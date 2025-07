Et nytt rykte antyder at Apple kan flytte logoen på iPhone 17 Pro.

Logoen kan flyttes ned for å gi plass til den nye kameralinjen og for å justere den med MagSafe-magnetringen.

Selv om det er en liten endring, kan dette gi litt innsikt i Apples prioriteringer.

Apple kan være i ferd med å endre et ikonisk iPhone-designelement med lanseringen av den mye omtalte iPhone 17 Pro.

Ifølge nye rykter fra den nokså pålitelige tipseren Majin Bu (via GSMArena), kan Apple flytte logoen sin til en lavere posisjon på bakpanelet til iPhone 17 Pro.

Den mulige endringen har blitt bekreftet i et X-innlegg (tidligere Twitter) fra Apple-tipser Sonny Dickson, som hevdet at flyttingen kunne justere logoen med telefonens ring av MagSafe-magneter.

Du tenker kanskje at en logo som flytter seg noen centimeter ikke er en stor greie i seg selv – og for å være rettferdig har du rett. Dette er i seg selv ikke en så stor sak.

Vi tror imidlertid at dette seneste designryktet har potensial til å si mye om hvor Apples prioriteringer ligger når det gjelder neste generasjon iPhone.

Estetiske endringer

Denne mockup-modellen, delt av tipseren Majin Bu, viser iPhone 17 Pro med en lavere Apple-logo. (Image credit: Majin Bu)

Dette logo-tipset er det seneste i en ganske lang liste med rykter om redesign av iPhone 17-serien, nærmere bestemt iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max.

Faktisk virker det som om de sterkeste og mest gjentatte ryktene rundt de neste iPhonene på Pro-nivå har dreid seg om design og estetikk til de angivelig kommende telefonene.

Som vi tidligere har meldt, ryktes det at iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max vil få en Google Pixel-lignende kameralinje, et vilt avvik fra den funksjonsdrevne designfilosofien fra tidligere generasjoner. Flere separate rykter har gitt oss et innblikk i CAD-modeller og dummy-enheter som ser ut til å bekrefte den endrede designen.

Selv om vi har hørt om et mulig telefotokamera med høyere oppløsning, samt rykter om en enhetlig volum- og handlingsknapp og Face ID under skjermen, ser det ut til at vi kan få et mindre intenst år når det gjelder nye iPhone-maskinvarefunksjoner.

Veloverveid endring … eller dekkoperasjon?

Det er mulig at et bedre telefotokamera kan være den eneste virkelige oppgraderingen til årets Pro iPhone. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alt dette bringer ny kontekst til den angivelige nye logoplasseringen – det som tidligere var en ganske uskyldig designoppdatering begynner å se ut som et påskudd for å finne noe å endre.

Og selv om alt dette er basert på rykter for øyeblikket, hvis Apple skulle lansere iPhone 17 Pro med bare iterative eller mindre effektive maskinvareforbedringer, ville disse designforandringene begynne å se ut som et forsøk på å tiltrekke seg oppmerksomhet andre steder.

Det er ikke så lenge siden Apple møtte betydelig kritikk for å ha lansert iPhone 14 som minnet altfor mye om iPhone 13 – Cupertino ville gjøre klokt i å unngå en lignende situasjon i år.

Når det er sagt, er det også mulig at Apple rett og slett ønsker å friske opp den visuelle identiteten til neste generasjons telefoner, for å matche det nye utseendet til Liquid Glass-designspråket som kommer med iOS 26.

Så selv om endringen av en Apple-logo med noen få centimeter kanskje ikke virker som det viktigste i verden, er det verdt å følge med på disse små endringene etter hvert som vi nærmer oss den ventede lanseringsdatoen for iPhone 17-serien i september.