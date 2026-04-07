iPhone Fold kan ha stött på “problem”, men vi har åtminstone fått se nya dummy-enheter

Problem ska ha uppstått i utvecklingen av iPhone Fold

Detta kan innebära förseningar i lanseringen, även om telefonen enligt uppgifter redan gått in i testproduktion

Vi har också fått se dummy-enheter som sägs visa den “slutliga storleken” på iPhone Fold

Det började finnas en ganska bred enighet om att vi skulle få se iPhone Fold senare i år, men även om det förmodligen var Apples plan låter det nu som att telefonens ETA kan komma att skjutas upp.

Detta enligt en rapport från Nikkei Asia (via AppleInsider), där en person med insyn i ärendet säger: “Det stämmer att fler problem än väntat har uppstått under den tidiga testproduktionsfasen av iPhone Fold, och ytterligare tid kommer att behövas för att lösa dem och göra nödvändiga justeringar.”

Personen tillade att “den nuvarande situationen kan sätta tidslinjen för massproduktion i riskzonen”, vilket inte är ett definitivt besked om en försening men absolut låter som att en sådan är möjlig. Eftersom iPhone Fold tidigare förväntades lanseras i september kan det i så fall innebära att telefonen istället skjuts upp till 2027.

Makala inaendelea hapa chini

Redan i produktion

Samtidigt hävdar den kinesiska läckaren Instant Digital (via MacRumors) att iPhone Fold redan har gått in i testproduktion hos Foxconn, vilket tyder på att projektet inte ligger alltför långt efter tidsplanen. Det är dock möjligt att Instant Digital baserar sin uppgift på äldre information och att problemen ovan uppstod just under denna testproduktion.

Just nu är det svårt att säga säkert, men även om allt detta kan innebära att vi inte får se iPhone Fold officiellt så snart som väntat har vi nu åtminstone fått en inofficiell titt på den (eller åtminstone på en dummy-enhet) delad av Sonny Dickson.

Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12pApril 7, 2026

Bilden ovan visar Apples första vikbara telefon tillsammans med dummy-enheter av iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max, vilket ger en uppfattning om hur storlekarna kan jämföras. Utifrån detta ser det ut som att iPhone Fold kanske inte får en mycket större skärm än iPhone 18 Pro Max, och vi kan också se att den, precis som tidigare rykten antytt, verkar ha en kamera med dubbla linser.

Intressant nog syns ingen MagSafe-ring trots att den finns på iPhone 18 Pro-dummy-enheterna. Dummy-enheter saknar dock ofta vissa detaljer, så det betyder inte nödvändigtvis att MagSafe inte kommer att finnas i den färdiga produkten.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

När vi faktiskt får se den slutliga telefonen är däremot fortfarande oklart. Vår bästa gissning är fortfarande september tillsammans med iPhone 18 Pro-modellerna. Vissa tidigare läckor har dock hävdat att iPhone Fold kan presenteras i september men inte börja säljas förrän i oktober, något som med dagens uppgifter om problem känns ännu mer sannolikt. En ännu större försening går inte heller att utesluta, men just nu hoppas vi fortfarande att vi får se den redan i år.