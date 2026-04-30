Dreames Aurora-telefoner har en unik design, men kommer de ens att lanseras?

Dreame visar upp två Aurora-telefoner på Dreame Next

Standardmodellen sticker ut med modulära tillbehör

Lux-versionerna känns mer som modeaccessoarer än telefoner

Efter att ha visat upp en raketbil dag 1 och en armé av beväpnade smarthem-prylar dag 2, bjöd dag 3 av Dreame Next på två telefoner och vi vet inte om vi älskar designen eller om vi vill titta bort.

Vi pratar inte om den mer traditionella Dreame Aurora-modellen med sina Nex-tillbehör – den ser faktiskt rätt lovande ut. Med en stor rund kameramodul, liknande den vi sett på Oppo Find X9 Ultra eller OnePlus 13 Pro, får vi här en kamera på 200 MP med en 1-tumssensor.

Dessutom sitter det ett batteri på 7 000 mAh i telefonen, vilket gör att den faktiskt kan leva upp till löftet om heldagsbatteri.

Det mest intressanta med designen är dock Aurora Nex-tillbehören. Det handlar om en slags MagSafe-liknande uppsättning moduler med olika funktioner: en actionkamera på 50 MP med snabb autofokus, en telefotokamera på 50 MP med LOFIC-sensorer för HDR i ett enda tryck, en satellitmodul för att hålla kontakten var du än befinner dig, en kylmodul (alltså en fläkt) för att hålla telefonen sval vid intensiv gaming, samt en Agent-modul som verkar fungera som någon form av AI-kompanjon – även om detaljerna kring den var ganska begränsade.

Dreame antydde att fler tillbehör kan släppas längre fram och det är en intressant take kring modulära telefoner, men vi behöver testa dem själva för att se om de faktiskt lever upp till förväntningarna.

Lyx eller bara för mycket?

Det är med Dreame Aurora Lux som det börjar kännas lite mer tveksamt. Här handlar det om telefoner med avancerade designer, täckta i starka mönster, smycken och effekter som gör att de mer liknar handväskor än telefoner.

Med namn som Imperial Totem, Regalia Shield och Axiom Geometry (ja, det här är riktiga namn, inte attacker i ett japanskt RPG) finns det en tydlig känsla av överdådig lyx som verkligen sticker ut bland iPhone- och Samsung Galaxy-modeller.

Vi fick även en första titt på Aurora OS 1.0. En demo på plats gav oss ett tidigt intryck av systemet och just nu känns det som ett pågående arbete. Android 16 lyser tydligt igenom, vilket gör att det mer känns som ett visuellt tema än ett helt eget operativsystem.

Det pratades också om AI och den typ av personlig assistans som alla tillverkare nu lovar, där data från olika appar kombineras för att hjälpa dig organisera både ditt digitala och verkliga liv, men även här saknades konkreta detaljer kring hur det faktiskt ska fungera.

Två viktiga detaljer saknas också: pris och lanseringsdatum.

Dreame Next har varit en märklig tillställning och bristen på tydliga besked om när produkterna faktiskt blir tillgängliga gör det svårt att bli riktigt entusiastisk. Det är helt enkelt svårt att bli exalterad över teknik vi kanske aldrig får testa på riktigt.

Om du är ute efter en riktigt prålig telefon kan det vara värt att hoppas på att Dreame Aurora faktiskt lanseras snart, men tills vidare får du kanske nöja dig med ett glittrigt iPhone-skal.