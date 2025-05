Stor lekkasje avslører design, farger og funksjoner til den kommende Sony Xperia 1 VII

Vi har hørt nye detaljer om Sony Xperia 1 VII

Det ser ut til at det blir oppgraderinger for både kameraer og skjerm

Telefonen lanseres offisielt tirsdag 13. mai

Det er ikke lenge igjen før vi får se Sonys nye flaggskiptelefon – og en ny lekkasje har nå avslørt en rekke detaljer om Xperia 1 VII, inkludert design, fargealternativer og hva vi kan vente av funksjoner.

Alt dette kommer fra Android Headlines, som delte en haug med bilder av Sony Xperia 1 VII, samt deler av markedsføringsmaterialet. Vi ser hvordan den nye modellen holder seg til Sonys klassiske designspråk med flat skjerm og kantete design.

Telefonen vil angivelig være tilgjengelig i tre farger: svart, grønn og lilla. Det er rikelig med bilder av hvert fargealternativ. På baksiden er det et trippelkamera, akkurat som på Sony Xperia 1 VI, som ble lansert i mai 2024.

For bare noen få dager siden hørte vi at denne telefonen offisielt vil bli presentert 13. mai, med «Powered by Alpha» – det vil si teknologi fra Sonys systemkameraer. Det er tydelig at fotofunksjonene vil være et stort fokus for Xperia 1 VII.

Batteri og skjerm

Sony Xperia 1 VI (Image credit: Future / Andrew Williams)

I vår anmeldelse av Sony Xperia 1 VI roste vi telefonens grunnleggende spesifikasjoner, sterke foto- og videoytelse og batteritid. Vi uttrykte imidlertid noen bekymringer om designets holdbarhet og ladehastigheten.

Når det gjelder etterfølgeren, antyder lekket materiale fra Android Headlines at skjermen vil få et nytt Zeiss-belegg for å redusere gjenskinn, samtidig som den beholder et 5000 mAh-batteri (det samme som i Xperia 1 VI), som angivelig vil vare i opptil to dager.

Funksjoner som fokuslås og makrofotografering blir også fremhevet, i likhet med fullfrekvensstereohøyttalere. Skjermen ser også ut til å dra nytte av den samme Bravia-teknologien som Sony bruker i TV-ene sine.

Alt blir offisielt på tirsdag, og vi vil selvfølgelig rapportere om alle detaljer så snart Sony Xperia 1 VII lanseres. Ut fra det vi har hørt så langt, ser det ut til at den er klar til å ta en klar plass øverst på listen vår over de beste Sony-telefonene.