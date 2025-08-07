Nya bilder på Pixel 10 och Pixel 10 Pro ger oss vår bästa titt på Googles kommande flaggskeppstelefoner

Renderade bilder visar Pixel 10 och Pixel 10 Pro från flera vinklar

Dessa ger oss en tydlig titt på telefonernas fram- och sidovy

Pixel 10 visas i en ny Frost-nyans

Vid det här laget har vi en ganska god uppfattning om vad vi kan förvänta oss när det gäller designen på Google Pixel 10 och Pixel 10 Pro, särskilt eftersom Google själv har visat upp båda telefonerna genom en kombination av avsiktliga teasers och oavsiktliga läckor. Hittills har vi dock mest sett enheternas baksidor, men en ny läcka visar nu även framsidan och sidorna.

Android Headlines har delat renderingar av både Pixel 10 och Pixel 10 Pro, i samarbete med @OnLeaks (en läcka med gott rykte), varav några du kan se här nedanför. Även om det finns lite att säga om telefonernas baksida – eftersom Google redan visat upp dem – finns det vissa detaljer att notera på andra håll.

Du kan till exempel se att båda enheterna har en skärmhålskamera högst upp på sina respektive platta skärmar och att de också båda har ganska rejäla ramar, där till och med Pixel 10 Pro verkar ha större ramar än till exempel Samsung Galaxy S25 Ultra.

Image 1 of 2 En läckt rendering av Google Pixel 10. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) En läckt rendering av Google Pixel 10 Pro. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Du kan också se att båda enheterna har ström- och volymknappar på höger sida, och inga knappar på vänstersidan.

Färger och specifikationer

Pixel 10 Pro visas i en Obsidian-nyans, men Android Headlines hävdar att den också kommer att säljas i Porcelain, Moonstone (en skifferblå färg) och Jade, vilket stämmer överens med tidigare läckor.

Pixel 10 visas upp i en ny Frost-nyans och även om Android Headlines inte listar de andra förväntade färgerna här, har vi tidigare hört att den också kan komma att säljas i Obsidian, Indigo och Limoncello (en gulgrön nyans).

Android Headlines har också inkluderat några specifikationer, där Google Pixel 10 sägs ha en 6,3-tumsskärm, ett Tensor G5-chipset, 12 GB RAM, upp till 256 GB lagring, en huvudkamera på 48 MP, en 12 MP ultravidvinkel, samt en 10,8 MP telefoto.

Google Pixel 10 Pro har tydligen ett Tensor G5-chipset, 16 GB RAM, upp till 1 TB lagring och ett batteri på 4 870 mAh.

Vi får snart reda på allt med säkerhet, eftersom Google förväntas presentera hela Pixel 10-serien – som också förväntas inkludera Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold – den 20 augusti.