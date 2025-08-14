Google Pixel 10 Pro Fold avslørt i offisiell videoteaser – her er 5 ting du kan vente deg

Google har delt en teaservideo for Pixel 10 Pro Fold

Videoen viser telefonen i sin helhet, men avslører ingen spesifikasjoner

Lekkasjer og rykter har gitt oss en god idé om hva vi kan vente oss av telefonen

Du kan ikke lekke noe som allerede er offisielt avslørt – eller i det minste ser det ut til å være Googles tankegang, ettersom selskapet nå har hintet om flere kommende modeller, der den nyeste teaseren fokuserer på Pixel 10 Pro Fold.

I en kort YouTube-video viser selskapet frem telefonen forfra og bakfra, og avslører en enhet som ligner mye på Google Pixel 9 Pro Fold, med en stor kameramodul som ser ut som to mindre kameramoduler klemt sammen.

Du kan også se et hullkamera øverst til høyre på den brettbare skjermen, som igjen matcher den forrige modellen.

Ingen spesifikasjoner blir avslørt, men den tilhørende voiceoveren spøker i stedet med gleden av å kunne åpne en ny telefon to ganger når man kjøper en brettbar modell (første gang når man åpner emballasjen, andre gang når man åpner selve telefonen).

Takket være lekkasjer og rykter har vi imidlertid en god idé om hva vi har i vente når Google lanserer telefonen for alvor – sannsynligvis 20. august – og nedenfor lister vi opp fem av de største oppgraderingene vi sannsynligvis vil se.

1. IP68-klassifisering

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Selv om Pixel 10 Pro Fold kanskje ikke ser så annerledes ut enn Pixel 9 Pro Fold, kan den ha noen mindre synlige forskjeller, inkludert bedre støvmotstand.

En lekkasje har antydet at Pixel 10 Pro Fold vil få IP68-klassifisering, som betyr at den er sertifisert til å tåle vann opptil 1,5 meters dyp i opptil 30 minutter, samt å være fullstendig støvtett.

Pixel 9 Pro Fold har derimot en IPX8-klassifisering, som gir den samme vannmotstand, men ingen reell støvmotstand.

Å legge til støvbeskyttelse til Pixel 10 Pro Fold ville være en stor forbedring, spesielt siden ingen nåværende foldbare telefoner har spesielt god støvbeskyttelse. Samtidig gjør det faktum at ingen har vært spesielt vellykkede så langt oss litt skeptiske til om Google vil lykkes.

2. Større batteri

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

I tillegg til manglende støvbeskyttelse sliter ofte brettbare telefoner med batterikapasitet, ettersom de vanligvis har mindre batterier enn vanlige telefoner – som igjen ofte har betydelig mindre skjermer å drive.

Det er ikke optimalt, men Google Pixel 10 Pro Fold kan være et skritt i riktig retning, ettersom meldinger antyder at den kan få et batteri på 5050 mAh. Det er opp fra 4650 mAh i Pixel 9 Pro Fold og ville gi en betydelig økning i kapasitet.

Det ville også bety at denne telefonen har et større batteri enn hovedkonkurrenten, ettersom Samsung Galaxy Z Fold 7 har betydelig mindre 4400 mAh.

3. Camera Coach og stemmeredigering

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Google er en av de største aktørene innen AI, så Pixel 10 Pro Fold vil selvsagt få noen nye AI-funksjoner – og vi har hørt om to mulige.

Den mest spennende er en angivelig funksjon kalt Camera Coach, som visstnok vil lære deg hvordan du tar bedre bilder ved å analysere bildene du tar og foreslå måter å forbedre dem på.

Vi har også hørt om en modus for Conversational Photo Editing, som lar deg bruke stemmen eller teksten din til å be Gemini om å gjøre endringer i bildene dine, som å fjerne uønskede elementer eller justere bakgrunnen.

Disse to verktøyene burde forbedre den allerede imponerende Pixel-fotograferingsopplevelsen ytterligere.

4. Tensor G5-brikke

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 10 Pro Fold vil sannsynligvis også være kraftigere enn forgjengeren, og flere lekkasjer – og tidligere design – antyder at den vil få en Tensor G5-brikke, som erstatter Tensor G4 i Pixel 9 Pro Fold.

Dette burde gi telefonen et ytelsesløft, noe som kan hjelpe med AI, spilling og mer. Denne brikken ventes fortsatt ikke å være like kraftig som Snapdragon 8 Elite, som finnes i modeller som Samsung Galaxy S25-serien, men for de fleste brukere bør det være mer enn nok.

5. Skjermforbedringer

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Endelig kan Google Pixel 10 Pro Fold få en bedre skjerm enn den nåværende modellen. Mer spesifikt kan den ytre skjermen være litt større, med sine 6,4 tommer (opp fra 6,3 tommer på Pixel 9 Pro Fold). Men takket være de slankere rammene tar den kanskje ikke opp mer plass.

Vi hører også at frontskjermen kan få en maksimal lysstyrke på 3000 nits – opp fra 2700 nits på den nåværende modellen. Denne lekkasjen nevner ikke hovedskjermen, men den vil sannsynligvis også få en lysstyrkeøkning, da den ellers ville være mindre lys enn den ytre skjermen.