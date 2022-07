Test: Nothing Phone 1

Ved første øyekast er appellen til Nothing Phone 1 knyttet til det enestående utseendet og den sterke bakgrunnshistorien. Selskapet har helt klart lært en lekse eller to fra sitt første produkt. Phone 1 er så velpolert at den langt overgår forventningene. Unike egenskaper som den transparente baksiden og de opplyste tegnene forener nyhetsverdi og funksjonalitet på en måte som er fraværende hos de aller fleste mobiler.

Hvis du leser denne testen av Nothing Phone 1, tilhører du sannsynligvis én av disse to gruppene: De som aldri har hørt om Nothing før, og som lurer på hva i alle dager Phone 1 kan være, og de som har fulgt historien til det London-baserte oppstartsfirmaets lenge etterlengtede debut på mobilmarkedet, og som gjerne vil finne ut om det var verdt ventetiden nå som denne snakkisen endelig er i mål.

Nothing er stadig et mystisk selskap. Phone 1 er bare det andre fysiske produktet de har lansert i løpet av den korte tiden de har eksistert. Deres debut på markedet kom i 2021 med de helt trådløse øreproppene Ear 1.

Disse øreproppene slo an tonen for hva slags produkter selskapet satser på å skape. Her er det definert en tydelig designmessig estetikk for både merket og produktene, og dette er blitt videreført med Phone 1.

I forkant av lanseringen av Phone 1, uttalte Carl Pei (med OnePlus-bakgrunn), medstifter og CEO i Nothing, at telefonen ble skapt for å gjeninnføre moroa i mobilmarkedet. Har den virket etter hensikten?

Nå som Phone 1 endelig er her, er det tydelig at den er skapt for å gjøre mer enn å krysse av de rette punktene på en liste over funksjoner. Baksiden har et utseende som skiller seg fra alt annet på markedet. Telefonen har egenskaper, som Glyph-belysningen på baksiden, som gjør den spennende og inspirerende. Den har dessuten et velbalansert og godt utvalg av funksjoner og maskinvare.

Kameraene er absolutt ikke markedsledende og batteritiden er i svakeste laget, men på et teknisk nivå er den mer enn god nok til bruk i hverdagen. Den er også langt mer interessant enn en hvilken som helst annen telefon i det samme prisleiet.

Nothing Phone 1: Pris og tilgjengelighet

Startpris på 5090 kroner

Offisielt i salg fra 21. juli

Tilgjengelig i Norge fra starten

Nothing lanserte Phone 1 12. juli 2022. Fra 21. juli var den tilgjengelig i Europa, India, Japan, Hong Kong og Australia. I forkant av lanseringen uttalte selskapet at den senere også vil bli lansert i USA.

Nothing Phone 1 er tilgjengelig i tre konfigurasjoner: 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB, og 12 GB / 256 GB. Ved lansering har de en veiledende pris på henholdsvis 5090 kroner, 5290 kroner og 5690 kroner.

I forkant av lanseringen fikk de mest ihuga tilhengerne muligheten til å by på en begrenset serie med 100 graverte enheter gjennom auksjonsplattformen StockX. Dette skjedde før alle spesifikasjonene av programvare og maskinvare var offentliggjort.

Noen av budgiverne skal ha budt mer enn 3000 amerikanske dollar for privilegiet å være en av de første eierne av en Nothing Phone 1.

Dessuten skapte Nothing et invitasjonssystem (ikke ulikt det som ble tatt i bruk av Peis tidligere selskap med den opprinnelige OnePlus One (opens in new tab)) der de inviterte ble satt opp på en venteliste for å bli blant de første til å bestille en Phone 1.

I forkant av den alminnelige lanseringen 21. juli 2022, satte Nothing opp popup-kiosker flere steder, blant annet i London, der de interesserte kunne ta og føle på det nye produktet og til og med kjøpe det. Det kjørte det samme opplegget med øreproppene Ear 1 i 2021.

