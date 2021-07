Test: Sony Xperia 10 III

The Sony Xperia 10 III er en robust liten telefon med gode batterilevetid og en flott skjerm, men dårlige kameraer, treg lading og litt begrenset ytelse gjør at den ikke klarer å konkurrere i prisklassen Sony sikter mot.

Kort oppsummert

I utgangspunktet er det veldig positivt at Sony fortsetter å lage telefoner som Xperia 10 III – altså modeller som er litt mindre omfangsrike enn hva som er vanlig nå om dagen, og som kutter ned på finesser og forsøker å gi deg deg viktigste du trenger i en mobiltelefon til en overkommelig pris.

Dessverre opplever vi at Sony ikke nødvendigvis har kuttet på de riktige stedene denne gangen, og det hjelper heller ikke at det finnes veldig mange gode alternativer til samme eller til og med betydelig lavere pris.

Det begynner riktignok bra med designet, som er umiskjennelig Sony, og som ligger godt i hånden og har et voksent uttrykk som ikke gjør for mye ut av seg.

Du får også en veldig god OLED-skjerm med et høyt skjermforhold på 21:9, noe som kommer godt med når du skroller gjennom sosiale medier, spiller spill og ser film i bredformat.

Dessverre imponerer ikke ytelsen nevneverdig. Du får riktignok 5G inkludert med dette brikkesettet, men utover det er brukeropplevelsen litt seig og tidvis hakkete og spillytelsen er brukbar men ikke stort mer.

Spesifikasjoner: Skjerm: 6 tommer, 21:9-format Skjermoppløsning: 1080 x 2520 Prosessor: Snapdragon 690 5G RAM: 6 GB Lagring: 128 GB MikroSD-kortleser: Ja Kamera: 12 MP hovedkamera, 8 MP 2x zoom, 8 MP vidvinkel Frontkamera: 8 MP Batterikapasitet: 4500 mAh Mål: 154 x 68 x 8,3 mm Vekt: 169 g

Enda verre er det at kameraene som i utgangspunktet ser bra ut på papiret, ikke leverer i praksis. Bildene blir flate og udynamiske, og kamera-appen er også treg til å ta bilder.

Batterilevetiden er på sin side god, men ladehastigheten er til gjengjeld veldig treg.

Alt i alt fremstår altså Sony Xperia 10 III som en telefon det blir vanskelig å anbefale med tanke på alle de gode budsjettalternativene som finnes nå om dagen. Hvis kompakt størrelse, en god skjerm og god batterilevetid er det viktigste for deg og du ikke har de høyeste kravene til ytelse og kamerakvalitet så kan den være verdt å vurdere, men for de fleste andre så finnes det mange gode alternativer fra Motorola, Xiaomi, OnePlus og Samsung du kan se på i stedet.

Sony Xperia 10 III: pris og tilgjengelighet

Ute nå

Veiledende pris er 4290 kroner

Sony Xperia 10 III er ute i butikkene nå og har en veiledende pris på 4290 kroner.

Selv om dette er en relativt overkommelig pris, er det ikke til å komme unna et det finnes mange gode alternativer i samme prisklasse. OnePlus Nord CE 5G koster nesten 1000 kroner mindre, mens Xiaomi Mi 10T koster omtrent det samme som Xperia 10 III.

Designet er enkelt og stilfullt, med rette linjer og kanter. (Image credit: Truls Steinung)

Design

Diskret og komfortabelt design

Vanntett

Gorilla Glass 6 både foran og bak

Mens andre produsenter kjemper om å dekke mest mulig av fronten av telefonene sine med skjerm og prøver å lokke til seg kunder med imponerende fargekombinasjoner, går Sony sin egen vei. De har beholdt det samme designspråket gjennom flere generasjoner, og det er ikke snakk om å lage hull i skjermen for å få plass til et kamera.

