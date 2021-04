Nye toppmodeller fra Sony er avduket

Onsdag formiddag har Sony avduket årets nye Xperia-telefoner, og det er snakk om tre nye modeller.

Mest fokus fikk naturlig nok den nye toppmodellen Xperia 1 III og den mer kompakte varianten Xperia 5 III som byr på mye av det samme som førstnevnte, men vi fikk altså også se den rimeligere Xperia 10 III som bringer 5G til Sonys budsjettserie.

Ved første øyekast er det tydelig at Sony holder seg til sitt vante designspråk og endringene fra i fjor virker minimale, men oppdateringene på innsiden gjør at de likevel kan ha noe spennende å by på. Aller mest gjelder det kamerateknologien som Sony tydelig har fokusert mye på, men utover det er det tydelig at de har ønsket å satse på å overbevise på skjermfronten og når det kommer til gaming – ikke ulikt hva de fleste andre i markedet gjør akkurat nå altså.

Priser og salgsstart for de nye telefonene er fortsatt ikke kjent, men vi skal viderebringe denne informasjonen så fort vi har den tilgjengelig.

Sony Xperia 1 III

Sony viderefører som sagt designspråket vi kjenner fra før, og den største synlige endringen er at den nedre skjermkanten har blitt tynnere enn på Xperia 1 II. Det beste man kan si om designet til årets modell er kanskje at den er umiskjennelig Sony, og dette designet faktisk skiller seg ut fra mengden i markedet. Så får det heller være at den er til forveksling lik tidligere modeller.

Sony fortsetter samarbeidet sitt med Zeiss når det kommer til objektivene, og denne gangen er det snakk om objektiver på 16 mm, 24 mm og 70/105 mm. Sistnevnte representerer noe ganske nytt i form av et teleobjektiv som kan veksles mellom to ulike faste brennvidder, fremfor en justerbar zoomfunksjon.

Utover dette skryter Sony mye av den raske og svært intelligente autofokusen som fungerer med alle objektivene, og ved siden av den unike zoom-funksjonen får du også AI-basert Super Resolution-zoom.

Det er verdt å merke seg at Sony fortsatt velger å ikke være med på megapikselkappløpet – alle de tre sensorene på baksiden er nemlig på 12 MP, mens sensoren på forsiden er på 8 MP. Det betyr samtidig at de velger å ikke bruke noen av de ekstremt høyoppløste sensorene de selv produserer for andre mobilprodusenter.

Skjermen er på 6,5 tommer med 21:9-format, og her satser Sony stort med 4K-oppløsning, HDR og 120 Hz oppdateringsfrekvens. Dette er første gang vi ser en 4K-skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens, men om 4K faktisk er nødvendig på en mobil er en helt annen sak.

Sammen med Snapdragon 888-prosessoren og 12 GB RAM burde det uansett sikre god gaming-ytelse, noe Sony også er opptatt av å fremheve, og det kommer også frem av spesifikasjonene at berøringsfrekvensen til skjermen er på 240 Hz.

På lydsiden er det verdt å merke seg at Xperia 1 III beholder hodetelefonkontakten, og Sony fremhever ikke overraskende som vanlig støtten for avanserte lydteknologier som Hi-Res Audio, DSEE Ultimate og 360 Reality Audio. I tillegg har den også støtte for Dolby Atmos via stereohøyttalerne.

Batteriet er på 4500 mAh og 30 W hurtiglading skal sikre at den kan lades opp til 50 prosent på 30 minutter. Trådløs lading er også støttet.

Xperia 1 III kommer i fargene sort og lilla med frostet glass.

Xperia 5 III

Xperia 5 III er i all hovedsak en mindre utgave av Xperia 1 III, og den byr på veldig mye av den samme teknologien i en mobil med en mindre skjerm på 6,1 tommer.

Kameraene, prosessen og batterikapasiteten er lik, og den største forskjellen er kanskje at skjermen har HD-oppløsning i stedet for 4K. HDR, 120 Hz oppdateringsfrekvens og OLED-teknologi er derimot bevart.

Xperia 5 III kommer i fargene sort, rosa og grønn med blank overflate.

Xperia 10 III

Xperia 10 III er rettet mot budsjettmarkedet, og her spares det ikke overraskende betydelig inn på spesifikasjonene.

Den er utstyrt med en mer beskjeden Snapdragon 690-prosessor, men denne prosessoren er til gjengjeld utstyrt med 5G, noe som er første gang for Xperia 10-serien.

HD-skjermen på 6 tommer imponerer også med OLED-teknologi og HDR-støtte, men den har ikke 120 Hz oppdateringsfrekvens.

Kameraløsningen er ikke overraskende også forenklet en del, og består her av tre objektiver på 16, 27 og 54 mm. Her fremheves først og fremst bedre ytelse i svakt lys takket være et oppdatert objektiv med f/1.8, i tillegg til 4K-videoopptak. Dermed må vi anta at denne modellen mangler mange av fotofinessene til de dyrere telefonene.

Batterikapasiteten er den samme som hos toppmodellene med 45000 mAh, men ikke overraskende må du klare deg uten finesser som hurtiglading og trådløs lading.

Xperia 10 III kommer i fargevalgene sort, blå og hvit.