Karakter for verdien: 4/5

Nothing Phone 1: Design

Lett til å være så stor, men litt tungvinn

Oppsiktsvekkende design med transparent bakside

Førsteklasses form og overflate med taktile knapper

IP53-sertifisert mot støv og vann

Selv om vi fikk muligheten til å granske de offisielle pressebildene av Phone 1 i forkant av lanseringen, var det utvilsomt en langt mer givende opplevelse å ha telefonen i hendene.

Det overordnede designet minner en hel del om Apples iPhone 12, med ytterkantenes skarpe metallkant, avrundede hjørner, flat front og bakside og plasseringen av de to kameraene på baksiden. Bare skaler den opp, kjør den gjennom et røntgenapparat, og der har du den!

Men hvorfor et røntgenapparat? Det store trekkplasteret ved designet til Phone 1 er baksiden. Den er helt gjennomsiktig.

Telefoner med gjennomsiktig bakside er faktisk ikke noe helt nytt, men vanligvis er komponentene på innsiden enten bare delvis synlige (som med HTC U12+) eller fullstendig falske (som med Xiaomis Mi 8 Explorer Edition). Nothing har designet komponentene på innsiden på en slik måte at de både er funksjonelle og visuelt tiltalende.

Når du vender på telefonen i hånden, ser du skiftninger i høylys og skygger over og under komponenter med ulike teksturer. Det gjør at glassbaksiden til Phone 1 er langt mer interessant å se på enn de fleste andre telefoner på markedet. Telefonen har fingeravtrykkene til Teenage Engineering (et svensk forbrukerelektronikkselskap som samarbeider med Nothing) over hele seg.

Og når vi er inne på dette med fingeravtrykk… Selv med en bakside i helt klart Gorilla Glass 5, gjør Phone 1 en glimrende jobb med å avstøte dem. Skulle du oppdage en flekk, er det uansett enkelt å gni den av.

Kjøpere som også velger seg et offisielt Phone 1-etui, vil trolig også verdsette dets klarhet. Det er naturligvis også gjennomsiktig. Men her setter fingeravtrykkene seg mye lettere, og det krever mer arbeid å gni dem bort.

Ved lansering serverte Nothing sin Phone 1 i to fargevarianter, nemlig en svart og en hvit variant. Den førstnevnte har et mer neddempet utseende, mens den hvite i større grad understreker det usedvanlige designet og lett kan bli et samtaleemne på byen.

Aluminiumskantene er tilsynelatende rettvinklede, men de er likevel svakt avrundet for å sikre at Phone 1 ligger mer behagelig i hånden enn man skulle tro. Dessuten kjennes den lettere enn det utseendet kan tyde på. Med sine 193,5 gram ligger den under terskelen på 200 gram, der en mobiltelefon begynner å føles tung.

På-knappen på høyre side av rammen er stor, i likhet med de to volumkontrollene på venstre side. De er enkle å nå og responderer med tilfredsstillende klikk – uten å kreve for stor kraft. IP53-sertifiseringen sikrer at Phone 1 kan brukes i lett regnvær uten problemer, og den burde også hindre støv i å trenge seg inn i rommet bakenfor det gjennomsiktige glasset. Men ikke slipp den ned i vasken eller sleng den rundt på stranden.

I våre tester viste verken glasset eller metallet noen åpenbare tegn til slitasje, med unntak av skjermens plastbeskyttelse og ladekabelen. Begge var oppskrapet ved levering.

Dette kan skyldes Nothings begrensede kapasitet ved oppstarten. Med et så lite selskap er risikoen større for at det skjer en glipp i et eller annet ledd, sammenlignet med velsmurte maskinerier som Samsung og Xiaomi. Det kan også være en feil som begrenser seg til det presseeksemplaret vi mottok.

Poengsum for design: 4/5

Nothing Phone 1: Glyph-grensesnittet

Unik LED-belysning av varsler

Justerbare mønstre for ringetoner og varsler

Fungerer også som lampe ved innspilling av video

Selv om telefonens bakside i seg selv kan bryte isen, er den mest fremtredende egenskapen noe Nothing har kalt Glyph-grensesnittet. Dette er en serie med 900 LED-enheter som er plassert i baksiden av telefonen i lett gjenkjennelige mønstre, og som opptrer som et varslingssystem på stereoider.