Men det er jo en grunn til at dette velprøvde designet fungerer, og vi må si at vi liker det her også. Det er diskret og voksent og gjør ikke for mye ut av seg.

Den kantete formen gjør også at den føles veldig solid, og den ligger godt i hånden. Ikke minst er dette en telefon som er akkurat passe stor til å brukes med én hånd – bredden på 68 mm gjør faktisk at den er bare en tanke bredere enn iPhone SE (2020).

Hvis du er opptatt av at telefonen din ikke skal være for stor, så kan altså Xperia 10 III være akkurat det du er ute etter.

Xperia 10 III har glass på baksiden, og det øker kvalitetsfølelsen. (Image credit: Truls Steinung)

Byggekvaliteten ligger et hakk over hva vi har blitt vant til i denne prisklassen. Xperia 10 III har glass både foran og bak, og disse er av Gorilla Glass 6, et materiale som bare ligger et hakk under Cornings flaggskipglass Victus.

Det er også positivt at telefonen har IP68/65-sertifisering, noe som er glimrende for en mellomklassetelefon som dette. Det betyr at Xperia 10 III er designet for å tåle både 1,5 meters dyp og kraftige vannstråler. Legger du til et slankt silikondeksel i tillegg, så er den veldig godt beskyttet mot vær og vinn.

Det siste får du imidlertid ikke med i esken, og telefonen har heller ikke skjermbeskyttelse fra fabrikk.

På den positive siden har Xperia 10 III i likhet med resten av Sonys 2021-modeller hodetelefonutgang, og det hører til sjeldenhetene nå om dagen. Det skal sies at vi opplevde at utgangsnivået til hodetelefonutgangen var litt lavt, men det vil du nok bare merke noe til om hodetelefonene dine også spiller lavt i utgangspunktet.

Dessverre gjelder dette for den interne høyttaleren også. Xperia 10 III har bare én høyttaler, og den leverer et tynnere lydbilde og et lavere lydnivå enn mange telefoner i denne prisklassen.

Sony nekter å lage hull skjermen for å få plass til frontkameraet, og de beholder heller en litt bredere skjermkant øverst. (Image credit: Truls Steinung)

Det er kanskje ikke så overraskende at en så liten telefon som Xperia 10 III ikke har plass til en fysisk større høyttaler, men det er uansett noe å ta med i vurderingen.

Sony Xperia 10 III har en fingeravtrykkleser plassert i av/på-knappen på høyre side, og den fungerer upåklagelig og pålitelig.

Under denne sitter det en dedikert Google Assistant-knapp. Denne er såpass godt nedfelt at det skal litt til å komme borti den ved et uhell, og den gjør jobben sin helt greit. Vi skulle imidlertid ønske at det var mulig å forandre funksjonaliteten til knappen, men det er dessverre ikke mulig. Den hadde for eksempel gjort seg veldig godt som en utløserknapp når man tar bilder.

Skjerm

Normal 60 Hz oppdateringsfrekvens

Skarp OLED-skjerm med HD-oppløsning

21:9-format

Sonys vante stil videre føres også i skjermen til Xperia 10 III. Den har et ultrabredt format på 21:9, helt uten skjermhakk eller kamerahull. I stedet har Sony beholdt de brede kantene opp og nede, og slik at det er plass til et konvensjonelt selfie-kamera.

Skjermen har et OLED-panel, og den leverer den uslåelige kontrasten og de gode fargene vi er vant til med denne teknologien. Samtidig har den ikke den ekstreme lysstyrken til en del av dagens toppmodeller. Det skal sies at den takler sollys helt fint, men den vil ikke virke på langt nær like lyssterk ute som den gjør inne.

Det er også verdt å huske på at 21:9-formatet gjør skjermen glimrende til skrolling på sosiale medier og til å se spillefilmer i bredformat, men det er synd å ikke kunne utnytte hele skjermen når man ser på serier i 16:9-format. Da blir skjermen samtidig også i minste laget.

