Se ha filtrado una lista completa de colores y configuraciones de almacenamiento para la serie Pixel 10

Curiosamente, es posible que solo puedas conseguir un tono Jade con 256 GB de almacenamiento

Los Pixel 10 Pro y Pro XL podrían empezar con solo 128 GB

Después del esperado lanzamiento de la nueva serie Galaxy Z Flip 7 y Fold 7 de Samsung, sin duda, la serie Google Pixel 10 se convertirá en el próximo lanzamiento a seguir.

Incluso las filtraciones están empezando a pintar un cuadro de lo que podemos esperar, hasta los colores de los terminales.

Según los datos del distribuidor vistos por DroidLife, el Google Pixel 10 se venderá en tonos Obsidian (negro), Frost (probablemente blanco), Indigo (morado o azul) y Lemongrass (un amarillo pálido), todos ellos con la opción de 128 GB o 256 GB de almacenamiento.

Para el Google Pixel 10 Pro, existe la opción de Porcelain (blanco) o Moonstone, cada uno con 128 GB, 256 GB o 512 GB de almacenamiento, y además hay un tono Obsidian con las mismas capacidades de almacenamiento junto con una opción de 1 TB. Curiosamente, también mencionan un tono Jade (verde), pero dicen que solo está disponible con 256 GB de almacenamiento.

El Google Pixel 10 Pro XL aparece en la misma selección de colores que el Pixel 10 Pro, pero no hay opción de 128 GB para los tonos Porcelana o Piedra Lunar.

Por último, el Pixel 10 Pro Fold aparece en la lista con configuraciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, todas ellas disponibles en Moonstone, mientras que solo 256 GB y 512 GB están disponibles en Jade.

Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Opciones algo extrañas

Hay algunas cosas ligeramente extrañas aquí. La primera es la limitación del tono Jade a solo 256 GB de capacidad para el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL. No es del todo inaudito que los fabricantes de teléfonos solo ofrezcan ciertos colores con una determinada capacidad de almacenamiento, pero parecería una pena dado que el Jade parece una de las opciones de color más interesantes.

También estás aparentemente limitado al tono Obsidian para estos dos teléfonos si quieres 1TB de almacenamiento, y si quieres un Pixel 10 Pro XL de 128GB entonces Obsidian también será supuestamente la única opción de color.

Otra cosa notable aquí es que el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL ambos aparentemente comenzarán en 128GB. Eso es cierto de los modelos actuales, pero eso no es una capacidad de almacenamiento muy “Pro”, por lo que no nos habría sorprendido si se dejó caer.

Además, los colores aquí no coinciden con una filtración de colores Pixel 10 anterior. DroidLife señala que los distribuidores a veces usan nombres en clave para los colores, por lo que eso podría explicar las discrepancias si se usaron nombres en clave aquí pero no en filtraciones anteriores. Sin embargo, algunos de estos son colores que hemos visto Pixels en antes, y por lo tanto presumiblemente no son nombres en clave. Por tanto, una de las filtraciones es errónea.

Probablemente descubriremos cuál es el 20 de agosto, ya que esa es la fecha de lanzamiento rumoreada del Pixel 10, pero es probable que surjan muchas más filtraciones y rumores antes de esa fecha.