LED-enhetene danner lysstriper rundt elementer som kameramodulens ytterkant og den trådløse ladespolen. Hvert av disse Glyph-elementene kan lyse opp uavhengig av de andre. Dette er en unik egenskap Nothing har tatt i bruk på en rekke kreative måter.

Ved å fordype deg i Glyph-menyens innstillinger, kan du selv bestemme hva glyph-mønstrene reagerer på, og når de skal reagere. I utgangspunktet er de knyttet til en av Nothings ti egne ringetoner og varselstoner, der de ulike lysene og de haptiske mønstrene er perfekt synkronisert, både når det gjelder lysstyrke og bevegelse.

Glyph-systemets nytteverdi går dypere enn dette. De kan også indikere batteritilstanden ved både kablet lading og reversert trådløs lading, vise når Google Assistant og når den plukker opp talekommadoene dine og tjene som myk belysning når du spiller inn video, i stedet for kameraets blits.

Blandingen av nyhetsverdi og funksjonalitet vi serveres med Glyph-grensesnittet understreker den «moroa» Nothing har snakket så varmt om som en av de viktigste motivatorene for å skape Phone 1. Vi hadde imidlertid ønsket oss langs større muligheter for brukertilpasning.

Det at man kan knytte de ulike Glyph-mønstrene og ringetonene til bestemte kontakter i kontaktlisten din, er flott, men det er utvilsomt rom for å utvide denne funksjonaliteten til app-spesifikke varsler, hendelser i spill og til at du kan skape egne Glyph-mønstre koblet til dine egne toner og melodier.

Vi snakket med utviklerne hos Nothing under lanseringen av telefonen, og det er klart at flere sider ved Nothing 1, inkludert Glyph-mønstrene, vil fortsette å utvikle seg. De lar seg åpenbart påvirke av tilbakemeldinger fra de tidlige brukerne av mobilen.

Nothing Phone 1: Skjerm

Fleksibel 6,55" Full HD OLED-skjerm

Adaptiv oppdateringsfrekvens på 120 Hz

Jevnt store kanter på alle sider

Optisk skjermintegrert fingeravtrykkleser

Nothing har utstyrt Phone 1 med en 6,55-tommers Full HD+ OLED-skjerm. Den kan skilte med en oppdateringsfrekvens på inntil 120 Hz, i tillegg til HDR10+-kompatibilitet og 10-bis fargestøtte.

Skjermen er omgitt av en ikke akkurat usynlig ytterkant. Den gjenerobrer imidlertid noen estetiske poeng ved at rammen er like bred rundt hele skjermen. Dette skyldes at Nothing har tatt i bruk en fleksibel OLED-skjerm i stedet for en dyrere og stivere variant.

Telefonens fremovervendte nålehullkamera er plassert i skjermens øvre venstre hjørne. Nær den nederste kanten finner du den skjermintegrerte, optiske fingeravtrykksleseren.

Tross de teknologiske fordelene valget av en OLED-skjerm vanligvis medfører, har den ennå ikke noen alltid-på-funksjonalitet, og det er heller ikke bekreftet fra Nothings side om de vil implementere dette på et senere tidspunkt. Men det etterlates en sak ring rundt fingersensoren når resten av skjermen slår seg av, og skjermen lar seg vekke kjapt til liv igjen.

Skjermens Full HD+-oppløsning gir et flott og skarpt bilde, noe som passer godt til sosiale medier og videostrømming. Lysstyrken når vanligvis sitt maksimum på 500 nits. Det betyr at skjermen fungerer godt i de fleste scenarier, men vil slite litt i direkte sollys.

Bruken av OLED-teknologien sikrer et fargesterkt bilde, der du kan velge mellom de to bildeprofilene Alive (standardmodusen) og den mer neddempede og naturlige Standard. Du kan også justere fargetemperaturen med en glidebryter.

Den har en oppdateringsfrekvens på inntil 120 Hz sammen med en berøringsrespons på 240 Hz. Det gjør at navigasjonen i grensesnitt og spill er kjapp og velresponderende.