Skjermen til Xperia 10 III er god, men det høye formatet har både fordeler og ulemper. (Image credit: Truls Steinung)

Skjermen til Xperia 10 III støtter også HDR, men igjen er ikke denne telefonen det beste valget om du ser mye serier på Netflix. Da hadde en større skjerm vært bedre.

Det er også verdt å merke seg at skjermen er på 60 Hz. Selv om dette ikke er noen stor svakhet, finnes det telefoner til både samme pris og betydelig mindre som byr på 90 Hz og kanskje mer også. Disse gir deg dermed en jevnere bevegelser og rulling på nettsider og sosiale medier.

Kamera

Svak prosessering av dynamikk

2x zoom er kjekt, men andre byr på bedre zoom digitalt

Tregt kamera

Kameraet er nok det som skuffer mest ved Sony Xperia 10 III, og det er først og fremst fordi det ser så lovende ut på papiret uten å innfri. Det har et hovedkamera på 12 MP, et 2x optisk zoom-kamera på 8 MP og 8 MP ultravidvinkelkamera.

Her får du altså ingen unødvendige ekstra objektiver som 2 MP makrokameraer eller lignende, og det er positivt at man får skikkelig optisk zoom i en så rimelig telefon.

Dessverre skuffer kameraene i praksis, og det største problemet er mangelen på dynamikk. Forklaringen ligger nok i Sony IMX486-sensoren på 12 MP som er relativt liten sammenlignet med dagens virkelig gode mobilkameraer.

Små piksler fanger som kjent opp mindre lys, og oppløsningen på 12 MP gjør også at det ikke er mulig å utnytte såkalt piksel-binning til å kompensere for dette.

Kameraene ser bra ut på papiret, men skuffer i praksis. (Image credit: Truls Steinung)

Samtidig bidrar ikke programvaren til å veie opp for sensorenes begrensninger heller. Vanligvis vil dagens mobiltelefoner gjøre bruk av dynamiske forbedringer i programvaren, nesten uansett hva man tar bilde av, men Xperia 10 III gjør kun unntaksvis bruk av AutoHDR.

Du kan også tvinge HDR på manuelt, men også da blir den dynamiske rekkevidden til Xperia 10 III relativt begrenset. Dette kan til en viss grad utbedres med for eksempel Photoshop, men da er jo noe av poenget med å ta bilder med en mobiltelefon borte. Samtidig understreker det også at Xperia 10 III kunne gjort en mye bedre jobb med å hente frem detaljrikdommen i bildene den tar, enn den faktisk får til.

Sony gjør dessverre en mye dårligere jobb med dette enn de fleste andre i denne prisklassen, og det gjorde at alt for mange av bildene vi tok ble for dårlige.

Et annet problem som stadig meldte seg er at zoom-kameraet stadig strever med å finne fokus. Dermed risikerer du å få ufokuserte bilder om du ikke venter lenge nok før du trykker.

Verst av alt er det at kamera-appen er uvanlig treg, og det tar ofte 2-3 sekunder fra du trykker på utløseren til bildet faktisk er tatt og du har mulighet til ta et nytt.

Designet er enkelt og stilfullt og vil sikkert være tiltalende for eksisterende Sony-brukere. (Image credit: Truls Steinung)

Det kan være at telefonen venter på det perfekte øyeblikket der du holder hendene helt stille slik at bilde skal bli så skarpt som mulig, men det er egentlig ikke noen unnskyldning for å være så treg.

Mye av grunnen til den dårlige kameraytelsen ligger nok i at sensorene er litt utdaterte, og zoom-objektivet har faktisk vært brukt i telefoner så langt tilbake som i 2015, mens de andre sensorene var populære rundt 2018.

