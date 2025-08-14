Google Pixel 10 Pro Fold avslöjad i officiell videoteaser – här är 5 saker att förvänta sig

Google har delat en teaser-video för Pixel 10 Pro Fold

Videon visar telefonen i sin helhet men avslöjar inga specifikationer

Läckor och rykten har gett oss en bra uppfattning om vad vi kan vänta oss av telefonen

Man kan inte läcka något som redan har visats officiellt – eller det verkar åtminstone vara Googles tanke, då företaget nu har teasat flera kommande modeller, där den senaste teasern fokuserade på Pixel 10 Pro Fold.

I en kort YouTube-video visar företaget telefonen framifrån och bakifrån, och avslöjar en enhet som påminner mycket om Google Pixel 9 Pro Fold, komplett med en stor kameramodul som ser ut som två mindre kameramoduler hoptryckta.

Man kan också se en skärmhålskamera uppe till höger på den vikbara skärmen, vilket återigen matchar den tidigare modellen.

Inga specifikationer avslöjas, utan det medföljande berättarrösten skämtar istället om glädjen att kunna öppna en ny telefon två gånger när man köper en vikbar modell (första gången när man öppnar förpackningen, andra gången när man öppnar själva telefonen).

Tack vare läckor och rykten har vi dock en god idé om vad vi kan förvänta oss när Google lanserar telefonen på riktigt – troligen den 20 augusti – och här nedan listar vi fem av de största uppgraderingarna vi sannolikt får se.

1. IP68-klassning

Google Pixel 9 Pro Fold

Även om Pixel 10 Pro Fold kanske inte ser så annorlunda ut jämfört med Pixel 9 Pro Fold kan den ha flera mindre synliga skillnader, inklusive bättre dammtålighet.

En läcka har antytt att Pixel 10 Pro Fold får en IP68-klassning, vilket innebär att den är certifierad att klara vatten på upp till 1,5 meters djup i upp till 30 minuter, samt är helt dammtät.

Pixel 9 Pro Fold har däremot en IPX8-klassning, vilket ger samma vattentålighet men ingen riktig dammtålighet.

Att lägga till dammskydd i Pixel 10 Pro Fold vore en stor förbättring, särskilt eftersom inga nuvarande vikbara telefoner har särskilt bra dammskydd. Samtidigt gör det faktum att ingen hittills lyckats särskilt bra oss lite skeptiska till om Google kommer att lyckas.

2. Större batteri

Google Pixel 9 Pro Fold

Förutom att sakna dammskydd har vikbara telefoner ofta svårt med batterikapacitet, eftersom de vanligtvis har mindre batterier än vanliga telefoner – som i sin tur ofta har betydligt mindre skärmar att driva.

Det är inte optimalt, men Google Pixel 10 Pro Fold kan ta ett steg i rätt riktning, då rapporter antyder att den kan få ett batteri på 5 050 mAh. Det är upp från 4 650 mAh i Pixel 9 Pro Fold och vore en markant kapacitetsökning.

Det skulle också innebära att denna telefon har större batteri än sin huvudkonkurrent, då Samsung Galaxy Z Fold 7 har ett betydligt mindre på 4 400 mAh.

3. Camera Coach och röstredigering

Google Pixel 9 Pro Fold

Google är en av de största aktörerna inom AI, så givetvis kommer Pixel 10 Pro Fold att ha några nya AI-funktioner – och vi har hört om två möjliga sådana.

Den mest spännande är en ryktad funktion som kallas Camera Coach, som tydligen ska lära dig att ta bättre bilder genom att analysera fotona du tar och föreslå hur de kan förbättras.

Vi har också hört om ett läge för Conversational Photo Editing, som ska låta dig använda din röst eller text för att be Gemini göra ändringar i dina bilder, som att ta bort oönskade element eller justera bakgrunden.

Dessa två verktyg bör ytterligare förbättra den redan imponerande Pixel-fotoupplevelsen.

4. Tensor G5-chipset

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold kommer sannolikt också att vara kraftfullare än sin föregångare, med flera läckor – och tidigare mönster – som pekar på att den får ett Tensor G5-chipset som ersätter Tensor G4 i Pixel 9 Pro Fold.

Detta bör ge telefonen en prestandaskjuts, vilket kan hjälpa till med AI, spel och mer. Detta chipset lär fortfarande inte vara lika kraftfullt som Snapdragon 8 Elite i till exempel Samsung Galaxy S25-serien, men för de flesta användare bör det vara mer än tillräckligt.

5. Skärmförbättringar

Google Pixel 9 Pro Fold

Slutligen kan Google Pixel 10 Pro Fold få en bättre skärm än den nuvarande modellen. Mer specifikt kan ytterskärmen bli något större på 6,4 tum (upp från 6,3 tum på Pixel 9 Pro Fold). Men tack vare smalare ramar kanske den ändå inte tar upp mer plats.

Vi hör också att framskärmen kan få en maximal ljusstyrka på 3 000 nits – jämfört med 2 700 nits i den nuvarande modellen. Denna läcka nämner inte huvudskärmen, men det är troligt att även den får en ljusstyrkeökning, eftersom den annars skulle vara mindre ljusstark än ytterskärmen.