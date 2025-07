En fullstendig liste over farger og lagringskonfigurasjoner er lekket for Pixel 10-serien.

Merkelig nok kan Jade-fargen bare bli tilgjengelig med 256 GB lagringsplass.

Pixel 10 Pro og Pro XL kan starte på bare 128 GB.

Etter dagens ventede lansering av Samsung Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7, er det sannsynlig at Google Pixel 10-serien blir den neste store telefonlanseringen – og nå begynner lekkasjer å gi oss et klarere bilde av hva vi kan vente osss, til og med hvilke farger modellene kommer i.

Ifølge informasjon innhentet av DroidLife, vil Google Pixel 10 bli solgt i Obsidian (svart), Frost (sannsynligvis hvit), Indigo (lilla eller blå) og Lemongrass (lys gul), alle med enten 128 GB eller 256 GB lagringsplass.

For Google Pixel 10 Pro finnes det fargealternativer i Porcelain (hvitt) eller Moonstone, med alternativer med 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagringsplass. Obsidian-alternativet er oppført med de samme lagringsalternativene pluss en på 1 TB. Merkelig nok nevnes også en Jade (grønn) variant, men ifølge informasjonen vil den bare være tilgjengelig med 256 GB lagringsplass.

Google Pixel 10 Pro XL er oppført med de samme fargealternativene som Pixel 10 Pro, men det finnes ingen 128 GB-variant for fargene Porcelain eller Moonstone. Til slutt er Pixel 10 Pro Fold oppført med 256 GB, 512 GB og 1 TB lagringsplass, alt i Moonstone, mens bare 256 GB og 512 GB er tilgjengelig i Jade.

Google Pixel 9. (Image credit: Philip Berne / Future)

Merkelige valg

Det er et par merkelige detaljer her. For det første begrenser man fargen Jade til bare 256 GB for Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL. Det er ikke helt uvanlig at produsenter bare begrenser enkelte farger til visse lagringsalternativer, men det føles fortsatt lit bortkastet – spesielt ettersom Jade ser ut til å være en av de mer interessante fargene.

Du er tydeligvis også begrenset til Obsidian hvis du vil ha 1 TB lagringsplass på noen av disse telefonene, og hvis du vil ha en Pixel 10 Pro XL med 128 GB, ser det ut til at Obsidian er det eneste fargealternativet der også.

En annen bemerkelsesverdig ting er at både Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL tydeligvis vil starte på 128 GB. Det gjelder for de nåværende modellene, men 128 GB føles ikke spesielt «profft», så vi ville ikke bli overrasket om det laveste nivået ble fjernet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Fargene her samsvarer heller ikke med en tidligere lekkasje om fargene i Pixel 10-serien. DroidLife påpeker at distributører noen ganger bruker kodenavn for farger, noe som kan forklare forskjellene hvis kodenavn ble brukt her, men ikke i tidligere lekkasjer. Samtidig er noen av fargene noen vi har sett på Pixel-telefoner før, noe som gjør det mindre sannsynlig at de er kodenavn. Så en av disse lekkasjene er sannsynligvis feil.

Vi vil sannsynligvis finne ut hva som er sant 20. august, den angivelige lanseringsdatoen for Pixel 10, men det kommer sikkert mange flere rykter og lekkasjer før den tid.