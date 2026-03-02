RAM-krisen kan bety slutten på billige mobiltelefoner

RAM-krisen vil føre til «seismiske» endringer for mobiltelefoner, ifølge en ny rapport

Det betyr stigende priser og endrede spesifikasjoner

Endringene kan bli langvarige og potensielt permanente

Hvis du har vurdert å oppgradere datamaskinen din, har det vært vanskelig å unngå nyheter om raskt økende komponentpriser forårsaket av den vedvarende RAM-mangelen. Virkningen på alle de beste mobiltelefonene har vært mindre tydelig, men en ny rapport har fremhevet hvordan det kan påvirke smarttelefonverdenen drastisk de kommende månedene.

Rapporten kommer fra teknologianalytikerne IDC (via Bloomberg), og den er ganske dyster lesning. Ifølge IDC vil det globale smarttelefonmarkedet krympe med 12,9 % i 2026, noe som vil utløse en «krise uten like» i bransjen. IDC sier faktisk at tidligere omveltninger vil blekne i sammenligning, og sier at «tollsatsene og pandemikrisen virker som en vits sammenlignet med dette.»

Utsiktene for forbrukerne er ganske elendige. Som svar på minnekrisen sier Bloomberg at smarttelefonprodusenter «innskrenker spesifikasjonene, eliminerer ulønnsomme innstegsmodeller og presser forbrukerne til å kjøpe flere premiumenheter.»

Og dette er kanskje ikke en midlertidig endring heller. IDCs seniorforskningsdirektør, Nabila Popal, mener at «mobilmarkedet vil oppleve et seismisk skifte når denne krisen er over – i størrelse, gjennomsnittlige salgspriser og konkurranselandskap.»

Bloomberg mener på sin side at den nåværende situasjonen vil vare godt inn i 2027, og at «selv når forsyningen er påfylt, virker det usannsynlig at vi skal tilbake til de gamle prisstrukturene.»

Dårlige nyheter, spesielt for Android

Den vedvarende RAM-krisen har blitt forårsaket av den ekstreme etterspørselen fra kunstig intelligens (KI)-industrien, som har spist opp mesteparten av komponentforsyningen til datasenterbehovene sine, og det har nå en dominoeffekt på forbrukerenheter.

Som Bloomberg uttrykker det: «Etterspørselen etter avansert minne for å drive kunstig intelligens-oppgaver har tappet den globale forsyningen til langt ut i neste år og setter nå forretningsmodellen til mange mobiltelefonprodusenter i fare.»

Bransjens tilstand er spesielt dårlige nyheter for Android-telefoner, hvor profittmarginene har en tendens til å være små og prisene ofte lave. IDC bemerket at enheter på innstegsnivå kan bli spesielt hardt rammet, ettersom minne utgjør en større andel av produsentenes kostnader i denne enden av markedet. Selskaper som Lenovo og Xiaomi har allerede advart om at prisene kan bli nødt til å stige.

Premiumselskaper som Apple kan ri av stormen litt bedre, ettersom deres høyere profittmarginer kan tillate dem å absorbere mer av kostnadsøkningene i stedet for å velte dem over på forbrukerne. Når det er sagt, innrømmet Apples administrerende direktør Tim Cook nylig at mangelen på forsyninger kan ha «litt større innvirkning» fremover enn i fjor, noe som reiser spørsmålet om selskapet må heve prisene.

IDC er ikke det eneste analysefirmaet som har denne pessimistiske utsikten. For eksempel hevdet analytikere hos Counterpoint nylig at «2026 ser ut til å bli det verste året i smarttelefonhistorien» på grunn av et «fullskala forsyningssjokk» utløst av RAM-mangelen.

IDCs Popal la til en dyster melding: «Dagene med billige smarttelefoner er forbi, for selv når krisen er over, venter vi ikke at minneprisene vil gå ned til 2025-nivåene igjen.» Ifølge Bloomberg ble det solgt rundt 170 millioner telefoner som kostet under 100 dollar i 2025 – et helt segment som nå ser «uøkonomisk ut å vedlikeholde».