På den positive siden kan Xperia 10 III i hvert fall filme i 4K med 30 bilder per sekund, og bildestabiliseringen gjør at resultatene blir ganske gode i normalt lys. Frontkameraet fungerer også helt fint til sitt bruk, og bildene blir skarpe i godt lys. Innendørs og i mørket sliter det imidlertid mer fordi sensoren er i minste laget.

Xperia 10 III har også en dedikert nattmodus, som kan brukes med alle tre kameraene. Den forbedrer lysstyrken en del, men resultatene er likevel ikke spesielt overbevisende.

Kamerabilder

Bilde 1 av 12 En telefon til over 4000 kroner burde ikke la himmelen bli så overeksponert som dette. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 12 Skinn i linsen, overeksponerte lyse områder og udynamisk forgrunn. Dette bildet kunne vært mye bedre. (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 12 Bilder som dette med mer normalt lys blir heller ikke fantastiske. (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 12 Når HDR-prosesseringen faktisk fungerer så blir resultatene ganske bra. (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 12 2x zoom er et hyggelig tilskudd, selv om kvaliteten kunne vært bedre. (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 12 Dette bildet hadde blitt mye bedre om telefonen hadde eksponert skyggene bedre. (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 12 Dette bildet er greit eksponert, men på nært hold er det ikke spesielt skarpt. (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 12 Her er ikke den overeksponerte himmelen like synlig, men den er fortsatt der. (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 12 Det er litt usikkert hva som har skjedd her, men himmelen ser ikke spesielt realistisk ut. (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 12 Zoomen kommer godt med når man vil at bilder av kjæledyr, men også her er bildet ganske uskarpt. (Image credit: TechRadar) Bilde 11 av 12 The Xperia 10 III har ikke makro-kamera, og hovedkameraet fungerer ikke alltid like godt til slike bilder. (Image credit: TechRadar) Bilde 12 av 12 Tross at vi brukte nattmodusen, ble dette bildet likevel ikke spesielt vellykket. (Image credit: TechRadar)

Bilde 1 av 3 Dette bildet, som er tatt med hovedkameraet, er greit nok, men det mangler skarphet og detaljene i midten er overeksponert. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 3 Med zoom-kameraet blir bildet fort utskarpt. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 3 Vidvinkelkameraet strekker perspektivet veldig, og det blir spesielt uskarpt langs kantene. (Image credit: Truls Steinung)

Dette er et eksempel på at kameraet har mulighet til å fange skarpe detaljer når forholdene ligger til rette. (Image credit: Truls Steinung)

Programvare og ytelse

Trengt brikkesett

Grei generell ytelse men ikke spesielt god til gaming

Xperia 10 III er utstyrt med et Snapdragon 690-brikkesett, og dette er helt klart et budsjettbrikkesett. Det er merkbart tregere enn Snapdragon 750G som sitter i OnePlus Nord CE 5G – en telefon som leverer god ytelse, tross den litt rimeligere innmaten.

Det skal sies at ytelsen til Xperia 10 III vil være helt OK for brukere som ikke har spesielt høye krav til håndtering av tunge apper og spill. Normal bruk fungerer stort sett greit, og apper laster inn relativt raskt selv om det ikke sjeldent lugger en del i grensesnittet og animasjoner kan være mer hakkete enn det som egentlig er meningen.

Ytelsen i spill er også en ujevn affære. Krevende spill som Fortnite fungerer bruktbart – faktisk bedre enn man skulle forvente – men opplevelsen er ikke ideell. Bildefrekvensen nærmer seg i utgangspunktet 30 fps, men du vil opplevde tydelige fall når det skjer mye samtidig, og opplevelsen var heller ikke fri for hakking nå og da.

Asphalt 9 bød på en tilsvarende opplevelse med ujevn bildefrekvens, men også har var spillet strengt tatt spillbart så lenge du ikke har de høyeste forventningene.

Minecraft kjørte på sin side fint, og det samme gjorde The Room 3. Mindre krevende spill vil altså fungere helt greit, og det er først og fremst de tyngste spillene som blir for mye for Xperia 10 III.

