Dette lille hvite tårnet har et RTX 5060 GPU og en Ryzen 9 8945HX CPU, men ser ikke ut som en mini-PC

Miniforum AtomMan G1 Pro har en GPU i desktop-kvalitet i et kabinett som sliter med termisk takhøyde

Fire 4K-skjermer kombinerer signalruting og termisk stabilitet

Teorien om vertikal luftstrøm høres solid ut inntil støvopphopning påvirker daglig bruk

Miniforum AtomMan G1 Pro mini-PC-en er bygget rundt en AMD Ryzen 9 8945HX og et stasjonært RTX 5060 GPU, en kombinasjon som vanligvis er forbeholdt mye større systemer.

På papiret plasserer dette enheten nær den nedre kanten av tradisjonell ytelse for arbeidsstasjoner, noe som gjør den egnet for AAA-spilling og grunnleggende 3D-arbeidsbelastninger.

AtomMan G1 Pro har en 350-watts strømforsyning, noe som tyder på begrenset takhøyde når både CPU og GPU nærmer seg vedvarende belastning.

Strenge termiske grenser

Kjølingen håndteres av en vertikal luftstrømoppsett med brede vifter, kobbervarmerør og doble eksosveier.

Miniforum hevder at varmespredningen er nær 300 watt, et tall som gir liten margin for ineffektivitet eller aldring av komponenter.

I kompakte systemer har termiske grenser en tendens til å dukke opp under lange arbeidsbelastninger snarere enn korte ytelsestester, noe som gjør det vanskelig å forutsi ytelse i den virkelige verden kun ut fra spesifikasjoner.

Systemet har flere DisplayPort- og HDMI-utganger, som støtter opptil fire 4K-skjermer.

Denne konfigurasjonen er rettet mot redigering, utvikling og simulering der skjermplass er viktig.

USB-tilkoblinger inkluderer USB-A- og USB-C-porter fordelt mellom front og bak, i tillegg til lydtilgang og en 5 GbE kablet nettverksport.

Denne oppsettet dekker behovene til spill-, redigerings- og utviklingsoppsett som er avhengige av flere eksterne enheter og raskt kablet nettverk.

Kompakte systemer deler imidlertid ofte interne kontrollere på tvers av flere porter, noe som kan introdusere båndbreddebegrensninger ved samtidig tung bruk.

Inkluderingen av flere skjermutganger med høy oppløsning øker presset på intern ruting ytterligere når alle grensesnitt er aktive samtidig.

I denne skalaen kan selv mindre forstyrrelser i luftstrømmen påvirke den generelle påliteligheten, noe som sannsynligvis er en ulempe.

Enheten bruker en vertikal hvit tårnform med et bølgeteksturert sidepanel og en slank lyslist foran.

Front I/O er plassert langs en enkelt kant for å redusere forstyrrelser i overflaten. Den oppreiste utformingen reduserer skrivebordsplassen og holder maskinvaren synlig i stedet for skjult.

Dette designet avviker fra det kjente lavprofilerte mini-PC-formatet og låner i stedet fra stylingen til kompakte høyttalere eller lydutstyr.

Selv om dette visuelt kan passe til blandede oppholds- og arbeidsrom, konsentrerer det vertikale designet også varmen rundt færre utluftingssoner..

Via Yanko Design