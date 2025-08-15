iOS 26 beta 6 gir flere overraskende oppgraderinger til din iPhone

iOS 26 beta 6 er ute for utviklere

Det er endringer i Liquid Glass og Kamera-appen

Det er også syv nye ringetoner

Apple fortsetter å gi ut betaoppdateringer for iOS 26-programvaren sin før den fulle lanseringen senere i år, og den nyeste utvikler-beta 6 inkluderer en rekke interessante justeringer – inkludert en vi er spesielt ivrige etter å prøve ut.

Som rapportert av TechCrunch og andre, er iOS 26 raskere enn noensinne, med merkbart raskere appstart og appbytte – et tydelig tegn på at Apple fortsetter å optimalisere programvaren før den rulles ut til millioner av iPhones.

Det er også flere justeringer av Liquid Glass (via MacRumors), med mer gjennomsiktighet på låseskjermen og et mer tredimensjonalt utseende på låseskjermklokken. Apple ser også ut til å ha lagt mer arbeid i å forbedre lesbarheten til tekst med Liquid Glass-effekten.

Apple har også gjenopprettet den forrige sveiperetningen for modi i Kamera-appen, så den er tilbake til normalen – for et par betaversjoner siden ble sveiperetningen endret av ukjente årsaker, noe som rotet til de fleste brukernes muskelminne.

Nye ringetoner

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones!All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5August 11, 2025

Det finnes også en ny og forbedret brukerregistreringsprosess, som vil forklare alle endringene når iOS 26 rulles ut for offentligheten (sannsynligvis i september, sammen med iPhone 17-serien). Merk deg imidlertid at dette er utviklerbetaen, og du vil ikke se disse endringene ennå hvis du er med i det offentlige betaprogrammet.

Det vi er mest begeistret for, er imidlertid de syv nye ringetonene Apple har lagt til, noe som gir deg enda flere alternativer for innkommende anrop. I tillegg til noen fine variasjoner av standard Reflection-tonen, finnes det også en helt ny tone kalt Little Bird.

Vi har allerede lyttet til den, og det er en livlig tone som blander synth- og fløytelyder på en interessant måte. Vi liker også de nye Reflection-variasjonene, som høres kjente ut, men har et friskt nytt lag med lyder på toppen.

Ok, det kan være litt klisjé å bli begeistret for nye ringetoner, men tross alt er dette lyder vi hører hver dag, og nye alternativer er alltid velkomne – det er faktisk et par år siden Apple sist tilbød noen nye varianter.