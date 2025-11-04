OS 26.1 er her – dette er de 5 største nyhetene for din iPhone

Etter flere betaversjoner er den endelige versjonen av iOS 26.1 nå offisielt lansert, og du kan installere den på iPhonen din ved å gå til Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering.

Det er ikke en like stor oppdatering som iOS 26, men Apple har likevel lagt til en rekke smarte forbedringer som kan gjøre hverdagen enklere.

Her er de fem største nyhetene i iOS 26.1:

1. En oppgradert vekkerklokke

(Image credit: MacRumors / Apple)

I tidligere versjoner av iOS kunne du ganske enkelt trykke på en knapp for å slå av en alarm – noe som var praktisk, men som også gjorde det litt for enkelt å sovne igjen. Et raskt trykk kunne dempe alarmen uten at du engang trengte å våkne ordentlig.

I tillegg ble både «Snooze» og «Stopp» kontrollert via et enkelt trykk, noe som ofte førte til feil – som å slå av alarmen ved et uhell når du egentlig ville slumre, eller omvendt.

I iOS 26.1 har Apple nå løst dette med en enkel, men effektiv endring: for å stoppe en alarm må du dra fingeren over et ikon på skjermen, mens slumrefunksjonen fortsatt aktiveres med et trykk.

Denne endringen gjør forskjellen mellom de to tydeligere og krever at du faktisk er litt mer våken for å slå av alarmen – noe som forhåpentligvis reduserer antallet forsovelser.

2. En innstilling for å dempe Liquid Glass

(Image credit: Apple / 9to5Mac)

En av de mest omtalte nye funksjonene i iOS 26 var det nye Liquid Glass-grensesnittet – et gjennomsiktig og blankt utseende som noen elsker, mens andre synes det er glorete og vanskelig å lese.

Apple ser ut til å ha lyttet til kritikken. I iOS 26.1 har de nå lagt til en glidebryter der du kan bytte mellom «Klar» (standardmodus) og «Tonet» (som toner ned gjennomsiktigheten). Du finner innstillingen under Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Liquid Glass.

Sammen med de eksisterende tilgjengelighetsalternativene – som økt kontrast – kan du nå justere grensesnittet slik at det er mer behagelig for øynene og lettere å lese.

3. Gester for Apple Music

(Image credit: Apple / Future)

En liten, men nyttig ny funksjon er lagt til i Apple Music med iOS 26.1. Du kan nå kontrollere musikken din med sveipebevegelser direkte i appens MiniPlayer – den lille spilleren nederst på skjermen som viser hvilken sang som spilles av.

Sveip til venstre på MiniPlayer for å hoppe til forrige sang, eller til høyre for å hoppe til neste. Dette gjør det enklere å bytte sang uten å måtte åpne hele musikkvisningen.

4. Forbedret sikkerhet i bakgrunnen

(Image credit: Apple / MacRumors)

Gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Analyse og forbedringer, så finner du en ny bryter som lar din iPhone automatisk installere mindre sikkerhetsoppdateringer i bakgrunnen.

Ifølge Apple «gir disse små oppdateringene ekstra beskyttelse mellom større systemoppdateringer». Dette betyr at du kan få forbedret beskyttelse mot trusler uten å måtte vente på neste iOS-versjon – noe vi anbefaler på det sterkeste å slå på.

5. Ny kamerainnstilling på låseskjermen

(Image credit: Apple / MacRumors)

Den siste store nyheten i iOS 26.1 er en ny kameraglidebryter som du finner i Innstillinger. Når funksjonen er aktivert, kan du raskt åpne kameraet som vanlig ved å sveipe til venstre på låseskjermen.

Men forskjellen nå er at du også kan slå av den funksjonen.

Hvorfor det? Vel, mange åpner kameraet ved et uhell når de håndterer telefonen sin – spesielt hvis de fortsatt bruker andre snarveier, som den dedikerte kamerakontrollknappen på nyere iPhoner. Med iOS 26.1 er det derfor du bestemmer om sveipebevegelsen skal være aktiv eller ikke.