Oppdateringsfrekvensen er dessuten dynamisk, slik at mobilen blir mer energieffektiv. Den endrer frekvens ut fra hva du ser på skjermen.

Poengsum for skjerm: 4/5

Nothing Phone 1: Lyd

Bluetooth 5.2

Støtter Nothings hurtigparing

God stereoseparasjon

Med tanke på at Nothings første fysiske produkt var et par Bluetooth-ørepropper, burde det ikke komme som noen overraskelse at Phone 1 ikke har et uttak til kablede hodetelefoner. Den leverer i stedet lyden over Bluetooth 5.2.

Nothings egen funksjonalitet for hurtigparing sørger for at kobling til utvalgte ørepropper, som selskapets egne Nothing Ear 1, skjer umiddelbart. Det er imidlertid ikke kommet noen fullstendig oversikt over støttede produkter ennå.

Telefonen har også to stereohøyttalere, men lyden er ikke jevnt fordelt. Høyttaleren som vender nedover gir mest lyd og mye bass, mens diskant og mellomtone stort sett kommer fra høyttaleren øverst.

Klarheten er god i hele spekteret, uten noen egentlig forvrengning av lyden, selv ved full styrke. Klarheten er grei, med god nyansering av stemmer. Bassen er ikke så kraftig, men mobilen imponerer med god stereoseparasjon.

Poengsum for lyd: 3.5/5

Nothing Phone 1: Programvare

Nesten standard Android-opplevelse

Nothing OS bidrar med nyttige egenskaper

Garantert tre år med oppgradering av OS og fire års sikkerhetsoppgraderinger

Trenger ressursoptimalisering for å gi best mulig ytelse

Nothing ga brukerne en forsmak på sin egen versjon av Android-grensesnittet i forkant av lanseringen av Phone 1 ved å slippe en oppstartsprogram som kunne installeres på støttede telefoner fra andre produsenter. Men den ekte opplevelsen gir langt større dybde.

Merkets lett gjenkjennelige typesnitt med punktmatrisepreg pryder all deres maskinvare, som glasset på baksiden og til og med SIM-sporet. Dette preget er også videreført til brukergrensesnittet, kalt «Nothing OS», og pryder menyer og utvalgte widgeter.

(Image credit: Future)

Nothing OS føyer seg inn i samme kategori som Motorolas og Googles varianter av Android, med små justeringer som adskiller dem fra den helt grunnleggende versjonen: Mapper kan forstørres til å ta opp 2x2 plasser på en hjemmeskjerm og byr på hybridfunksjonalitet, bestemte hurtigwidgets kan sveipes gjennom, slik at du får flere oppkoblingsalternativer opp raskt, i tillegg til at det er en godt skjult sprettopp-meny som bedrer multitaskingen.

Særlig den smarte kontrollsnarveien oppleves som praktisk, men det er åpenbart at det likevel gjenstår en del arbeid her, blant annet når det gjelder stabiliteten. Det er også funksjoner som er utelatt (som enhendig modus), som ville ha bedret brukeropplevelsen av Nothing OS på en Nothing-telefon.

Nothing fortjener ros for å love tre år med OS-oppdateringer og fire år med sikkerhetsoppdateringer til eiere av Phone 1. Dermed blir enheten langt mer tiltalende med tanke på varighet og verdi for pengene.

Poengsum for programvare: 4/5

Nothing Phone 1: Ytelse og spesifikasjoner

Eldre (men veltrimmet) Snapdragon 778G+-brikke

Opptil 12 GB RAM

Velresponderende til dagligdags bruk

Kan håndtere krevende mobilspill

En av de mest kontroversielle sidene med Nothing Phone 1 i forkant av lanseringen, var produsentens valg av prosessorbrikke. Her har de valgt å bruke en trimmet versjon av en eldre, syvendegenerasjons Qualcomm-brikke, nemlig Snapdragon 778G+.

Den leveres i den enkleste utgaven med 8 GB RAM, mens toppmodellen har 12 GB. «+» indikerer at det også følger med støtte for trådløs (opptil 15 W) og reversert trådløs (opptil 5 W) lading.

