kraftuppgradering mot en avgift” på två bilar

Prestandaökningen höjer effekten med 27 hästkrafter

Prenumerationspaket har tidigare väckt kritik från köpare

Volkswagen kommer att låta kunder betala en extra avgift för att låsa upp den fulla effekten i modellerna ID 3 Pro och ID 3 Pro S, har det avslöjats. Det krävs 16,50 pund (cirka 220 kronor) per månad för att få tillgång till bilens fulla 228 hästkrafter.

Auto Express upptäckte att båda modellerna var listade som 150 kW eller 201 hästkrafter på företagets brittiska konfigurator, med det finstilta som avslöjade att ägarna endast kunde få tillgång till de fulla 228 hästkrafterna (170 kW) via en ”valfri kraftuppgradering mot en avgift.”

Köpare kan välja att betala månadsvis, i vilket fall fordonet återgår till sin lägre effektinställning vid försäljning, eller betala 649 pund (cirka 8 800 kronor) för en engångsavgift som gäller under hela bilens livstid.

I ett uttalande till Auto Express sa en talesperson för Volkswagen att det inte är något nytt att erbjuda mer kraft till kunderna och att de som vill köpa en ID 3 kan välja en ”sportigare körupplevelse” utan att behöva satsa på en dyrare bil från början.

Volkswagen är inte heller den första eller enda tillverkaren som erbjuder extra prestanda som kan låsas upp mot en avgift. Polestars Engineered Optimization-program kan till exempel förbättra kraften i både Polestar- och Volvo-modeller.

I grunden innebär mjukvaruuppgraderingen att motorn ”mappas om”, gasresponsen justeras och hastigheten på de automatiska växlingarna förbättras för en mer aggressiv körupplevelse, men utan risk för att tillverkarens garanti ogiltigförklaras.

På väg mot en prenumerationsbaserad framtid

Att låsa upp lite extra prestanda är inget nytt, då det finns hundratals eftermarknadsföretag som kan pressa ut några fler hästkrafter ur en motor om du är villig att förlora tillverkarens garanti.

Med detta sagt går vi in i en ny era med mjukvarudefinierade fordon där en rad uppgraderingar och förbättringar nu kan göras via en enkel uppdatering över nätet.

Tesla låter till exempel sina kunder utnyttja sina högautomatiserade körlägen mot en avgift, medan Polestar erbjuder prestanda­uppgraderingar på Polestar 2-modeller.

Många branschexperter vi har pratat med medger öppet att det är en lukrativ affärsmodell för tillverkare att erbjuda både digitala och fysiska funktioner via prenumeration, särskilt när de försöker återvinna förluster från svala elbilsförsäljningar och säkerställa framtida lönsamhet.

Men tillvägagångssättet har inte tagits emot väl av alla kunder. BMW mötte till exempel hård kritik när de krävde att kunderna skulle betala en extra avgift för funktioner som uppvärmda säten. Företaget menade att ägarna endast skulle använda tekniken när det behövdes (till exempel under vintern), men kunderna krävde tillgång till en funktion de ansåg borde ha ingått i priset.

Även om det kan låta lockande att kunna låsa upp extra prestanda vid behov, kommer vissa köpare att vara skeptiska till att biltillverkare tar ut en återkommande avgift för funktioner som tidigare varit standard eller ett engångsalternativ vid nybilsköp.

Det kan också visa sig att en liten månadsavgift för att låsa upp en funktion blir dyrare än när kunder kunde köpa den direkt, särskilt med Netflix-liknande prishöjningar som gör bilägandet onödigt dyrt.