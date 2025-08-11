Google Pixel 10 kan låta dig redigera bilder med rösten (ja, på riktigt)

Fyndtips Missa inte Amazons blixterbjudande på telefoner från Realme:

Enligt uppgifterna ska Pixel 10-serien låta dig prata med Gemini för att redigera dina bilder

Det ska gå att göra via röst eller text

Vi har också sett läckta bilder på Pixel 10 i tre färger

Google kan ha stora mjukvaruuppgraderingar på gång för kamerorna i Pixel 10-serien, för utöver en ny Gemini-driven Camera Coach kan dessa telefoner även få ett läge för ”Conversational Photo Editing”.

Detta enligt Android Headlines, som hävdar att det nya mjukvaruverktyget också kommer att drivas av Gemini och låta dig använda din röst (eller skriven text) för att be om ändringar i bilder, till exempel att justera bakgrunden, ljusa upp bilden eller ta bort ett objekt.

Det skulle alltså ge ett ytterligare sätt att redigera bilder och kan göra processen enklare för användare som inte är helt bekväma med manuell bildredigering.

Android Headlines uppger att Conversational Photo Editing kommer till varje Pixel 10-modell – alltså (troligen) Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold. Sajten spekulerar även i att funktionen kan komma till äldre modeller via en Pixel Feature Drop, men initialt väntas den vara exklusiv för de nya telefonerna.

Tre färger

I annan Pixel 10-nyhet har Roland Quandt (en läcka med stark historik) delat med sig av renderade bilder på Pixel 10 via WinFuture, varav några du kan se här nedanför.

Image 1 of 3 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

De visar egentligen inget på telefonen vi inte sett i tidigare designläckor av Pixel 10, men ger en närmare titt på enheten i en blå, gul och svart färg – som ryktas få namnen Indigo, Limoncello och Obsidian.

Både den blå och gula varianten är rätt så iögonfallande och lär sticka ut bland de flesta telefoner, så vi hoppas att denna läcka stämmer.

Vi lär få reda på allt med säkerhet snart, då Google väntas presentera hela Pixel 10-serien – med möjligt undantag för Pixel 10 Pro Fold – den 20 augusti.