Xperia 10 III har også et annet aspekt som teller positivt for spill opplevelsen. Takket være skjermen med 21:9-format får du nemlig god plass til skjermkontroller, uten at du risikerer at tomlene dine dekker over spillet for mye.

Den høye skjermen gjør at Xperia 10 III er god å spille på. Dessverre gjør den svake ytelsen at den er mindre egnet til tunge spill. (Image credit: Truls Steinung)

Ytelsen er altså i utgangspunktet grei nok for dette segmentet – problemet er bare at denne telefonen er blant de dyreste på markedet med ytelse på dette nivået, og det finnes dermed mange rimeligere alternativer som leverer det samme eller til og med bedre.

Programvaren er basert på Android 11, og Sonys grensesnitt vil være kjent for alle som har brukt Android før. Om det er noe å utsette på det, så må det være at tilpasningsmulighetene er færre enn med en del andre av dagens brukergrensesnitt. Som nevnt skulle vi gjerne hatt muligheten til å endre funksjonen til den dedikerte Google Assist-knappen, og det hadde også vært fint å kunne justere mer av hvordan hjemskjermen ser ut og oppfører seg.

Batterilevetid

Treg lading

God batterilevetid

Batterilevetiden til Sony Xperia 10 III er god, og det gjelder spesielt med tanke på at dette er en relativt liten telefon. Faktisk slår den både Galaxy S21 og iPhone SE (2020), noe som må sies å være et pluss i boka.

Er du en lett bruker, kan du regne med at Xperia 10 III holder det gående gjennom en hel dag og kanskje også et stykke inn i den neste før du må lade. Bruker du den mer aktivt til filmtitting og spill vil den naturlig nok ikke vare like lenge, men du vil likevel kunne stole på at den stort sett klarer seg helt fint til leggetid.

USB-C-porten i underkant kunne gjerne ha ladet telefonen litt fortere. (Image credit: Truls Steinung)

Dessverre skuffer Xperia 10 III mer når det kommer til lading. Den klarer nemlig bare 7,5 W, noe som er ekstremt lite sammenlignet med hva som er vanlig nå om dagen. Resultatet er at det tar over en time å komme til 50 prosent. Til sammenligning kan man lade OnePlus Nord CE 5G opp til 60 prosent på bare en halvtime.

Bør jeg kjøpe Sony Xperia 10 III?

Xperia 10 III er kompakt og hendig, men Sony har kuttet litt for mange hjørner når det kommer til ytelse og kamerakvalitet. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha et enkelt og voksent design

Sonys kjente design har vært uforandret lenge, men for mange er det bare positivt.



... du vil ha en liten telefon med god batterilevetid

Mindre telefoner går ofte på kompromiss med batterilevetiden, men Xperia 10 III leverer bedre enn de fleste på dette punktet. Bare husk at det kan være en fordel å lade den over natta i stedet for å klattlade på dagen, for ladingen er treg.



... du vil ha en vanntett telefon

Med IP68/65-sertifisering bør du kunne stole på at Xperia 10 III er skikkelig vann- og støvtett.



Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha mye for pengene

Så lenge du ikke er fast bestemt på at du vil ha Sony-design og at den høye skjermen og batterilevetiden er spesielt viktig for deg, så får du mer for pengene med andre modeller på markedet.



... du har høye krav til kameraet

Kameraene til Sony Xperia 10 III ser bra ut på papiret, men de skuffer i praksis. Dynamikken er dårlig og fotograferingen er treg. Dermed tåler det dårlig sammenligning med andre i samme klasse.



... du spiller mye på mobilen

Brikkesettet er tregt prisen tatt i betrakning, og det merkes i spill som Fortnite. Normal bruk fungerer greit, selv om du også her vil merke en del hakking og treg lasting av apper.



Først testet: juli 2021