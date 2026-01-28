Apple setter nok en gang Android i skammekroken – og har nettopp oppdatert den 12 år gamle iPhone 5S og satt ny rekord

Apple har lansert en ny oppdatering til iPhone 5S og iPhone 6.

Denne oppdateringen, kalt iOS 12.5.8, vil holde kjerneappene i gang lenger.

Når det gjelder iPhone 5S, er dette en oppdatering til en telefon som er over 12 år gammel.

Apple har alltid vært flinke til å holde telefonene sine oppdaterte, og de seneste årene har mange Android-merker også gjort det, men den nyeste programvareoppdateringen Apple nettopp har rullet ut kan komme som en overraskelse selv for de som er kjent med selskapets enheter.

Nei, vi snakker ikke om iOS 26.2.1 eller betaversjonen av iOS 26.3, som begge også har kommet nylig – vi snakker om iOS 12.5.8.

Denne nye versjonen av en veldig gammel iOS-utgivelse er nå tilgjengelig for iPhone 5S og iPhone 6, som kom ut i henholdsvis september 2013 og september 2014 – så iPhone 5S er over 12 år gammel. Det gjør dette til en rekordoppdatering som er godt utover de omtrent 6 årene med støtte du vanligvis får med iPhone, og 4–7 år med de nyeste Android-enhetene.

Ingen nye funksjoner

Du vil selvfølgelig ikke få noen Apple Intelligence-funksjoner her, eller noen av de nye godbitene som er tilgjengelige i nyere versjoner av iOS – dette er tross alt fortsatt en versjon av iOS 12. Men det denne rekordoppdateringen gjør er å utvide sertifikatet som kreves for FaceTime, iMessage og enhetsaktivering til å fungere utover januar 2027.

Så ja, selv på denne tiden neste år vil du fortsatt kunne bruke disse kjernefunksjonene på iPhone 5S og iPhone 6.

Vi vil ikke nødvendigvis anbefale å bruke disse telefonene fortsatt hvis du har et annet alternativ – de fleste tredjepartsapper vil sannsynligvis ikke fungere på dem, og til tross for denne overraskende oppdateringen er de sannsynligvis ikke like sikre som Apples regelmessig oppdaterte telefoner. Men det er fint at det fortsatt er et alternativ, for de som ikke har råd til en ny telefon eller ønsker å beholde en gammel en som reserve, eller rett og slett bare for å bidra til å redusere e-avfall.

