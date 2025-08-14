iOS 26-beta 6 ger fler överraskande uppgraderingar till din iPhone

iOS 26 beta 6 är ute för utvecklare

Det finns ändringar i Liquid Glass och Kamera-appen

Det finns även sju nya ringsignaler

Apple fortsätter att släppa betauppdateringar för sin iOS 26-programvara inför den fullständiga lanseringen senare i år och den senaste beta 6-versionen för utvecklare innehåller ett antal intressanta justeringar – inklusive en vi är särskilt sugna på att testa.

Som rapporterat av TechCrunch och andra är iOS 26 snabbare än någonsin, med märkbart snabbare appstart och växling mellan appar – ett tydligt tecken på att Apple fortsätter att optimera mjukvaran innan den rullas ut till miljontals iPhones.

Det finns också fler justeringar av Liquid Glass (via MacRumors), med mer transparens på låsskärmen och en mer tredimensionell look på låsskärmens klocka. Apple verkar också ha arbetat mer på att förbättra textens läsbarhet med Liquid Glass-effekten.

Apple har även återställt den tidigare svepriktningen för lägena i Kamera-appen, så nu är det tillbaka som tidigare – för ett par betor sedan ändrade man svepriktningen av okänd anledning, vilket störde muskelminnet hos de flesta användare.

Nya ringsignaler

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones!All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5August 11, 2025

Det finns även en ny och förbättrad introduktionsprocess för användare, som kommer att förklara alla ändringar när iOS 26 rullas ut till allmänheten (troligen i september, tillsammans med iPhone 17-serien). Observera dock att detta är utvecklarbetan och att du inte ser dessa ändringar än om du använder det offentliga betaprogrammet.

Det vi är mest entusiastiska över är dock de sju nya ringsignaler som Apple lagt till, vilket ger ännu fler alternativ för inkommande samtal. Förutom några snygga variationer på standardtonen Reflection finns även en helt ny signal som heter Little Bird.

Vi har redan lyssnat på den och det är en livlig ton som blandar synth- och visselljud på ett intressant sätt. Vi gillar också de nya Reflection-varianterna, som låter bekanta men som har ett fräscht nytt lager av ljud ovanpå.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Okej, det kanske är lite töntigt att bli exalterad över nya ringsignaler, men det är trots allt ljud vi hör varje dag och nya alternativ är alltid välkomna – det har faktiskt gått ett par år sedan Apple senast bjöd på några nya variationer.