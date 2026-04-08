iPhone Fold kan ha støtt på «problemer», men vi fikk i det minste se nye dummy-enheter

Det har angivelig oppstått problemer med utviklingen av iPhone Fold.

Dette kan bety forsinkelser i lanseringen, selv om telefonen angivelig allerede har gått i testproduksjon.

Vi har også sett testenheter som skal vise den «endelige størrelsen» til iPhone Fold.

Det er ganske bred enighet om at vi vil se iPhone Fold senere i år, men selv om dette sannsynligvis også var Apples plan, høres det nå ut som telefonens ventede leveringstid kan bli utsatt.

Dette ifølge en rapport fra Nikkei Asia (via AppleInsider), hvor en person med kjennskap til saken sier: «Det er sant at det har oppstått flere problemer enn forventet i den tidlige testfasen av iPhone Fold, og det vil være behov for ytterligere tid for å løse dem og gjøre nødvendige justeringer.»

Personen la til at «den nåværende situasjonen kan sette tidslinjen for masseproduksjon i fare», noe som ikke er en definitiv uttalelse om en forsinkelse, men det høres absolutt ut som en er en mulighet. Siden iPhone Fold tidligere var ventet å lanseres i september, kan det bety at telefonen i stedet blir utsatt til 2027.

Allerede i produksjon

I mellomtiden hevder den kinesiske leakeren Instant Digital (via MacRumors) at iPhone Fold allerede har gått i testproduksjon hos Foxconn, noe som tyder på at prosjektet ikke er altfor langt etter skjema. Det er imidlertid mulig at Instant Digital baserer påstanden sin på eldre informasjon, og at problemene ovenfor oppsto under denne testproduksjonen.

Akkurat nå er det vanskelig å si sikkert, men selv om alt dette kan bety at vi ikke får se iPhone Fold offisielt så snart som forventet, har vi nå i det minste fått et uoffisielt glimt av den (eller i det minste en testenhet) delt av Sonny Dickson.

Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12pApril 7, 2026

Bildet over viser Apples første brettbare telefon sammen med dummy-enheter av iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max, noe som gir oss en idé om hvordan størrelsene kan sammenlignes. Ut fra dette ser det ut til at iPhone Fold kanskje ikke har en mye større skjerm enn iPhone 18 Pro Max, og vi kan også se at den, akkurat som tidligere rykter antydet, ser ut til å ha et dobbeltlinsekamera.

Interessant nok er det ingen synlig MagSafe-ring til tross for at den er tilstede på iPhone 18 Pro-dummier. Dummier mangler imidlertid ofte visse detaljer, så det betyr ikke nødvendigvis at MagSafe ikke vil være i det ferdige produktet.

Når vi faktisk får se den endelige telefonen er imidlertid fortsatt uklart. Vår beste gjetning er fortsatt september sammen med iPhone 18 Pro-modellene. Noen tidligere lekkasjer har imidlertid hevdet at iPhone Fold kan bli avduket i september, men ikke komme i salg før oktober, noe som virker enda mer sannsynlig med dagens informasjon om problemene. En enda større forsinkelse kan ikke utelukkes, men akkurat nå håper vi fortsatt at vi får se den allerede i år.

