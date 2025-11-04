BMW får grönt ljus för körning utan händer på motorväg – så här fungerar det

BMW iX3 "Neue Klasse" får godkännande för avancerade förarassistanssystem

Nya regelverket påskyndar utvecklingen av självkörande teknik

Tillåter körning utan händer i upp till 130 km/h – även i stadstrafik

BMW har blivit den första tillverkaren att få godkännande enligt det nyetablerade UN Regulation No. 171 för Driver Control Assistance Systems (DCAS). Det gör det möjligt för företaget att erbjuda sin Motorway Assistant med körning utan händer i fler länder och marknader.

Fram till nu har Tysklands federala transportmyndighet gjort flera undantag för landets största biltillverkare, vilket har tillåtit både Mercedes-Benz och BMW att erbjuda nivå 3-körning utan händer och utan uppsikt i mycket begränsade situationer.

Men de olika juridiska ramverken i andra europeiska länder har gjort att tekniken hittills främst har varit begränsad till Tyskland.

Det är på väg att förändras, eftersom BMW:s kommande och potentiellt banbrytande Neue Klasse iX3 uppfyller de internationella säkerhetskraven i DCAS för nivå 2 Motorway Assistant.

När systemet aktiveras kan föraren ta händerna från ratten helt – utan påminnelser om att ta tillbaka kontrollen – i hastigheter upp till 130 km/h.

BMW:s system håller sedan en konstant hastighet när det är säkert, eller anpassar farten vid behov. Det övervakar kontinuerligt trafiken efter faror, vilket innebär att föraren måste vara redo att ta över när det krävs, men systemet tar hand om de mest monotona körmomenten på motorväg.

Dessutom kan systemet automatiskt byta fil, och BMW uppger att BMW Maps-ruttguidning kan föreslå filbyten i god tid vid motorvägskorsningar och avfarter – något som föraren kan bekräfta med en blick i sidospegeln.

Vid körning i stadstrafik säger BMW att tekniken stannar vid rödljus och startar igen automatiskt, och fler funktioner planeras att lanseras efter marknadslanseringen via trådlösa uppdateringar.

Allt detta stöds av den senaste versionen av BMW:s iDrive-infotainmentsystem, som nu har en helskärms head-up-display över vindrutan och dedikerade widgets för autonom körning.

Fler självkörande funktioner på väg till Europa

Dr. Mihiar Ayoubi, senior vice president för utveckling av körupplevelser hos BMW, säger att den senaste UNECE-förordningen gör det möjligt för företaget att lansera nivå 2 autonom körning i ”många fler” länder än vad som tidigare var möjligt.

Han tillägger att den även banar väg för fler innovativa system framöver. ”Vi skapar ett perfekt samspel mellan regelbaserade algoritmer och artificiell intelligens. Föraren är fortfarande delaktig, våra system är alltid kontrollerbara och deras beteende är reproducerbart”, förklarar han.

Även om nivå 2 autonom körning kan kännas som ett steg bakåt, med tanke på att flera av Tysklands mest kända biltillverkare redan har visat upp nivå 3-system och att Tesla fortsätter att hävda att deras Full Self-Driving-teknik är mer kapabel än den faktiskt är, gör den senaste UNECE-förordningen det lättare för biltillverkare att lagligt lansera tekniken i fler europeiska och andra ECE-länder.

Det betyder också att vi kan få se mer avancerade ”eyes-off”-system (utan Teslas begränsningar) lanseras nästa år, eftersom UNECE-förordning nr. 171 för DCAS gör det enklare för tillverkare att få sin teknik godkänd och juridiskt sanktionerad.