Selv om brikken er en smule mer beskjeden enn i vanlige flaggskipmobiler, viser dagligdags bruk at Nothing har lyktes med satsingen, i hvert fall delvis.

778G+ vinner ingen priser i ytelsestestene, men for de fleste brukere burde den likevel være mer enn tilstrekkelig for alt fra multitasking med splittet skjerm til gaming nå og da. Den tar seg med glede av Call of Duty Mobile med grafikkinnstillingen «Very High» og bilderate på «Max». Den slet hverken med ytelse eller varmeutvikling.

Den egentlige utfordringen ligger i hvordan Phone 1 oppleves etter langvarig bruk og om Nothing er i stand til å opprettholde den nåværende ytelseskvaliteten etter ett år med oppgraderinger av programvare, sikkerhetsegenskaper og nye tilskudd.

Poengsum for ytelse: 4/5

Nothing Phone 1: Batteritid

Batteri på 4500 mAh

Støtter hurtiglading på 33 W

Skuffende varighet

Fullader raskt

Der 778G+ (og en Android-opplevelse som krever ytterligere bearbeidelse) skuffer, er med batterivarigheten. Telefonen kunne absolutt hatt rutiner for å bli mer energieffektiv.

Bakenfor glasset og de synlige komponentene rommer Phone 1 et batteri på 4500 mAh. Nothing heder at dette kan gi 18 timers bruk per opplading.

I praksis dør imidlertid Phone 1 etter bare fem timers bruk. Det er i underkant av hva man må kunne kreve av en telefon det skal være noen grunn til å kjøpe.

På én opplading fikk vi gjort unna epostsynkronisering fra et par adresser, rundt 45 minutter med videostrømming, én times bruk av sosiale medier, litt lett kamerabruk, omtrent 20 minutter med nettsurfing og sending av meldinger, med 15 minutter gaming til slutt. Da var batterinivået kritisk lavt ved sengetid.

Du må trolig legge Phone 1 til lading før sengetid hvis du har tenkt å binge en Netflix-serie på en lang togtur. Mindre krevende saker får den gjort greit unna på en dag, men det er med temmelig knapp margin.

Når det gjelder opplading, skal Phone 1 i henhold til de offisielle opplysningene lades opp til 50 % på 30 minutter. Det krever at du har en kompatibel PD 3.0/Quick Charge 4.0-adapter som tilfredsstiller telefonens hurtigladerkapasitet på 33 W.

Nothing tilbyr sin egen 45 W-adapter separat, men i esken får du bare en hvit USB-C til USB-C-kabel.

Vår enhet klarte faktisk ved bruk av en 27 W PD-adapter å nå over 65 % opplading etter 30 minutters kablet lading. Tanken var full etter én time.

Poengsum for batteri: 2.5/5

Nothing Phone 1: Kameraer

To kameraer på 50 MP på baksiden + 16 MP foran

Kraftfule farger fra Sonys hovedsensor

Glyph Interface kan fungere som ekstra lys ved filming

Kornethet og mangel på detaljer i svak belysning

Frontkameraet er på helt greie 16 MP, mens de to kameraene på baksiden har sensorer på 50 MP.

Hovedsensoren – Sony IMX766 – støttes av OIS (optisk bildestabilisering), og finnes i en stor menge mobiltelefoner som flaggskipet Xiaomi 12 og mellomvekteren OnePlus Nord 2. Den sekundære 50 MP-sensoren er en ultravidvinkel av typen Samsung JN1, og byr på en viss konsistens når man veksler mellom de to brennviddene.

Det er moro å fotografere med Phone 1. Lukkeren er rimelig kjapp i dagslys eller kunstig lys. Bildene fra hovedsensoren på 50 MP byr på et tilfredsstillende detaljnivå og farger med passelig overmettede farger. Dermed kan du servere flotte Instagram-bilder uten for mye bearbeidelse.

Når du fotograferer objekter som ligger nærmere sensoren, får du en passende mengde bokeh (bakgrunnsuskarphet) og bedre nærbilder enn i telefonens egen Macro-modus (som baserer seg på ultravidvinkelen).

