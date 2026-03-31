BlackRock-sjefen sier at AI-boomen vil øke etterspørselen etter rørleggere og elektrikere

BlackRock-sjefen sier at samfunnet overvurderte kontorjobber samtidig som de undervurderte faglærte yrker i flere tiår

Elektrikere, rørleggere og sveisere vil oppleve sterk etterspørsel fra AI-vekst

Energikostnader er fortsatt den største hindringen for å utvide AI-infrastruktur globalt

Styreleder og administrerende direktør i verdens største kapitalforvalter, BlackRock, har antydet at samfunnets besettelse av hvitsnippkarrierer har gått for langt, og argumenterer for at slike faglige yrker fortjener samme respekt som yrker som bank eller jus.

Larry Fink, som var med på å grunnlegge BlackRock i 1988 og nå forvalter 14 billioner dollar i eiendeler, fortalte BBC at USA «overdrev» sitt press for at unge mennesker skulle gå på universitetet, samtidig som de undervurderte jobber som krever å jobbe med hendene.

Finks kommentarer kommer samtidig som kunstig intelligens omformer arbeidsmarkedet, og AI-boomen ventes å skape enorm etterspørsel etter elektrikere, sveisere og rørleggere, selv om noen kontorroller står overfor en usikker fremtid.

En rebalansering av sosial status

Fink pekte på kulturelle skildringer som lenge har formet oppfatningen av ulike karrierer, og bemerket at TV ofte skildrer den gjennomsnittlige rørleggeren på lite flatterende måter, mens investeringsbankfolk får glamorøs behandling i populære dramaer.

«Jeg tror det vi gjorde galt,» sa han, «vi dømte virkelig så mange jobber, og så mange mennesker som sannsynligvis ikke burde ha gått inn i bankvirksomhet eller media eller jus, burde sannsynligvis ha vært flinke håndverkere, og vi må nå balansere den tilnærmingen på nytt.»

Fink understreket at en karriere innen rørlegger- eller elektroarbeid kan være like sterk og givende som enhver kontorjobb, og at samfunnet må være stolt av disse feltene i stedet for å behandle dem som reservealternativer.

Utover det skiftende arbeidsmarkedet advarte Fink om at utvidelsen av kunstig intelligens står overfor en grunnleggende begrensning: energikostnadene som kreves for å drive den.

Han observerte at mens Kina investerer tungt i sol- og kjernekraft, er Europa preget av «mye snakk og ingen handling» på energifronten.

I USA, til tross for at de er energiuavhengige, argumenterte han for at beslutningstakere må fokusere mer på solenergiutvikling for å sikre at billig strøm er tilgjengelig for AI-infrastruktur.

BlackRock har selv satset stort på denne sektoren, etter å ha blitt med i et konsortium i fjor for å kjøpe opp Aligned Data Centres, en av verdens største datasenterleverandører, i en avtale verdt 40 milliarder dollar.

BlackRock-sjefen tok også opp de økonomiske implikasjonene av krigen mellom USA og Israel med Iran, og beskrev to mulige scenarier med svært forskjellige utfall.

Hvis konflikten løses og Iran reintegreres i det internasjonale samfunnet, kan oljeprisene falle under nivåene før krigen.

Hvis ikke, spådde han imidlertid «flere år med oljepris over 100 dollar, nærmere 150 dollar», noe som ville ha «dyptgående implikasjoner» for verdensøkonomien og kunne sannsynligvis utløse «en kraftig og bratt resesjon».

Fink avviste imidlertid sammenligninger med finanskrisen i 2007–08, og insisterte på at finansinstitusjoner i dag er sikrere, og at nåværende problemer bare påvirker en liten brøkdel av det totale markedet.