LinkedIn ønsker at alle brukere skal verifiseres

LinkedIn har store langsiktige ambisjoner om å verifisere alle kontoer.

Utviklere kan nå få tilgang til et API for å verifisere integrasjonsstatuser på tvers av andre apper.

Zoom har nylig registrert seg som en annen partner for å bruke dette API-et.

LinkedIn har oppnådd et mål de satte seg for rundt to år siden – plattformen har nå over 100 millioner verifiserte medlemmer, og det øker stadig, bare dager før fristen – utgangen av 2025.

Den Microsoft-eide plattformen for forretningsnettverk bruker verifiseringer for å styrke tillit og autentisitet – og hjelper til slutt brukerne med å vite hvem de snakker med er hvem de sier de er.

Men planene stopper ikke der – LinkedIn ønsker at hvert medlem, hver jobb og hver bedriftsside skal ha minst én verifisering som en del av sin langsiktige strategi.

LinkedIn satser hardt på kontoverifisering

Ifølge selskapet oppnår verifiserte medlemmer opptil 60 % flere profilvisninger og får opptil 50 % mer engasjement på innlegg sammenlignet med ikke-verifiserte motparter. Organisasjoner ser også fordeler, der verifiserte organisasjoner oppnår 10,9 ganger flere visninger og får 7,7 ganger flere følgere.

Da produktdirektør Oscar Rodriguez først bekreftet planer om å nå 100 millioner verifiserte brukere i oktober 2023, hadde selskapet bare rundt 18 millioner verifiserte kontoer.

LinkedIn har også avslørt planer om å lansere et selvbetjent API for å hjelpe utviklere med å integrere tillitssignaler (som identitet og arbeidsplass) i apper, nettsteder og andre plattformer, som vil tillate brukere å vise sin LinkedIn-verifiseringsstatus på tvers av andre nettsteder.

For å feire 100 millioner verifiserte brukere har LinkedIn også nylig vervet Zoom som partner. Zoom-profiler vil nå kunne vise en brukers LinkedIn-verifiseringsstatus i appen. Adobe, G2, UserTesting og TrustRadius tilbyr allerede dette.

«Ved å bruke Verified on LinkedIn vil brukere kunne bruke verifiseringene de har fullført på LinkedIn til å vise hvem de er på tvers av de ulike nettplattformene de bruker, noe som styrker tillit, selvtillit og troverdighet», bemerket Rodriguez.

«Vi er stolte av å samarbeide med LinkedIn for å gjøre det enklere for folk å fremstå som sine autentiske jeg i møter – sikkert, trygt og klare til å samarbeide», skrev Ross Mayfield, Zoom Head of AI Partnerships.