Dreames Aurora-telefoner har et unikt design, men vil de i det hele tatt bli lansert?

Dreame viser frem to Aurora-telefoner på Dreame Next

Standardmodellen skiller seg ut med modulært tilbehør

Lux-versjonene føles mer som motetilbehør enn telefoner

Etter å ha vist frem en rakettbil på dag 1 og en armé av bevæpnede smarthjem-dingser på dag 2, bød dag 3 av Dreame Next på to telefoner, og vi vet ikke om vi er tiltrukket av designet eller om vi helst vil se bort.

Vi snakker ikke om den mer tradisjonelle Dreame Aurora-modellen med Nex-tilbehør – den ser faktisk ganske lovende ut. Med en stor rund kameramodul, lik den vi har sett på Oppo Find X9 Ultra eller OnePlus 13 Pro, får vi et 200 MP-kamera med en 1-tommers sensor.

I tillegg er det et 7000 mAh-batteri i telefonen, noe som betyr at den faktisk kan leve opp til løftet om batteritid som varer hele dagen.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Den mest interessante delen av designet er imidlertid Aurora Nex-tilbehøret. De er et slags MagSafe-lignende sett med moduler med forskjellige funksjoner: et 50 MP actionkamera med rask autofokus, et 50 MP telekamera med LOFIC-sensorer for HDR med ett trykk, en satellittmodul for å holde telefonen tilkoblet uansett hvor du er, en kjølemodul (dvs. en vifte) for å holde telefonen kjølig under intens spilling, og en Agent-modul som ser ut til å fungere som en slags AI-følgesvenn – selv om detaljene om den var ganske begrensede.

Dreame hintet om at mer tilbehør kunne bli lansert i fremtiden, og det er en interessant vri på modulære telefoner, men vi må teste dem selv for å se om de faktisk lever opp til forventningene.

Luksus … eller bare for mye?

Det er med Dreame Aurora Lux at ting begynner å føles litt mer tvilsomme. Dette er telefoner med avansert design, dekket av dristige mønstre, smykker og effekter som får dem til å se mer ut som håndvesker enn telefoner.

Med navn som Imperial Totem, Regalia Shield og Axiom Geometry (ja, dette er ekte navn, ikke angrep i et japansk rollespill), er det en klar følelse av overdådig luksus som virkelig skiller seg ut fra iPhone- og Samsung Galaxy-modeller.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Vi fikk også en første titt på Aurora OS 1.0. En demonstrasjon på stedet ga oss et tidlig inntrykk av systemet, og akkurat nå føles det som et tidlig stadium. Android 16 skinner tydelig gjennom, noe som gjør at det føles mer som et visuelt tema enn et fullverdig operativsystem.

Det ble også snakket om AI og den typen personlig assistanse som alle produsenter nå lover, der data fra forskjellige apper kombineres for å hjelpe deg med å organisere både ditt digitale og virkelige liv, men også her manglet konkrete detaljer om hvordan det faktisk vil fungere.

Det mangler også to viktige detaljer: pris og lanseringsdato.

Dreame Next har vært en merkelig begivenhet, og mangelen på klar informasjon om når produktene faktisk vil være tilgjengelige gjør det vanskelig å bli skikkelig entusiastisk. Det er rett og slett vanskelig å bli begeistret for teknologi vi kanskje aldri får teste på ordentlig.

Hvis du er ute etter en skikkelig prangende telefon, kan det være verdt å håpe at Dreame Aurora faktisk lanseres snart, men foreløpig må du kanskje nøye deg med et glitrende iPhone-deksel.