Apple CarPlay får støtte for videoavspilling

Oppdateringen kommer med iOS 26

Men bilprodusenter må velge å aktivere funksjonen

Som med alle iOS-oppdateringer vil iOS 26 medføre noen endringer i CarPlay-grensesnittet som vises når iPhonen din er koblet til bilen din – og nå har Apple i stillhet bekreftet at en av disse endringene vil være støtte for videoavspilling.

Det ble ikke nevnt under det store iOS 26-hovedinnlegget på WWDC 2025, men som MacRumors har bemerket, er det nå oppført som en funksjon på Apples utviklernettsted. Vi forventer at iOS 26 blir utgitt til alle i september.

«AirPlay Video in Car lar folk se favorittvideoene sine fra iPhonen sin direkte på CarPlay-skjermen når de ikke kjører», sier nettstedet. «Integrer CarPlay-støtte med AirPlay Video for å aktivere denne funksjonen i bilen din.»

Og her er haken – bilprodusenter må aktivere denne funksjonen separat i tillegg til resten av CarPlay-støtten, så den vises kanskje ikke i alle kjøretøy, og den kan også være begrenset av lokale sikkerhetsforskrifter rundt om i verden.

For ikke å havne bakpå

Videoer ville selvsagt være for distraherende for sjåfører, og det er derfor dette bare fungerer når bilen står parkert. Det er mulig at Apple ikke har nevnt det før, fordi det er usikkert hvor bredt funksjonen faktisk vil bli støttet i utgangspunktet.

AirPlay-standarden som brukes her er den samme som Apple bruker på andre enheter, inkludert Apple TV 4K. Det er verdt å merke seg at mens mange iOS-apper støtter AirPlay for strømming, gjør ikke Netflix det.

Dette er et skritt Apple måtte ta: innebygde løsninger fra bilprodusenter som Tesla, BMW og Mercedes tilbyr allerede videoavspilling, og funksjonen er også på vei til Android Auto. Apple ønsker ikke at CarPlay skal bli hengende etter.

Vi vil sannsynligvis høre flere opplysninger fra Apple i fremtiden. Den offentlige betaversjonen av iOS 26 ventes å bli utgitt når som helst nå – som betyr at alle kan teste programvaren på forhånd – før den ferdigstilles og slippes senere i år sammen med iPhone 17-serien.