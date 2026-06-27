Sonys nya 64 MP-sensor kan bli ett stort lyft för telekameror i mobiler

Sony har presenterat en ny kamerasensor för mobiltelefoner

Den använder en ovanlig pixelstruktur som ska ge högre detaljrikedom

Sony lyfter särskilt fram sensorn som ett stort lyft för telekameror

Telekameror är ofta den svagaste länken i mobilers kamerasystem. Många telefoner saknar dem helt, och de modeller som har en telekamera använder ofta mindre sensorer eller lägre upplösning än huvudkameran och ultravidvinkelkameran. Men en ny sensor från Sony kan innebära ett rejält lyft för telekameror – förutsatt att den börjar användas i de bästa kameratelefonerna.

Sony LYTIA 610 är världens första massproducerade bildsensor med en så kallad RB2×2 On Chip Lens (OCL)-pixelstruktur. Vi ska inte grotta ner oss alltför mycket i den tekniska sidan, men enligt Sony gör den här konstruktionen det möjligt att kombinera både högre detaljrikedom och snabb och exakt autofokus.

Jämfört med traditionella Sony-sensorer med samma pixelstorlek ska den rumsliga upplösningen – alltså förmågan att återge små detaljer – förbättras med mer än 20 procent. Sony lyfter dessutom särskilt fram att telekameror är de som har mest att vinna på den nya tekniken.

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(Image credit: Sony)

Sensorn erbjuder också snabbare avläsning, vilket möjliggör videoinspelning i 4K med 120 bilder per sekund samt 4K HDR i 60 bilder per sekund. Den kan alltså förbättra både stillbilder och video.

Kan minska kvalitetsgapet mellan mobilkameror

Sony menar dessutom att sensorn "minskar prestandaskillnaden jämfört med de större sensorer som används i huvudkameror och reducerar variationer i bildkvalitet mellan olika kameror i ett flerkamerasystem". Med andra ord skulle telebilder kunna komma betydligt närmare kvaliteten från huvudkameran än vad som ofta är fallet i dag.

Det mest intressanta är att allt detta uppnås utan att sensorn eller pixlarna blivit större jämfört med Sonys mer traditionella LYTIA 601-sensor, som redan används i telekameror på vissa telefoner. Den nya sensorn skulle därför kunna ge tydligt bättre resultat utan att kräva mer utrymme eller göra telefonerna dyrare att tillverka.

Det återstår förstås att se vilka mobiltillverkare som väljer att använda LYTIA 610. Förutom Sonys egna Xperia-modeller används företagets bildsensorer redan i vissa telefoner från bland andra Google, Xiaomi och Apple, vilket innebär att många framtida modeller skulle kunna få ett rejält lyft för sina telekameror.