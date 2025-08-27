Denne ville Mercedes-AMG-konseptbilen knuste nettopp flere rekorder for elbiler – inkludert å kjøre «jorden rundt» på åtte dager

Den kommende AMG GT XX kjørte 5 479 km på 24 timer.

Den slo 25 langdistanserekorder på Nardò-testbanen i Italia.

Mercedes-Benz sier at motorene og batteriene er «produksjonsklare».

Mercedes-Benz har vært travelt opptatt med å bevise at den kommende AMG GT XX kan holde hele distansen ved å kjøre den jorden rundt. Eller 40 075 kilometer på nøyaktig 7 dager, 13 timer, 24 minutter og 7 sekunder ... for å være presis.

Prestasjonen var bare én av mange langdistanserekorder som ble satt under en knallhard utfordring på høyhastighetsbanen Nardò i Italia, hvor en rekke sjåfører og to kjøretøy opprettholdt en konstant hastighet på 300 km/t, og bare stoppet for å lade batteriene kort via en spesialbygd ladeinfrastruktur på 850 kW.

Mercedes-Benz var ivrige etter å påpeke at AMG GT XX er i stand til mye høyere hastigheter, men 300 km/t-markøren ble nøye valgt basert på omfattende simuleringer som balanserte gjennomsnittlige banehastigheter med antall ladestopp som kreves for den raskeste totaltiden.

Under stuntet slo Mercedes totalt 25 langdistanserekorder, inkludert den lengste distansen tilbakelagt av en elbil på 24 timer (ganske imponerende 5405 miles).

Totalt krevde det 3177 runder på den 12,68 km lange Nardò-banen, hvor 17 førere tok totimersskift bak rattet, inkludert Mercedes-AMG Formel 1-fører George Russell.

Satser tungt på ny teknologi

(Image credit: Mercedes-Benz)

Den imponerende bragden var ikke bare ment for å skape noen overskrifter, ettersom Mercedes-AMG også er opptatt av å fremheve ytelsen og robustheten til sin banebrytende nye drivlinje.

Dette er et poeng som er spesielt relevant gitt deres lange og berømte karriere innen produksjon av fryktinngytende forbrenningsmotorer og vanskelighetene de kan ha med å konvertere sin nåværende kundebase.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Den futuristiske drivlinjen i AMG GTXX-konseptet, som består av tre aksialfluxmotorer, en 800V elektrisk arkitektur og egenutviklede sylindriske cellebatterier – som bruker en ikke-ledende olje til kjøling – skal etter sigende yte over 1360 hk og er i stand til å lade med over 850 kW over et bredt spekter av ladekurven.

Under avdukingen av AMG GTXX-konseptet tidligere i år fortalte ledende Mercedes-figurer TechRadar at selskapet håper å rulle ut sitt eget superhurtigladenettverk med 10 000 ladere ved hjelp av 850 kW-teknologi innen det neste tiåret.

Under utholdenhettestene hevdet det tyske merket at det bare tok fem minutter å lade nok til en rekkevidde på rundt 400 kilometer.

Michael Schiebe, styreleder i Mercedes-AMG, sa at selskapet er det første som bruker aksialfluxmotorer og direktekjølte batterier i helelektriske modeller, og at resultatene beviser «hvor overlegne disse teknologiene er».

(Image credit: Mercedes-Benz)

I tillegg sa han at kunder av fremtidige elektriske modeller vil få en ekte AMG, «uten forbehold».

Mercedes-AMG forstår imidlertid også trusselen fra Kina, ettersom Xpengs elektriske sedan P7 kjørte nesten 4000 km på 24 timer uken i forveien – noe som gir den samme utfordringen til andre produsenter.

Xiaomis YU7 Max klarte også 2451 miles (3945 km) under et lignende stunt, noe som beviser at kraftige drivlinjer og raske ladehastigheter ikke lenger bare er forbeholdt anerkjente ytelsesmerker.