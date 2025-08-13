Google Pixel 10 Pro Fold se revela en el primer teaser oficial: aquí hay 5 cosas que puedes esperar

Google ha compartido un vídeo teaser del Pixel 10 Pro Fold

El vídeo muestra el teléfono al completo, pero no incluye ninguna especificación

Las filtraciones y los rumores nos han dado una buena idea de lo que podemos esperar del teléfono

No se puede filtrar algo que ya se ha mostrado oficialmente, o al menos eso es lo que podría estar pensando Google, ya que la empresa ha ido desvelando poco a poco varios de sus próximos teléfonos, y su último avance se centra en el Pixel 10 Pro Fold.

En un breve vídeo de YouTube, la empresa ha mostrado el teléfono por delante y por detrás, revelando un dispositivo muy parecido al Google Pixel 9 Pro Fold, con un gran bloque de cámara que se asemeja a dos bloques de cámara más pequeños unidos.

También se puede ver una cámara perforada en la esquina superior derecha de la pantalla plegable, que vuelve a coincidir con el modelo anterior.

Google Pixel 10 Pro Fold | Open - YouTube Watch On

No se revelan especificaciones, y la narración que lo acompaña bromea sobre la alegría de poder abrir un nuevo teléfono dos veces cuando compras un plegable (la primera vez al abrir la caja y la segunda al abrir el propio teléfono).

Aun así, gracias a las filtraciones y los rumores, tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar cuando Google presente oficialmente este teléfono, probablemente el 20 de agosto, y a continuación enumeramos cinco de las principales mejoras que es probable que veamos.

1. Clasificación IP68

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Aunque el Pixel 10 Pro Fold puede que no parezca muy diferente del Pixel 9 Pro Fold, podría tener bastantes diferencias menos visibles, incluida una mayor resistencia al polvo.

Una filtración ha sugerido que el Pixel 10 Pro Fold tendrá una clasificación IP68, lo que significaría que está certificado para soportar agua a profundidades de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos, además de ser hermético al polvo.

En comparación, el Pixel 9 Pro Fold tiene una clasificación IPX8, lo que significa el mismo nivel de resistencia al agua, pero sin resistencia real al polvo.

Por lo tanto, añadir resistencia al polvo al Pixel 10 Pro Fold sería una gran ventaja, sobre todo porque ningún teléfono plegable actual tiene mucha resistencia al polvo. Pero el hecho de que ninguno tenga una resistencia tan robusta también nos hace ser un poco escépticos sobre si el teléfono de Google lo conseguirá.

2. Una gran batería

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Además de carecer de resistencia al polvo, los teléfonos plegables también suelen tener problemas en cuanto a la capacidad de la batería, ya que estos dispositivos suelen tener baterías más pequeñas que los teléfonos no plegables, que a su vez suelen tener pantallas mucho más pequeñas que alimentar.

Eso no es lo ideal, pero el Google Pixel 10 Pro Fold podría dar un paso en la dirección correcta, ya que hay informes que sugieren que podría tener una batería de 5050 mAh. Esto supone un aumento con respecto a los 4650 mAh del Pixel 9 Pro Fold, por lo que sería una mejora significativa en cuanto a capacidad.

También significaría que este teléfono tiene una batería más grande que su principal rival, ya que el Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene una batería mucho más pequeña, de 4400 mAh.

3. Entrenador de cámara y edición de voz

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Google es uno de los nombres más importantes en el campo de la inteligencia artificial, por lo que, naturalmente, el Pixel 10 Pro Fold contará con algunas funciones nuevas de IA, y hemos oído hablar de dos posibles.

Lo más emocionante es una función rumoreada llamada «Camera Coach», que aparentemente te ayudará a aprender a tomar mejores fotos, analizando las instantáneas que tomas y sugiriendo cómo podrían mejorarse.

Pero también hemos oído hablar de un modo de «edición conversacional de fotos», que aparentemente te permitirá usar tu voz o texto escrito para indicarle a Gemini que realice cambios en tus imágenes, como eliminar elementos no deseados o ajustar el fondo.

Estas dos herramientas deberían ayudar a mejorar aún más la ya impresionante experiencia fotográfica del Pixel.

4. Un chip Tensor G5

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

El Google Pixel 10 Pro Fold también será sin duda más potente que su predecesor, ya que numerosas filtraciones —y los antecedentes— sugieren que contará con un chip Tensor G5, que sustituirá al Tensor G4 del Pixel 9 Pro Fold.

Esto debería proporcionar al teléfono un aumento de potencia, lo que podría ayudar con la IA, los juegos y mucho más. Probablemente, este chip seguirá sin ser tan potente como el Snapdragon 8 Elite que utilizan dispositivos como la línea Samsung Galaxy S25, pero para la mayoría de los usuarios debería ser más que suficiente.

5. Mejoras en la pantalla

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Por último, el Google Pixel 10 Pro Fold podría tener una pantalla mejor que el modelo actual. En concreto, la pantalla de la cubierta podría ser ligeramente más grande, con 6,4 pulgadas (frente a las 6,3 pulgadas del Pixel 9 Pro Fold). Sin embargo, debido a los biseles más pequeños, es posible que no ocupe más espacio.

Además, se rumorea que la pantalla de la cubierta podría tener un brillo máximo de 3000 nits, frente a los 2700 nits del modelo actual. Esta filtración no menciona la pantalla principal, pero es probable que también se incremente su brillo, ya que de lo contrario sería menos brillante que la pantalla de la cubierta.