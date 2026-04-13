Den brettbare iPhone Ultra kan koste enda mer enn en MacBook Pro med M5

En troverdig kilde hevder at den kan koste over 2 000 dollar.

Den skal også kunne støtte 5G via satellitt.

Andre detaljer inkluderer en veldig liten utstansing i skjermen og et stort batteri.

Den brettbare iPhonen (som nå ryktes å skulle hete iPhone Ultra) er ventet å bli Apples dyreste telefon hittil, og et nytt prisrykte gir oss et klarere bilde av hvor dyr den kan bli.

Ifølge den kjente Apple-analytikeren Mark Gurman, som skriver for Bloomberg (via MacRumors), vil iPhone Ultra «krysse 2000-dollarsmerket» i USA. Det er imidlertid uklart om det betyr at startprisen vil bli på over 2000 dollar, eller om den høyeste konfigurasjonen vil overstige dette beløpet. Sistnevnte ville neppe vært overraskende, med tanke på at en 2 TB iPhone 17 Pro Max allerede koster 1999 dollar i det markedet.

Vi tipper at Gurman mener at startprisen vil være over 2000 dollar, og selv da er det ikke en stor overraskelse når man tenker på at Samsung Galaxy Z Fold 7 starter på 1999 dollar.

Det ville imidlertid bety at iPhone Ultra ville koste mer enn en MacBook Pro med M5 i USA, hvor den modellen starter på 1699 dollar. Den er også betydelig mer enn startprisen på 1199 dollar for iPhone 17 Pro Max. Det er ennå ikke noe ord om prisen på iPhone Ultra i andre regioner, men forutsatt at startprisen i USA er litt over 2000 dollar, kan den koste litt mer enn 2TB iPhone 17 Pro Max, som har en veiledende pris på 29 990 kroner i det norske markedet.

Det er en voldsom pris uansett hvordan man ser på det, og Apple-fans på Reddit ser ut til å ha blandede reaksjoner. Noen skriver ting som at den «vil selge som varmt hvetebrød uansett pris» og at de «glemmer seg til å få den», mens andre kommentarer sier at den «vil mislykkes fullstendig», «det er greit, jeg vil ikke ha den uansett», og at den «vil bli enda mindre populær enn Air».

En liten brett og et batteri med høy kapasitet

I tillegg til den ventede høye prisen, har vi også sett en YouTube-video fra Jon Prosser hos Front Page Tech som går gjennom detaljene om den kommende telefonen. Ifølge Prosser vil bretten i skjermen være rundt 0,15 mm dypt, noe som betyr at den ikke vil være helt usynlig, men fortsatt mindre enn på de fleste brettbare telefoner.

Introducing iPhone Ultra | First Look - YouTube Watch On

Når det gjelder kameraene, sier Prosser at vi kan vente oss to 48 MP bakkameraer, ett vidvinkelkamera og ett ultravidvinkelkamera. Det skal også være et hullkamera i skjermbildet og enten et hullkamera eller et kamera under skjermen på den sammenleggbare skjermen. Prosser hevder at Apple har «versjoner» av enheten med sistnevnte design, noe som antyder at selskapet ennå ikke har bestemt seg for hvilken løsning de skal bruke.

Prosser sier også at telefonen kan få et batteri på rundt 5800 mAh. Det ville ikke være det største batteriet vi har sett i en brettbar telefon, men det ville overgå Apples nåværende hovedkonkurrenter, som Samsung Galaxy Z Fold 7 (4400 mAh) og Pixel 10 Pro Fold (5015 mAh).

Øvrige spesifikasjoner sies å omfatte 12 GB RAM, en A20 Pro-brikke og et effektivt Apple C2-modem, som også skal muliggjøre 5G via satellittilkobling.

Tykkelsen sies å være 9,5 mm når den er brettet sammen og bare 4,5 mm når den er utfoldet. Sistnevnte ville gjort iPhone Ultra tynnere enn iPhone Air på 5,6 mm. Den ekstremt tynne designen betyr imidlertid at det angivelig ikke er plass til Face ID, noe som betyr at Touch ID kan brukes i stedet.

Disse spesifikasjonene er i stor grad i tråd med det vi har hørt tidligere, men det faktum at de har dukket opp igjen øker sannsynligheten for at de er riktige. De er også i stor grad spesifikasjoner som kan bidra til å rettferdiggjøre den høye prisen det går rykter om, men det gjenstår å se hvor mange potensielle kjøpere Apple faktisk vil overbevise.