Llevo un mes usando iOS 26 y estas son las tres cosas que más me gustan y una que no me gusta tanto

¡La espera terminó, pero solo para los valientes! La fase beta pública del ciclo de desarrollo de iOS 26, antes de su lanzamiento completo (posiblemente en septiembre) ya está disponible.

Así que si estás dispuesto a soportar algunos errores y fallos en las aplicaciones, ya puedes probar el software.

Me subí al tren de iOS 26 tan pronto como se lanzó la primera beta para desarrolladores, justo después de la WWDC 2025 en junio, que es la versión más rudimentaria de iOS que los desarrolladores pueden utilizar para preparar sus aplicaciones para la actualización, por lo que puedo contarte con detalle y desde mi propia experiencia algunos de los grandes cambios que trae consigo esta actualización.

Hay mucho que me gusta aquí, y es una de las actualizaciones de software más importantes que hemos visto en años: puede hacer que tu iPhone parezca un dispositivo nuevo, porque hay muchos cambios. Esto es lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado hasta ahora.

Amor a primera vista: la nueva interfaz Liquid Glass rediseñada

Liquid Glass te va a encantar (Image credit: Future)

La renovación visual translúcida y brillante, oficialmente denominada Liquid Glass, llegará este año a todas las plataformas de software de Apple, incluido iOS. Puedo decirles que en las últimas semanas me ha acabado encantando, pero hay que acostumbrarse a ella.

Al principio, no me convencía y pensaba que el aspecto de Liquid Glass era demasiado estilizado y excesivo. Pero una vez que mis ojos se acostumbraron, poco a poco empecé a encontrar la interfaz fresca y moderna; en comparación, el antiguo aspecto de iOS 18 ahora parece plano y anticuado. Al principio hubo algunos problemas de legibilidad, pero Apple los ha resuelto en su mayoría.

No solo destacan las partes llamativas de la interfaz de iOS 26: los menús, los diálogos y los interruptores ahora son más redondeados y elegantes, lo que significa que todo resulta más agradable a la vista y más intuitivo de usar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Amor a primera vista: las nuevas personalizaciones de la pantalla de bloqueo

Puedes hacer más con la pantalla de bloqueo (Image credit: Future)

Tras el rediseño de Liquid Glass, la pantalla de bloqueo de iOS 26 ha recibido un nuevo aspecto y algunas opciones de personalización adicionales, y en mi opinión, nunca hay demasiadas opciones de personalización en un teléfono.

iOS 26 te permite añadir una opción de cristal esmerilado al reloj de la pantalla de bloqueo, y también puedes teñirlo y ajustar su tamaño (o hacer que se expanda automáticamente para llenar cualquier espacio vacío en tu fondo de pantalla). Incluso hay un destello realista que aparece al mover el iPhone, lo que contribuye a la sensación de que se trata de un sistema operativo de primera calidad.

A los fondos de pantalla 2D se les puede dar un efecto espacial 3D que funciona especialmente bien con ciertas imágenes, lo que permite que el sujeto de la foto de fondo destaque. Hay más opciones para colocar los widgets, y también me encanta la interfaz de Apple Music a pantalla completa que se está reproduciendo ahora.

Amor a primera vista: la aplicación de fotos actualizada

Apple ha corregido algunos de sus errores con la aplicación Fotos. (Image credit: Future)

La mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo en la aplicación Fotos de nuestros iPhones, y es justo decir que los cambios de diseño introducidos en iOS 18 no fueron bien recibidos por todos. Hay que reconocer que Apple ha escuchado los comentarios y ha aplicado algunos ajustes muy bienvenidos.

Las pestañas de navegación de la barra de pestañas, de probada eficacia, han vuelto a la parte inferior de la pantalla, lo que significa que puedo saltar rápidamente a diferentes partes de mi biblioteca de fotos. Además, estas diferentes vistas ahora son más personalizables que antes: puedo ocultar las colecciones que no suelo consultar con tanta frecuencia.

Por si fuera poco, vuelve a aparecer el efecto Liquid Glass, lo que significa que los botones se superponen y brillan de una manera muy elegante cuando las miniaturas de los videos y las imágenes pasan por debajo de ellos. Buen trabajo, Apple.

No me gusta: los mensajes se están volviendo confusos.

Los fondos de chat son una función que no necesito. (Image credit: Future)

En general, le doy dos pulgares arriba a iOS 26, pero admito que tengo algunas dudas sobre algunos de los cambios que Apple ha añadido a la aplicación Mensajes. Me gusta que mis aplicaciones de mensajería sean limpias y ordenadas, y Mensajes va en la dirección opuesta con la última actualización de software.

Ahora los chats pueden tener fondos personalizados que dificultan la legibilidad del texto. Está bien, yo puedo ignorar esta función, pero puede que no sea el caso de todos los demás miembros de mis chats grupales. Y, para empeorar las cosas, estos fondos también pueden ser generados por IA.

Hablando de IA y Apple Intelligence, ahora verás mensajes dentro de las conversaciones cuando Mensajes crea que te puede interesar crear una encuesta. Estoy totalmente a favor de las encuestas dentro de los chats porque pueden ser muy útiles, pero prefiero que la IA se mantenga al margen hasta que se le solicite específicamente, en lugar de intentar adivinar mi próximo movimiento.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, creo que iOS 26 será bien recibido por la mayoría de los usuarios cuando se lance al mercado. Aunque puede que haya cierta resistencia inicial a Liquid Glass, creo que sin duda es una mejora. Solo espero poder desactivar los fondos personalizados en Mensajes en iOS 26.1.