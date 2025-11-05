BMW får grønt lys for håndfri kjøring på motorveien – slik fungerer det

BMW iX3 «Neue Klasse» får godkjenning for avanserte førerassistentsystemer

Nye forskrifter akselererer utviklingen av selvkjørende teknologi

Tillater håndfri kjøring i opptil 130 km/t – selv i bytrafikk

BMW har blitt den første produsenten som har fått godkjenning under den nylig etablerte FN-forskrift nr. 171 for førerassistansesystemer (DCAS). Dette vil gjøre det mulig for selskapet å tilby sin motorveiassistent med håndfri kjøring i flere land og markeder.

Frem til nå har Tysklands føderale transportmyndighet gitt flere unntak til landets største bilprodusenter, slik at både Mercedes-Benz og BMW kan tilby håndfri og uovervåket kjøring på nivå 3 i svært begrensede situasjoner.

Imidlertid har de ulike juridiske rammene i andre europeiske land ført til at teknologien så langt hovedsakelig har vært begrenset til Tyskland.

Det er i ferd med å endre seg, ettersom BMWs kommende og potensielt banebrytende Neue Klasse iX3 oppfyller de internasjonale sikkerhetskravene til DCAS for motorveiassistent på nivå 2.

Når systemet aktiveres, kan føreren ta hendene helt av rattet – uten påminnelser om å ta kontrollen – i hastigheter på opptil 130 km/t.

(Image credit: BMW)

BMWs system opprettholder deretter en konstant hastighet når det er trygt, eller justerer hastigheten etter behov. Det overvåker kontinuerlig trafikken for farer, noe som betyr at føreren må være klar til å ta over når det er nødvendig, men systemet tar seg av de mer monotone delene av motorveikjøringen.

Systemet kan også skifte fil automatisk, og BMW sier at ruteveiledning fra BMW Maps kan foreslå filskift i god tid ved motorveikryss og avkjørsler – noe føreren kan bekrefte med et blikk i sidespeilet.

Når man kjører i bytrafikk, sier BMW at teknologien vil stoppe ved rødt lys og starte på nytt automatisk, og flere funksjoner er planlagt å rulles ut etter markedslansering, via trådløse oppdateringer.

Alt dette støttes av den nyeste versjonen av BMWs iDrive infotainmentsystem, som nå har et fullskjerms head-up-display over frontruten og dedikerte widgeter for autonom kjøring.

Flere selvkjørende funksjoner på vei til Europa

(Image credit: BMW)

Dr. Mihiar Ayoubi, senior visepresident for utvikling av kjøreopplevelser hos BMW, sier at den nyeste UNECE-forskriften vil gjøre det mulig for selskapet å lansere nivå 2 autonom kjøring i «mange flere» land enn det som tidligere var mulig.

Han legger til at den også baner vei for mer innovative systemer i fremtiden. «Vi skaper et perfekt samspill mellom regelbaserte algoritmer og kunstig intelligens. Føreren er fortsatt involvert, systemene våre er alltid kontrollerbare, og oppførselen deres er reproduserbar», forklarer han.

Selv om nivå 2 autonom kjøring kan føles som et skritt tilbake, gitt at flere av Tysklands mest kjente bilprodusenter allerede har demonstrert nivå 3-systemer, og Tesla fortsetter å hevde at deres Full Self-Driving-teknologi er mer kapabel enn den faktisk er, gjør den nyeste UNECE-forskriften det enklere for bilprodusenter å lovlig lansere teknologien i flere europeiske og andre ECE-land.

Det betyr også at vi kan se mer avanserte «eyes-off»-systemer (uten Teslas begrensninger) lansert neste år, ettersom UNECE-forskrift nr. 171 for DCAS gjør det enklere for produsenter å få teknologien sin godkjent og juridisk sanksjonert.