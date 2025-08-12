iOS 26 beta 6 trae más actualizaciones sorpresa para tu iPhone. Te decimos qué noveades son

La versión beta 6 de iOS 26 ya está disponible para desarrolladores

Hay cambios en Liquid Glass y la aplicación Cámara

También hay 7 nuevos tonos de llamada.

Apple continúa lanzando actualizaciones beta para su software iOS 26 antes de su lanzamiento completo a finales de este año, y la última versión beta 6 para desarrolladores trae consigo una serie de ajustes interesantes, incluido uno que estoy particularmente interesado en probar.

Como informa TechCrunch y otros, iOS 26 es más rápido que nunca y el inicio y el cambio de aplicaciones son notablemente más rápidos, una señal segura de que Apple continúa optimizando el software antes de implementarlo en millones de iPhones.

También hay más ajustes en Liquid Glass (vía MacRumors ), con más transparencia en la pantalla de bloqueo y un aspecto más 3D para el reloj. Apple también parece haber trabajado más para mejorar la legibilidad del texto con el efecto Liquid Glass.

Apple también ha recuperado la dirección de deslizamiento anterior para los modos en la pantalla de la cámara, por lo que es muy similar a lo que era antes: hace un par de versiones beta, revirtió la dirección de deslizamiento por alguna razón desconocida, lo que arruinó la memoria muscular de la mayoría de los usuarios.

Nuevos tonos

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones!All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5August 11, 2025

También hay un nuevo y mejorado proceso de incorporación para los usuarios, que ayudará a explicar todos los cambios cuando iOS 26 se lance al público general (probablemente en septiembre, con la serie iPhone 17). Sin embargo, ten en cuenta que esta es la beta para desarrolladores y que aún no verás estos cambios si participas en la beta pública.

Sin embargo, lo que más me entusiasma son los siete nuevos tonos de llamada que Apple ha añadido, que ofrecen aún más opciones para las llamadas entrantes. Además de algunas variaciones interesantes del tono predeterminado Reflection, también hay uno nuevo llamado Little Bird.

Ya lo escuchamos y es una canción alegre que mezcla sintetizadores y silbidos con un efecto interesante. También son agradables las nuevas tomas de Reflection, que suenan familiares, pero cada una con un sonido nuevo y fresco superpuesto.