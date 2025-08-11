Google Pixel 10 Pro XL visas upp i två dämpade färger
Moonstone och Obsidian.
- Läckta bilder visar Pixel 10 Pro XL i färgerna Moonstone och Obsidian
- Telefonen syns framifrån, bakifrån och från sidorna
- Läckta specifikationer antyder att den kanske inte blir någon stor uppgradering
Vi har tidigare sett gott om bilder på Google Pixel 10 och Pixel 10 Pro, men betydligt färre på Pixel 10 Pro XL.
Nu har WinFuture, i samarbete med Roland Quandt (en läcka med mycket god historik), publicerat vad som uppges vara officiella marknadsbilder av modellen, fotograferad från olika vinklar och i två relativt nedtonade nyanser – Obsidian (svart) och Moonstone (en ny grå/blå ton).
Telefonen ser, föga överraskande, ut att påminna starkt om Pixel 10 Pro-bilderna vi sett tidigare, men i ett större format. Vi ser en trippelkamera med en temperatursensor till höger om linserna, en skärmhålskamera på framsidan samt ström- och volymknappar på höger sida.
Liknande specifikationer som tidigare
Ramarna verkar vara något breda för en toppmodell, men inte överdrivet och skärmen uppges vara på 6,8 tum – samma som hos Google Pixel 9 Pro XL.
Enligt WinFuture kan skärmen även den här gången ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en maximal ljusstyrka på 3 000 nits.
Andra specifikationer som nämns i läckan är ett nytt Tensor G5-chipset, 16 GB RAM och lagringsalternativ på 256 GB, 512 GB och 1 TB. Förutom det nya chippet påminner det om Pixel 9 Pro XL – även om den modellen även erbjöds med 128 GB lagring.
Kamerorna ska enligt uppgifterna inkludera en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 48 MP, en telefoto på 48 MP samt en selfiekamera på 32 MP. Det matchar Pixel 9 Pro XL, förutom att selfiekameran där var på 42 MP.
Batteriet uppges vara på 5 200 mAh, vilket skulle innebära en liten ökning från Pixel 9 Pro XL-modellens batteri på 5 060 mAh.
Som alltid bör dessa uppgifter tas med en nypa salt, men mycket av detta har redan dykt upp i tidigare läckor, så det finns en god chans att det stämmer. Google väntas presentera Pixel 10-serien den 20 augusti.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.