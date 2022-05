Sony Xperia 1 IV-lanseringen: Slik ser du evenementet live

Sonys flaggskiptelefon i 2022 bør etter alle solemerker være rett rundt hjørnet, siden selskapet holder et lanseringsarrangement den 11. mai, og det har vært mange hint til at det skal være snakk om Sony Xperia 1 IV.



Evenementet sparkes i gang klokken 9 på morgenkvisten norsk tid onsdag 11. mai. Litt rart tidspunkt å lansere en telefon på, sier du? Vel, det tilsvarer klokken 16:00 i Japan, og Sony er som kjent japanske.



Vi i TechRadar kommer til å følge lanseringen med argusøyne, særlig siden det ikke er hundre prosent klarhet i alt vi kommer til å få se. Sony Xperia 1 IV er vi nær sagt helt sikre på at vi kommer til å bli introdusert for, men det kan hende andre enheter vil dukke opp også, som for eksempel Sony Xperia 5 IV og Sony Xperia 10 IV. Er man tilhenger av mobilprodukter fra Sony er det ingen tvil om at man bør følge med i dag.

Vi kommer til å presentere alt av interessant nytt her i timene og dagene som kommer, men om du har lyst til å få med deg livestrømmen av lanseringen, så er det også en mulighet.

Slik ser du Sony Xperia 1 IV-lanseringen

Sony sender hele Xperia-evenementet den 11. mai på YouTube, og siden har vært oppe og gå i et par dager allerede. Ta turen innom strømmeplattformen, eller simpelthen bruk video-rubrikken over.



Det er mulig Sony også kjører strømmen et annet sted, men i skrivende stund har vi ikke fått tilgang til mer informasjon om alternativer.