Apples iPhone Ultra “känns som en enorm nedgradering jämfört med din nuvarande iPhone-upplevelse”

Dummy-enheter av Apples vikbara iPhone har läckt ut i en ny YouTube-video

Unbox Therapy granskade enheterna i detalj

Videon gick igenom flera delar av den ryktade telefonen

Apples vikbara iPhone, som enligt uppgifter kommer att heta iPhone Ultra, måste vid det här laget vara en av teknikvärldens sämst bevarade hemligheter, med mängder av läckor och rykten som redan cirkulerat och nu har ännu en läcka dykt upp i form av vad som sägs vara dummy-enheter av telefonen.

Läckan kommer från Unbox Therapy, som granskade enheterna i en ny video på sin kanal och diskuterade flera detaljer kring designen.

De noterade bland annat att volymknapparna sitter högst upp på telefonen, medan högtalarna är placerade diagonalt mittemot varandra. På baksidan syns vad som verkar vara två kameror placerade i Apples klassiska kameramodul.

Makala inaendelea hapa chini

När det gäller själva formen ser iPhone Ultra ut som en bred rektangel när den är hopvikt – inte helt olik ett pass – och mer som en traditionell surfplatta när den vecklas ut. Det vertikala gångjärnet gör att telefonen öppnas som en bok, istället för att använda samma vikbara clamshell-design som vissa av de bästa vikbara telefonerna på marknaden, vilket också stämmer överens med tidigare rykten kring Apples planer.

Det är en design som Unbox Therapy beskriver som “så märklig”. Jämfört med Google Pixel Fold ser iPhone Ultra ganska annorlunda ut, med lägre höjd men något större bredd. Samtidigt menade Unbox Therapy att detta sänker tyngdpunkten och gör telefonen mer stabil när den är uppfälld.

En annan möjlig anledning till designen kan vara att formatet i hopvikt läge påminner om en iPad, vilket potentiellt skulle kunna göra det enklare för utvecklare att anpassa sina appar till den nya telefonen.

“En enorm nedgradering”

Image 1 of 7 (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy) (Image credit: Unbox Therapy)

När det gäller storlek mäter enheten 117,71 mm på höjden och 84,27 mm på bredden i hopvikt läge. Uppfälld är den 5,24 mm tjock, vilket är i nivå med iPhone Air, medan den hopvikt är 11,02 mm som tunnast och hela 16,57 mm vid kameramodulen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Just kameramodulen fick en hel del uppmärksamhet. Unbox Therapy beskrev den som “enorm”, så stor att telefonen bildar en tydlig lutning när den ligger på ett bord, vilket gör att den vinglar rejält när man trycker på den. De skämtade till och med om att den skulle kunna bli en riktig “wobble champion”.

Intressant nog verkade Unbox Therapy övertygade om att Apple egentligen vill att du ska använda iPhone Ultra i uppfällt läge största delen av tiden. De gick så långt som att beskriva den hopvikta formen som något som “känns som en enorm nedgradering jämfört med din nuvarande iPhone-upplevelse”.

Med lägre höjd och större tjocklek än någon av de bästa iPhone-modellerna känns den hopvikta telefonen kompromissad, menade de. Det är först när enheten vecklas ut som den verkligen kommer till sin rätt.

Det är dock viktigt att komma ihåg att enheten som Unbox Therapy testade enligt uppgifter bara var en dummy-modell, vilket innebär att den inte nödvändigtvis speglar exakt vad Apple faktiskt kommer att släppa, även om den skulle vara äkta. Dummy-enheter används främst för att visa ungefär hur slutprodukten kommer att se ut och kännas, medan viktiga delar som högtalare, mjukvara och kameror antingen kan förändras eller helt saknas.

Därför bör videon tas med en ganska stor nypa salt. Även om den kan ge en generell bild av vad Apple planerar att lansera senare i år lär vi få se både stora och små skillnader jämfört med den slutgiltiga produkten.

Samtidigt, med tanke på att det är Apple som står bakom enheten och med det ryktade “Ultra”-namnet samt ett pris som sägs hamna över 2 000 dollar, finns det goda chanser att den snabbt kan bli en av de bästa vikbara telefonerna på marknaden. Om det faktiskt blir så lär visa sig när iPhone Ultra till slut presenteras, vilket vi väntar oss sker senare i år.