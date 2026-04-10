Den vikbara iPhone Ultra kan kosta ännu mer än en MacBook Pro med M5

En trovärdig källa hävdar att den kan kosta över 2 000 dollar

Den sägs också kunna stödja 5G via satellit

Andra detaljer inkluderar ett väldigt litet veck i skärmen och ett stort batteri

Den vikbara iPhone (som nu ryktas få namnet iPhone Ultra) lär bli Apples dyraste telefon hittills och ett nytt prisrykte ger oss en tydligare bild av hur dyr den kan bli.

Enligt den välkända Apple-analytikern Mark Gurman, som skriver för Bloomberg (via MacRumors), kommer iPhone Ultra att “passera gränsen på 2 000 dollar” i USA. Det är dock oklart om det betyder att startpriset blir över 2 000 dollar eller om den högsta konfigurationen överstiger den summan. Det senare hade dock knappast varit förvånande, med tanke på att en iPhone 17 Pro Max med 2 TB redan kostar 1 999 dollar på den marknaden.

Vår gissning är därför att Gurman menar att startpriset blir över 2 000 dollar och även då är det inte någon enorm överraskning när man tänker på att Samsung Galaxy Z Fold 7 börjar på 1 999 dollar.

Det skulle dock innebära att iPhone Ultra kostar mer än en MacBook Pro med M5 i USA, där den modellen börjar på 1 699 dollar. Det är också betydligt mer än startpriset på 1 199 dollar för iPhone 17 Pro Max. Det finns ännu inga uppgifter om priset på iPhone Ultra i andra regioner, men om vi antar att startpriset ligger strax över 2 000 dollar kan den kosta något mer än iPhone 17 Pro Max med 2 TB, som kostar 28 995 kronor på den svenska marknaden.

Det är ett högt pris hur man än ser på det och Apple-fans på Reddit verkar ha blandade reaktioner. Vissa skriver saker som att den “kommer sälja som smör oavsett pris” och att de “inte kan vänta på att få den”, medan andra kommentarer säger att den “kommer misslyckas totalt”, “det är okej, jag vill ändå inte ha den” och att den “kommer bli ännu mindre populär än Air.”

Ett litet veck och ett batteri med hög kapacitet

Utöver det förväntat höga priset har vi också sett en YouTube-video från Jon Prosser på Front Page Tech som går igenom detaljer om den kommande telefonen. Enligt Prosser kommer vecket i skärmen vara cirka 0,15 mm djupt, vilket innebär att det inte blir helt osynligt men ändå mindre än på de flesta vikbara telefoner.

När det gäller kamerorna säger Prosser att vi kan vänta oss två bakre kameror på 48 MP, där den ena är vidvinkel och den andra ultravidvinkel. Det ska också finnas en hålkamera i täckskärmen och antingen en hålkamera eller en kamera under skärmen på den vikbara displayen. Prosser hävdar att Apple har “versioner” av enheten med den senare designen, vilket tyder på att företaget ännu inte har bestämt sig för vilken lösning de ska använda.

Prosser säger också att telefonen kan få ett batteri på cirka 5 800 mAh. Det skulle inte vara det största batteriet vi sett i en vikbar telefon, men det skulle överträffa Apples nuvarande huvudkonkurrenter, som Samsung Galaxy Z Fold 7 (4 400 mAh) och Pixel 10 Pro Fold (5 015 mAh).

Andra specifikationer sägs inkludera 12 GB RAM, ett A20 Pro-chipset och ett effektivt Apple C2-modem, som också ska möjliggöra 5G via satellitanslutning.

Måtten uppges vara 9,5 mm när telefonen är vikt och endast 4,5 mm när den är uppfälld. Det senare skulle göra iPhone Ultra tunnare än iPhone Air på 5,6 mm. Den extremt tunna designen innebär dock att det enligt uppgifterna inte finns plats för Face ID, vilket gör att Touch ID i stället kan användas.

De här specifikationerna ligger i stort sett i linje med vad vi tidigare har hört, men att de dyker upp igen ökar sannolikheten för att de stämmer. De är också till stor del specifikationer som kan bidra till att motivera det höga ryktade priset, men det återstår att se hur många potentiella köpare Apple faktiskt kommer att övertyga.