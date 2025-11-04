iOS 26.1 är här – detta är de 5 största nyheterna för din iPhone

Efter flera betaversioner har den färdiga versionen av iOS 26.1 nu officiellt släppts och du kan installera den på din iPhone genom att gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering.

Det är inte en lika stor uppdatering som iOS 26, men Apple har ändå lagt till ett antal smarta förbättringar som kan göra vardagen enklare.

Här är de fem största nyheterna i iOS 26.1:

1. En uppgraderad väckarklocka

I tidigare versioner av iOS räckte det att trycka på en knapp för att stänga av ett alarm – något som visserligen var smidigt, men som också gjorde det lite för lätt att somna om. Ett snabbt tryck kunde tysta alarmet utan att du ens behövde vakna till ordentligt.

Dessutom styrdes både ”Snooze” och ”Stoppa” via en enkel tryckning, vilket ofta ledde till misstag – som att du råkade stänga av alarmet när du egentligen ville snooza, eller tvärtom.

I iOS 26.1 har Apple nu löst detta med en enkel men effektiv ändring: för att stoppa ett alarm måste du dra fingret över en ikon på skärmen, medan snooze-funktionen fortfarande aktiveras med ett tryck.

Den här förändringen gör skillnaden mellan de två tydligare och kräver att du faktiskt är lite mer vaken för att stänga av alarmet – vilket förhoppningsvis minskar antalet försovningar.

2. En inställning för att tona ner Liquid Glass

En av de mest omdiskuterade nyheterna i iOS 26 var det nya gränssnittet Liquid Glass – ett transparent och glansigt utseende som vissa älskar, medan andra upplever det som plottrigt och svårläst.

Apple verkar ha lyssnat på kritiken. I iOS 26.1 har man nu lagt till ett reglage där du kan växla mellan ”Clear” (standardläget) och ”Tinted” (som tonar ner transparensen). Du hittar inställningen under Inställningar > Skärm och ljusstyrka > Liquid Glass.

Tillsammans med de befintliga tillgänglighetsalternativen – som ökad kontrast – går det nu att justera gränssnittet så att det blir mer behagligt för ögonen och lättare att läsa.

3. Gester för Apple Music

En liten men användbar nyhet har lagts till i Apple Music med iOS 26.1. Du kan nu styra musiken med svepgester direkt i appens MiniPlayer – den lilla spelaren längst ner på skärmen som visar vilken låt som spelas just nu.

Svep vänster över MiniPlayern för att hoppa till föregående låt, eller höger för att gå vidare till nästa. Det gör det enklare att byta låt utan att behöva öppna hela musikvyn.

4. Förbättrad säkerhet i bakgrunden

Gå till Inställningar > Integritet och säkerhet > Säkerhetsförbättringar, så hittar du nu ett nytt reglage som låter din iPhone automatiskt installera mindre säkerhetsuppdateringar i bakgrunden.

Enligt Apple ska dessa små uppdateringar “ge extra skydd mellan de större systemuppdateringarna”. Det här betyder att du kan få förbättrat skydd mot hot utan att behöva vänta på nästa iOS-version – något vi verkligen rekommenderar att slå på.

5. Ny kamerainställning på låsskärmen

Den sista stora nyheten i iOS 26.1 är ett nytt reglage för kameran som du hittar under Inställningar. När funktionen är aktiverad kan du som vanligt snabbt öppna kameran genom att svepa åt vänster på låsskärmen.

Men skillnaden nu är att du också kan stänga av den funktionen.

Varför då? Jo, många råkar starta kameran av misstag när de hanterar telefonen – särskilt om de ändå använder andra snabbvägar, som den dedikerade Camera Control-knappen på nyare iPhones. Med iOS 26.1 är det därför du som bestämmer om svepgesten ska vara aktiv eller inte.