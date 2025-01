Nothing Phone 3-teaser avslører sannsynlig lanseringsdato – og et spennende kameramysterium

Nothing har kommet med enda en kryptisk teaser, sannsynligvis knyttet til Nothing Phone 3

X-innlegget peker mot en kunngjøring 4. mars

Vi er usikre på om teaseren viser et nytt kamerasystem eller nye knapper

Nothing har delt en ny kryptisk teaser som visstnok peker mot den kommende Nothing Phone 3, som en lekket intern rapport kalte selskapets første ekte flaggskip.

Selskapet lastet opp en video på X som ... vel, egentlig ikke viser så mye. Vi ser et bilde av en sirkel over et langstrakt, avrundet rektangel som nærmest danner en liten «i» på en svart bakgrunn.

Hvis vi ser nærmere etter, kan vi se en mørkere stripe som går fra toppen til bunnen av det firkantede bildet, noe som tyder på at disse sirkulære elementene kan monteres på siden av telefonen. Mens videoen fortsetter, lyser kantene på designet opp på en måte som minner om selskapets ikoniske glyph-design.

I tillegg antyder innleggets bildetekst en avduking av det nye flaggskipet Nothing. Bildeteksten lyder: «Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT».

Dette tyder på at telefonen kan bli avduket 4. mars, men hva dette faktisk betyr er fortsatt et mysterium. Bildet som vises i videoen ligner imidlertid på en typisk telefonkameramodul, lik den som finnes på Google Pixel 9 Pro, men rotert 90 grader.

Teaseren kan foreslå at Nothing Phone 3 kommer med et trippelkamera, i stedet for de doble kameraene som brukes på Nothing Phone og Nothing Phone 2.

Dette vil gi mer vekt til den «første flaggskip»-kommentaren i den lekkede rapporten, ettersom trippelkamerasystemer vanligvis bare brukes på avanserte flaggskiptelefoner.

Det tredje kameraet vil sannsynligvis være et ultravidvinkelobjektiv, på linje med andre flaggskip på førsteklasses nivå som iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro og Samsung Galaxy S25-serien.

Teaseren viser imidlertid at glyphen ser ut til å være montert på siden av noe – den ligger inntil en smal mørkegrå stripe på en helsvart ramme.

Dette kan enten antyde et sidemontert kamerasystem (så rart og usannsynlig som det høres ut) eller et nytt sett med knapper på den kommende telefonen.

Kanskje vil Nothing følge trenden med kamerakontroll fra iPhone 16 og legge til en utløserknapp til det neste flaggskipet. Det kan like gjerne være noe mer hverdagslig, som volumknapper og strømknapp.

Vi kan få vite mer om telefonen før den trolig lanseres i mars. Nothing har allerede kommet med to andre teasere: en som bruker selskapets NothingOS-widgets og en annen med Pokémon-karakteren Arcanine.

I vår anmeldelse av Nothing Phone 2 beskrev vi telefonen som «kul nok til å være annerledes og kraftig nok til å anbefalen». Hvis Nothing Phone 3 kan levere samme nivå samtidig som den hever telefonen til ekte premium-standard, ville vi ikke bli overrasket om den kommer inn på vår liste over de beste Android-telefonene.