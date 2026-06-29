Sonys nye 64 MP-sensor kan gi et stort løft for telekameraer i mobiltelefoner

Sony har avduket en ny kamerasensor for mobiltelefoner.

Den tar i bruk en uvanlig pikselstruktur som skal gi større detaljer.

Sony fremhever spesielt sensoren som et stort løft for telekameraer.

Telekameraer er ofte det svakeste leddet i en mobiltelefons kamerasystem. Mange telefoner mangler dem helt, og modeller som har et telekamera bruker ofte mindre sensorer eller lavere oppløsning enn hovedkameraet og ultravidvinkelkameraet. Men en ny sensor fra Sony kan bety et skikkelig løft for telekameraer – forutsatt at den begynner å bli brukt i de beste kameratelefonene.

Sony LYTIA 610 er verdens første masseproduserte bildesensor med en såkalt RB2×2 On Chip Lens (OCL) pikselstruktur. Vi skal ikke dykke for dypt ned i den tekniske siden, men ifølge Sony gjør denne designen det mulig å kombinere både høyere detaljer og rask og presis autofokus.

Sammenlignet med tradisjonelle Sony-sensorer med samme pikselstørrelse, sies den romlige oppløsningen – dvs. evnen til å gjengi små detaljer – å være forbedret med mer enn 20 prosent. Sony fremhever også spesielt at telekameraer er de som har mest å tjene på den nye teknologien.

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(Image credit: Sony)

Sensoren tilbyr også raskere avlesning, noe som muliggjør 4K-videoopptak med 120 bilder per sekund og 4K HDR med 60 bilder per sekund, slik at den kan forbedre både stillbilder og video.

Kan redusere kvalitetsforskjellen mellom mobilkameraer

Sony hevder også at sensoren «reduserer ytelsesgapet sammenlignet med de større sensorene som brukes i hovedkameraer og reduserer variasjoner i bildekvalitet mellom forskjellige kameraer i et flerkamerasystem». Med andre ord kan telefotobilder komme betydelig nærmere kvaliteten fra hovedkameraet enn det som ofte er tilfelle i dag.

Det mest interessante er at alt dette oppnås uten at sensoren eller pikslene blir større sammenlignet med Sonys mer tradisjonelle LYTIA 601-sensor, som allerede brukes i telefotokameraer på noen telefoner. Den nye sensoren kan derfor gi betydelig bedre resultater uten å kreve mer plass eller gjøre telefonene dyrere å produsere.

Det gjenstår selvfølgelig å se hvilke mobilprodusenter som velger å bruke LYTIA 610. I tillegg til Sonys egne Xperia-modeller, brukes selskapets bildesensorer allerede i noen telefoner fra blant annet Google, Xiaomi og Apple, noe som betyr at mange fremtidige modeller kan få et betydelig løft for sine telekameraer.