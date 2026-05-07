Apples iPhone Ultra «føles som en enorm nedgradering sammenlignet med din nåværende iPhone»

Apples brettbare iPhone-dummy-enheter lekket i ny YouTube-video

Unbox Therapy anmeldte enhetene i detalj

Videoen gikk gjennom flere deler av den etterlengtede telefonen

Apples brettbare iPhone, som angivelig skal hete iPhone Ultra, må være en av teknologiverdenens dårligst bevarte hemmeligheter for tiden, ettersom mange lekkasjer og rykter allerede sirkulerer, og nå har enda en lekkasje dukket opp i form av det som sies å være dummy-enheter av telefonen.

Lekkasjen kommer fra Unbox Therapy, som gransket enhetene i en ny video på kanalen sin og diskuterte flere detaljer om designet.

Blant annet bemerket de at volumknappene er plassert på toppen av telefonen, mens høyttalerne er plassert diagonalt overfor hverandre. På baksiden er det som ser ut til å være to kameraer plassert i Apples klassiske kameramodul.

Formmessig ser iPhone Ultra ut som et bredt rektangel når den er brettet sammen – ikke ulikt et pass – og mer som et tradisjonelt nettbrett når den er utbrettet. Det vertikale hengslet lar telefonen åpnes som en bok, i stedet for å bruke samme kamskjell-design som noen av de beste brettbare telefonene på markedet, noe som også stemmer overens med tidligere rykter om Apples planer.

Det er et design som Unbox Therapy beskriver som «så merkelig». Sammenlignet med Google Pixel Fold ser iPhone Ultra ganske annerledes ut, med lavere høyde men litt større bredde. Samtidig sa Unbox Therapy at dette senker tyngdepunktet og gjør telefonen mer stabil når den er brettet sammen.

En annen mulig årsak til designet kan være at det brettede formatet ligner en iPad, noe som potensielt kan gjøre det enklere for utviklere å tilpasse appene sine til den nye telefonen.

«En enorm nedgradering»

Når det gjelder størrelsen, måler enheten 117,71 mm i høyden og 84,27 mm i bredden når den er brettet sammen. Når den er utbrettet, er den 5,24 mm tykk, noe som er på nivå med iPhone Air, mens den når den er brettet sammen er 11,02 mm på sitt tynneste og hele 16,57 mm på kameramodulen.

Spesielt kameramodulen har fått mye oppmerksomhet. Unbox Therapy beskrev den som «enorm», så stor at telefonen danner en tydelig skråning når den plasseres på et bord, noe som får den til å vingle betydelig når man trykker på den. De spøkte til og med med at den kunne bli en skikkelig «wobble champion».

Interessant nok virket Unbox Therapy overbevist om at Apple faktisk vil at du skal bruke iPhone Ultra i utbrettet posisjon mesteparten av tiden. De gikk så langt som å beskrive den brettede formen som noe som «føles som en enorm nedgradering sammenlignet med din nåværende iPhone-opplevelse».

Med en lavere høyde og større tykkelse enn noen av de beste iPhone-modellene, føles den brettede telefonen kompromittert, sa de. Det er først når enheten er foldet ut at den virkelig kommer til sin rett.

Det er imidlertid viktig å huske at enheten Unbox Therapy testet angivelig bare var en dummy-modell, noe som betyr at den ikke nødvendigvis gjenspeiler nøyaktig hva Apple faktisk vil lansere, selv om den var ekte. Dummy-enheter brukes hovedsakelig til å vise omtrent hvordan det endelige produktet vil se ut og føles, mens viktige deler som høyttalere, programvare og kameraer enten kan være endret eller mangle helt.

Derfor bør videoen tas med en ganske stor klype salt. Selv om den kan gi en generell idé om hva Apple planlegger å lansere senere i år, vil vi sannsynligvis se både store og små forskjeller sammenlignet med det endelige produktet.

Samtidig, med tanke på at det er Apple som står bak enheten, og med det ryktede navnet «Ultra» og en prislapp som sies å havne på over 2000 dollar, er det en god sjanse for at den raskt kan bli en av de beste brettbare telefonene på markedet. Om det faktisk skjer, vil først bli klart når iPhone Ultra endelig blir avduket, noe vi forventer vil skje senere i år.