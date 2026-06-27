Sonys nye 64 MP-sensor kan blive et stort fremskridt for zoomkameraer i mobiltelefoner

Sony har præsenteret en ny kamerasensor til mobiltelefoner

Den anvender en usædvanlig pixelstruktur, der skal give større detaljerigdom

Sony fremhæver især sensoren som et stort fremskridt for zoomkameraer

Zoomkameraer er ofte det svageste led i mobiltelefoners kamerasystem. Mange telefoner har slet ikke et zoomkamera, og de modeller, der har et, bruger ofte mindre sensorer eller lavere opløsning end hovedkameraet og ultravidvinkelkameraet. Men en ny sensor fra Sony kan betyde et markant løft for telekameraer – forudsat at den begynder at blive brugt i de bedste kameratelefoner.

Sony LYTIA 610 er verdens første masseproducerede billedsensor med en såkaldt RB2×2 On Chip Lens (OCL)-pixelstruktur. Vi skal ikke gå alt for meget i dybden med den tekniske side, men ifølge Sony gør denne konstruktion det muligt at kombinere både højere detaljerigdom og hurtig og præcis autofokus.

Sammenlignet med traditionelle Sony-sensorer med samme pixelstørrelse forventes den rumlige opløsning – altså evnen til at gengive små detaljer – at blive forbedret med mere end 20 procent. Sony fremhæver desuden særligt, at zoomkameraer er dem, der har mest at vinde på den nye teknologi.

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(Image credit: Sony)

Sensoren tilbyder desuden hurtigere dataaflæsning, hvilket muliggør videooptagelse i 4K med 120 billeder pr. sekund samt 4K HDR med 60 billeder pr. sekund. Den kan altså forbedre både stillbilleder og video.

Kan mindske kvalitetsforskellen mellem mobilkameraer

Sony hævder desuden, at sensoren »mindsker forskellen i ydeevne i forhold til de større sensorer, der anvendes i hovedkameraer, og reducerer variationerne i billedkvalitet mellem forskellige kameraer i et system med flere kameraer«. Med andre ord skulle zoomoptagelser kunne komme betydeligt tættere på kvaliteten fra hovedkameraet, end vi ser i dag.

Det mest interessante er, at alt dette opnås uden, at sensoren eller pixels er blevet større sammenlignet med Sonys mere traditionelle LYTIA 601-sensor, som allerede anvendes i zoomkameraer på visse telefoner. Den nye sensor skulle derfor kunne give markant bedre resultater uden at kræve mere plads eller gøre telefonerne dyrere at fremstille.

Det er selvfølgelig endnu uvist, hvilke mobilproducenter der vælger at bruge LYTIA 610. Ud over Sonys egne Xperia-modeller bruges virksomhedens billedsensorer allerede i visse telefoner fra blandt andet Google, Xiaomi og Apple, hvilket betyder, at mange fremtidige modeller kunne få et markant løft for deres kameraer.