Ikke overraskende gir ultravidvinkelen en viss visuell nedgradering fra hovedkameraet. Fargene er svakere (men kanskje mer naturlige), detaljene er mer uklare og kontrasten er dårligere. Men det tjener likevel hensikten, med et fint og bredt synsfelt på 114 grader, som gir et godt, kreativt spillerom.

Ved sva belysning er avviket mellom de to sensorene tydeligere. Night Mode byr imidlertid på sjarmerende varme toner, og bildene tar seg godt ut så lenge du ikke beskjærer dem noe særlig.

Hvis du bruker Glyph-grensesnittets belysning som ekstra lys til filming, i stedet for telefonens eget blitslys på én LED-enhet, får du en mykere og kjøligere lyskilde å jobbe med. Men det har kortere rekkevidde, slik at det fungerer best når objektet er nærmere kameraet.

Det beste ved selfiefotograferingen på denne mobilen må være den gode kant-deteksjonen i portrettmodus. Det gir fotografiene et velpolert preg som kan antyde at de er tatt med et langt bedre kamera.

Når det gjelder video, gjør Phone 1 opptak i 1080p / 60fps eller 4K / 30fps gjennom de bakre sensorene, med grei OIS og EIS som gjør en kompetent jobb. Vibrasjonene når man filmer og går samtidig er fortsatt merkbare i det endelige produktet, men det er uansett flott å kunne bevede seg mellom de to objektivene under opptak.

Poengsum for kameraer: 3.5/5

Nothing Phone 1: Kameraeksempler

Image 1 of 37 Et enkelt bilde som viser hvordan hovedsensoren tolker lys og skygge. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Et enkelt bilde som viser hvordan ultravidvinkelen tolker lys og skygge. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Makrofotografier tatt med hovesensoren gir bedre bokeh enn ved bruk av mobilens egen makro-modus. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Test av makromodusen til Phone 1. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Test av zoom-rekkevidden til Phone 1: Vi begynner med ultravidvinkelen. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Test av zoom-rekkevidden til Phone 1, med forstørrelse på 1x fra hovedsensoren. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Test av zoom-rekkevidden til Phone 1, med forstørrelse på 2x fra hovedsensoren. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Et eksempel på den supre dybdeskarpheten fra hovedsensoren. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Et foto som bidrar til å illustrere sensorenes forskjellige synsfelt. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Makromodus ved fotografering med massevis av lys minsker kvalitetsforskjellen på sensorene. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Portrettmodus av. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Portrettmodus på. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Merk deg de livligere fargene (særlig i den blå himmelen og dens speilbilde) ved bruk av hovedsensoren. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultravidvinkelen gir svakere fargemetning. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Hovedsensoren gir også bedre dynamisk område og kontrast sammenlignet med ultravidvinkelen. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 De svakere fargene og kontrasten fra ultravidvinkelen hindrer den ikke i å ta gode bilder. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Hovedsensoren. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultravidvinkelen. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Hovedsensoren. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultravidvinkelen. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Her er det kraftige kontraster, men Phone 1 løste oppgaven greit. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Hvis det er tilstrekkelig tilgjengelig lys, kan Night Mode servere lovende resultater. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Hovedsensoren. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ultravidvinkel. Merk deg den varmere fargetemperaturen. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Bilde tatt ved bruk av mobilens LED-blits. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Bilde tatt i nattmodus, uten bruk av blits. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Bilde tatt med Glyph-grensesnittet som ekstra belysning, der lyset har kort rekkevidde. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Selfiekameraets portrettmodus gjør en god jobb. Her er et bilde uten… (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Her er et bilde med aktivert portrettmodus. Bokeh-effekten tar seg ganske naturlig ut. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 En selfie i svak belysning tatt med Phone 1. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Selfie tatt ved svak belysning med støtte fra Night Mode har litt feiltolkede farger, men er ellers brukbart. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Den skjermbaserte selfieblitsen er grei, men resultatet er ikke akkurat smigrende. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Portrettmodus der skjønnhetsfiltre er tatt i bruk for å mykne trekkene. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Ved ekstremt svak belysning er avviket mellom de to sensorene enda mer merkbart. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Det ultravide objektivet velger ofte en varmere fargetone. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Nattmodus er tilgjengelig gjennom alle de tre objektivene. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37 Måten nattmodusen håndterer farger på kan variere fra sensor til sensor. (Image credit: TechRadar / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 37

