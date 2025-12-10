LinkedIn vill att alla användare ska verifieras

LinkedIn har stora långsiktiga ambitioner att verifiera alla konton

Utvecklare kan nu få tillgång till ett API för att verifiera integrationsstatus mellan appar

Zoom har nyligen anslutit som partner för att använda detta API

LinkedIn har uppnått ett mål som plattformen satte för ungefär två år sedan – den har nu över 100 miljoner verifierade medlemmar, och siffran fortsätter att öka, bara dagar före deadline vid slutet av 2025.

LinkedIn, som ägs av Microsoft och fungerar som ett nätverk för affärskontakter, använder verifieringar för att stärka både förtroende och autenticitet – och hjälper i slutändan användarna att veta att personen de pratar med är den de utger sig för att vara.

Men planerna stannar inte där – LinkedIn vill att varje medlem, varje jobbannons och varje företagssida ska ha minst en verifiering som en del av sin långsiktiga strategi.

LinkedIn satsar hårt på kontoverifiering

Enligt företaget får verifierade medlemmar upp till 60 % fler profilvisningar och upp till 50 % mer engagemang på sina inlägg jämfört med icke-verifierade användare. Även organisationer ser tydliga fördelar – verifierade företag får 10,9 gånger fler visningar och 7,7 gånger fler följare.

När produktchefen Oscar Rodriguez först bekräftade målet om 100 miljoner verifierade användare i oktober 2023 hade LinkedIn bara omkring 18 miljoner verifierade konton.

LinkedIn har också avslöjat planer på att lansera ett självbetjänings-API som ska hjälpa utvecklare att integrera förtroendesignaler (som identitet och arbetsplats) i appar, hemsidor och andra plattformar, vilket gör det möjligt för användare att visa sin LinkedIn-verifieringsstatus även utanför LinkedIn.

Som en del av firandet av 100 miljoner verifierade användare har LinkedIn dessutom rekryterat Zoom som partner. Zoom-profiler kommer nu att kunna visa en användares LinkedIn-verifieringsstatus direkt i appen. Adobe, G2, UserTesting och TrustRadius erbjuder redan detta stöd.

”Genom Verified on LinkedIn kommer användare att kunna använda de verifieringar de gjort på LinkedIn för att visa vilka de är på olika digitala plattformar de använder, vilket stärker förtroende, trygghet och trovärdighet”, kommenterade Rodriguez.

”Vi är stolta över att samarbeta med LinkedIn för att göra det enklare för människor att framstå som sina autentiska jag i möten – säkert, tryggt och redo att samarbeta”, skrev Ross Mayfield, Zooms Head of AI Partnerships.