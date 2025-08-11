Google Pixel 10 Pro XL visas upp i två dämpade färger

Läckta bilder visar Pixel 10 Pro XL i färgerna Moonstone och Obsidian

Telefonen syns framifrån, bakifrån och från sidorna

Läckta specifikationer antyder att den kanske inte blir någon stor uppgradering

Vi har tidigare sett gott om bilder på Google Pixel 10 och Pixel 10 Pro, men betydligt färre på Pixel 10 Pro XL.

Nu har WinFuture, i samarbete med Roland Quandt (en läcka med mycket god historik), publicerat vad som uppges vara officiella marknadsbilder av modellen, fotograferad från olika vinklar och i två relativt nedtonade nyanser – Obsidian (svart) och Moonstone (en ny grå/blå ton).

Telefonen ser, föga överraskande, ut att påminna starkt om Pixel 10 Pro-bilderna vi sett tidigare, men i ett större format. Vi ser en trippelkamera med en temperatursensor till höger om linserna, en skärmhålskamera på framsidan samt ström- och volymknappar på höger sida.

Image 1 of 2 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

Liknande specifikationer som tidigare

Ramarna verkar vara något breda för en toppmodell, men inte överdrivet och skärmen uppges vara på 6,8 tum – samma som hos Google Pixel 9 Pro XL.

Enligt WinFuture kan skärmen även den här gången ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en maximal ljusstyrka på 3 000 nits.

Andra specifikationer som nämns i läckan är ett nytt Tensor G5-chipset, 16 GB RAM och lagringsalternativ på 256 GB, 512 GB och 1 TB. Förutom det nya chippet påminner det om Pixel 9 Pro XL – även om den modellen även erbjöds med 128 GB lagring.

Kamerorna ska enligt uppgifterna inkludera en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 48 MP, en telefoto på 48 MP samt en selfiekamera på 32 MP. Det matchar Pixel 9 Pro XL, förutom att selfiekameran där var på 42 MP.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Batteriet uppges vara på 5 200 mAh, vilket skulle innebära en liten ökning från Pixel 9 Pro XL-modellens batteri på 5 060 mAh.

Som alltid bör dessa uppgifter tas med en nypa salt, men mycket av detta har redan dykt upp i tidigare läckor, så det finns en god chans att det stämmer. Google väntas presentera Pixel 10-serien den 20 augusti.