Nothing Phone 1: Poengkort

Attributes Notes Rating Design Flott form og overflate understreker et oppsiktsvekkende design. 4/5 Skjerm Nothing burde ha fått mer ut av OLED i Phone 1, men den gjør likevel en grei jobb. 4/5 Lyd Ikke revolusjonerende, men lyden er klar, med flott stereoseparasjon. 3.5/5 Programvare Temmelig ren Android med noen smarte justeringer, men trenger videre bearbeidelse. 4/5 Ytelse Flott til dagligdags bruk og gaming, men tåler kanskje ikke alderen så godt. 4/5 Batteri Gir deg I beste fall én dags bruk, men lades heldigvis opp fort. 2.5/5 Kamera To morsomme kameraer på baksiden byr på flotte bilder, men systemet sliter i mørket. 3.5/5 Verdi for pengene Et design som skiller seg ut og en velbalansert brukeropplevelse for pengene. 4/5

Burde jeg kjøpe Nothing Phone 1?

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en velbalansert allrounder uten å blakke deg

Batterikapasiteten er ikke akkurat suveren, men Phone 1 lades fort opp og byr ellers på en velbalansert brukeropplevelse til en pris som er lav med tanke på det strålende utseendeet.

… du har tro på Nothings bakgrunnshistorie og hensikten med Phone 1

Nothing er et lite selskap som forsøker å gjøre ting annerledes i et mettet og konkurransepreget marked. Phone 1 er en legemliggjøring av denne tankegangen. Denne telefoner bryter isen og er herlig eksentrisk.

… du alltid har telefonen i stillemodus

Utover nyhetsverdien, er de ulike funksjonene Glyph-grensesnitttet støtter nyttige verktøy for å holde oversikten over oppringninger og aktiviteter på mobilen, uten at du skal bli forstyrret av at det ringer og blinker på skjermen hele tiden.

Ikke kjøp den hvis ...

… du vil ha en vanlig flaggskip-modell

Phone 1 kan ikke konkurrere på områder som rå ytelse, batteritid eller kamerakvalitet. Designet er spennende, den er morsom å bruke og den er ikke minst rimelig. Hvis du ikke prioriterer noe av dette, er det best å se seg om etter noe annet.

… du trenger en mobil med lang batteritid

Selv om Nothing Phone 1 byr på en ellers velbalansert opplevelse, er batterikapasiteten av den svakere sorten. Men det lades i hvert fall opp fort.

… du vil ha en suveren kameramobil

Nothing Phone 1 har helt greie kameraer, men både kvaliteten og funksjonaliteten kommer til kort mot mobiler som Google Pixel 6.

Du kan også vurdere

E du nysgjerrig på hvilke modeller vi mener kan være passende alternativer til Nothings første mobiltelefon? Her er en kort liste:

(opens in new tab) Google Pixel 6

Standardmodellen av Google Pixel 6 har et langt sterkere kameraoppsett enn Phone 1. Selv om den opprinnelig kostet mye mer, har den sunket såpass i pris at den er tilgjengelig for potensielle kjøpere av Phone 1. Les vår test av Google Pixel 6 (opens in new tab)

(opens in new tab) iPhone SE (2022)

Den nyeste iPhone SE-modellen har ikke det samme designmessige særpreget som Phone 1, eller like mange kameraer, men den gir deg langt sterkere ytelse i et mer kompakt format – samt langvarig oppgradering av iOS. Le vår test av iPhone SE (2022) (opens in new tab)

(opens in new tab) OnePlus Nord 2T

Dette er et navn som alle som kjenner Nothings historie kjenner svært godt. OnePlus Nord 2T er en beskjeden oppgradering av den supre Nord 2, og g har den samme kamerasensoren på 50 MP som Phone 1. Her får man et Oxygen OS og en kjappere lading på 80 W, til en tilsvarende pris. Les vår test av OnePlus Nord 2T (opens in new tab)