Det er ekstremt sjelden at jeg gir et produkt en femstjerners vurdering, men Marshall Heston 120 klarte å bryte med standarden. Jeg ble imponert av den fantastiske Dolby Atmos-ytelsen, det slående designet og, viktigst av alt, den fortryllende musikaliteten. For ikke å snakke om den romfyllende bassen, som gjør at den står på nivå med de aller beste Dolby Atmos-lydplankene man kan kjøpe for penger.

Men jeg var nysgjerrig. Heston 120 har imponerende bass med tanke på at det er en frittstående alt-i-ett-lydplanke. Men interessant nok har den en RCA-port som lar deg koble til en ekstern kablet subwoofer fra ethvert merke – og virkelig bringe de lave frekvensene til et nytt nivå.

Så jeg gjorde det rette ... Jeg tok med en gigantisk subwoofer og testet hvordan den hørtes ut selv.

Jeg valgte Q Acoustics Q Sub120 – en 600 W, 22,7 kg, 12-tommers subwoofer som lover å levere «infrabass du både kan høre og føle». Er det en nøyaktig beskrivelse av min opplevelse? Å ja, uten tvil.

Q Sub120 i all sin prakt. (Image credit: Future)

En jordbevende kombinasjon

Etter å ha koblet Q Sub120 til Heston 120 med den medfølgende RCA-kabelen, var jeg klar. Jeg satte på Studio Ghiblis «Gutten og hegren» – en av mine absolutte favoritter når jeg tester lydplanker. Og å si at jeg ble helt målløs ville være en underdrivelse.

I en scene snakker hovedpersonen Mahito med hegren, før en horde frosker stormer inn og roper. En virkelig tordnende bassrumling akkompagnerer froskenes kvekking, og med Q Sub120 koblet til, skalv jeg i sofaen. Nei, jeg var ikke (så) redd – det var bare et resultat av subwooferens enorme kraft.

Mens froskene fortsatte å skrike, kjente jeg at rommet begynte å skjelve, subwooferens brøl slukte alt rundt meg. Noen kolleger i etasjen under fryktet at gulvet ville gi etter ... Jeg ba om unnskyldning. Andre ble tiltrukket av den rumlende lyden fra Q Sub120, og én person sa at hun fortsatt kunne føle bassen vibrere etter at hun forlot rommet – det er nivået vi snakker om.

Du kan justere nivået på Q Sub120 mellom 0 og 10 – og på 10 føles det virkelig som en kino. Jeg så Gutten og hegren på kino, og med dette oppsettet føltes det nesten som om jeg ble transportert tilbake til kinoen. Med en frekvensrespons ned til 28 Hz og en maksimal SPL på 114 dB på en meters avstand, vil du høre bassen fortære hele rommet.

(Image credit: Future)

En fantastisk opplevelse – men ikke for alle

Jeg må innrømme at selv om opplevelsen var fantastisk, tror jeg ikke jeg kunne hatt Q Sub120 hjemme. Stuen min er i det lille til mellomstore segmentet, noe som gjør Q Acoustics subwoofer til en fullstendig overdrivelse. Hvis du har en liten stue, er jeg ikke sikker på om dette er det riktige valget for deg heller.

Det finnes mindre alternativer i Q Sub-serien som kanskje passer bedre – nemlig 8-tommers Q Sub80 og 10-tommers Q Sub100. Disse er også betydelig billigere.

Jeg vurderte en 16-tommers subwoofer til denne artikkelen, men da er vi virkelig utenfor det som er rimelig kompatibelt med en lydplanke. Minst 12 tommer gir meg noe større enn det en hvilken som helst lydplankesubwoofer vanligvis tilbyr.

Morsomt faktum: Robert Pattison gir stemme til hegren i den engelske versjonen av filmen, og han gjør en strålende jobb i rollen! (Image credit: Future)

Hvis du har plass til den, er Q Sub120 et skikkelig nivåløft for Marshall Heston 120 – eller et hvilket som helst kompatibelt lydsystem. Selv når jeg lyttet til musikk, var den økte bassdybden fortryllende.

Jeg prøvde å lytte til HOME MEETING av Sadao Watanabe via Tidal Connect, og den funky bassen hadde fenomenal klarhet, nesten som en livemusikkopplevelse. Samtidig klarte lydplankens fantastiske håndtering av ledende saksofon, skingrende perkusjon og jazzy piano å innta hovedrollen – uten å bli overdøvet av subwooferen (med mindre du skrudde opp nivået for høyt).

Portene og kontrollene på Q Acoustics Q Sub 120. (Image credit: Future)

Når det er sagt, betyr min begrensede plass at Q Sub120 sannsynligvis ikke vil pryde stuen min. Men det er greit. Heston 120 er en førsteklasses lydplanke i seg selv, og den kan levere pumpende, nesten ufattelig bass helt på egenhånd. Men hvis du har plassen – og budsjettet – vil Q Acoustics Q Sub120 virkelig få deg til å føle brølet, og det er flott at Marshall Heston 120 er en av få lydplanker som kan gjøre dette.

Før jeg avslutter, er det verdt å nevne til alle dere Marshall-fans at dere ikke trenger å vente for lenge på at det ikoniske merket lanserer sin egen subwoofer.

Heston Sub 200 kommer ut senere i år – og dere kan forvente at den virkelig vil forsterke Hestons allerede imponerende bass ... men den vil sannsynligvis ikke helt nå det nivået jeg testet her. Vi holder dere oppdatert så snart vi vet mer.